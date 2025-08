Η Κίνα ετοιμάζεται να ανοίξει την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στην επαρχία Γκουιτζού.

Οι μηχανικοί που ανέλαβαν να δημιουργήσουν τον αυτοκινητόδρομο Guizhou Luan Expressway δεν επέλεξαν να δημιουργήσουν τούνελ που θα περνάει από τη βραχώδη περιοχή, αλλά αποφάσισαν να κόψουν οροσειρά στη μέση για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους.

Έτσι θα αποφευχθεί μια δύσκολη ανάβαση 70 λεπτών και κάποιος θα χρειάζεται λίγο παραπάνω από ένα λεπτό για να περάσει από το σημείο χάρη στη γέφυρα του φαραγγιού Χουατζιάνγκ.

Η προσπάθεια της Κίνας εδώ και μήνες προκαλεί το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ που επανέρχονται συνεχώς στο θέμα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🏔 They sliced a mountain range in half to lay down a highway. Only one country would dare to pull this off

In China, engineers didn’t bother with tunnels — they shaved off entire mountain peaks to carve a path for a new expressway. The result? A surreal road cutting straight… pic.twitter.com/xryv8jwNsE

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2025