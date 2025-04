Την ώρα που ο δημοσιογράφος Πίτερ Ντούσι έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ για τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ένα άγνωστης ταυτότητας πετούμενο, σκέφτηκε πως πολύ ανέχτηκε τους δημοσιογράφους στον κήπο του και κοντά στην φωλιά του και προσγειώθηκε στο μαλλί του ρεπόρτερ, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα viral.

Το πουλί ενοχλημένο από την συνεχή επικαιρότητα από τον Λευκό Οίκο, όχι μόνο έκατσε αρχικά στο κεφάλι του δημοσιογράφου, αλλά στη συνέχεια έκανε και μια πολύ χαμηλή «προειδοποιητική πτήση» πάνω από το κεφάλι του ρεπόρτερ, ώστε να φύγει και να πάει να μιλήσει αλλού.

Την περίοδο που τα πουλιά έχουν νεογνά ή αυγά, δείχνουν μια μεγαλύτερη προστατευτικότητα στα αυγά και τους νεοσσούς τους, χωρίς να φοβούνται τους ανθρώπους ή άλλα ζώα.

«Ένα πουλί μόλις προσγειώθηκε στο κεφάλι μου!» παραπονέθηκε χαμογελαστός ο Ντούσι καθώς έσκυψε για να αποτρέψει την δεύτερη προσγείωση. Οι παρουσιαστές της εκπομπής που έκαναν live αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας πως το πουλί αγάπησε τα καλοχτενισμένα μαλλιά τους συναδέλφου τους.





Το απόγευμα, περίπου 100 μέτρα μακριά, οι μπαρουτοκαπνισμένοι από πολιτικές ίντριγκες δημοσιογράφοι σκιάχτηκαν όταν η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ ανακοίνωσε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους ότι μόλις είχε εντοπιστεί ένα ποντίκι.

«Υπήρχε ένα ποντίκι στην αίθουσα ενημέρωσης νωρίτερα σήμερα, οπότε ελπίζω κάποιος να το έλεγξε για να μην τρέξει εδώ έξω και μου αποσπάσει την προσοχή!». δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Αυτός θα ήταν ένας καλός τρόπος για όλους εσάς να μου αποσπάσετε την προσοχή, στην πραγματικότητα». Ένας δημοσιογράφος εξέφρασε την ανακούφισή του όταν η ενημέρωση της Λίβιτ έληξε μετά από μόλις 21 λεπτά, χρόνος-ρεκόρ για δασμούς και τον Λευκό Οίκο, πριν σχεδιάσει μια την έξοδο του από το μέγαρο.

Οι μύγες, οι κατσαρίδες και η μούχλα είναι συχνά προβλήματα στον 233 ετών Λευκό Οίκο ενώ τον περασμένο μήνα ο διάδρομος ακριβώς έξω από την περίφημη Δυτική Πτέρυγα ανέδιδε δυσοσμία εξαιτίας ενός πτώματος ζώου που βρισκόταν σε διαδικασία αποσύνθεσης.

