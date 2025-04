Οι 90 ημέρες που θα κρίνουν το πακέτο της ΔΕΘ

Συμμαχία

«Προστατέψτε τις Κούκλες!»: Ηχηρό μήνυμα στα 50α γενέθλια του Πέδρο Πασκάλ για τις τρανς

Ο αστέρας του The Last of Us, Πέδρο Πασκάλ, γιόρτασε τα 50α του γενέθλια με την τρανς αδελφή του Λουξ και άλλα μέλη της κοινότητας που υπερασπίζεται όσο κανείς