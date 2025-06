Δραματική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Γκουιζού της Κίνας, όταν οδηγός βρέθηκε να κρέμεται με το φορτηγό του στο κενό, ύστερα από κατάρρευση γέφυρας λόγω παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, ενώ το φορτηγό ισορροπούσε επικίνδυνα στην άκρη της κατεστραμμένης γέφυρας, πάνω από μια χαράδρα. Οι εικόνες, που μεταδόθηκαν, κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 24ης Ιουνίου στη γέφυρα Houzihe, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Xiarong Expressway.

Η περιοχή πλήττεται από συνεχείς και σφοδρές βροχοπτώσεις, που έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και σημαντικές ζημιές σε υποδομές. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι η κατάρρευση της γέφυρας οφείλεται στις πλημμύρες και στην ασταθή γεωλογική σύσταση του εδάφους.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, το φορτηγό βρισκόταν πάνω στη γέφυρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί και το όχημα να κρέμεται κυριολεκτικά στο κενό.

A landslide caused part of a bridge on the Xiamen-Chengdu Expressway in Guizhou province, China, to collapse early Tuesday.

It happened around 7:40 am as a truck was crossing, but the driver was rescued by emergency crews. No casualties were reported.

