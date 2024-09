Ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, η Τζούλιαν Μουρ και η Τίλντα Σουίντον κερδίζουν ένα απίστευτο 17λεπτο χειροκρότημα στη Βενετία

Η Τζούλιαν Μουρ και η Τίλντα Σουίντον κατέπληξαν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Δευτέρας με την πρεμιέρα της ταινίας «Το δωμάτιο της διπλανής πόρτας» («The Room Next Door»), του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η οποία καταχειροκροτήθηκε για 17 λεπτά, το μεγαλύτερο χειροκρότημα που έχει γίνει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση του 2024.

Μετά το τέλος της ταινίας, ο Ισπανός δημιουργός φίλησε τρυφερά τη Σουίντον και τη Μουρ και σήκωσε τα χέρια τους ψηλά στον αέρα, όπως κάνουν οι πρωταθλητές μποξέρ. Στη συνέχεια κατέβηκε τις σκάλες με τις νέες του μούσες, παρατείνοντας το χειροκρότημα και κάνοντας χειραψίες με τους θαυμαστές που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Η Σουίντον, με σικλαμέν κοστούμι Chanel, αγκάλιασε τη Μουρ, ντυμένη με ένα χρυσό λαμπερό φόρεμα. Η Μουρ έδειχνε θολωμένη καθώς ο Αλμοδόβαρ -με ένα ροζ, καραμελένιο κοστούμι- απολάμβανε το μεγαλειώδες χειροκρότημα, με το πλήθος να φωνάζει «Pedro! Pedro! Pedro!».

Τους «κατατρόπωσε»

Ο Αλμοδόβαρ προσπάθησε να χαιρετήσει ξεχωριστά κάθε θαυμαστή του στην αίθουσα Sala Grande καθ’ όλη τη διάρκεια του ενθουσιώδους χειροκροτήματος. Χειροκροτούσε καθώς η Μουρ έσφιγγε το χέρι του. Καθώς το χειροκρότημα μειωνόταν, γύρω στο 14ο λεπτό, ο Αλμοδόβαρ βρήκε τρόπο να επεκτείνει το χειροκρότημα τρέχοντας πίσω από τις σκάλες από το μπαλκόνι του θεάτρου για να υπογράψει αυτόγραφα και να βγάλει selfies με τους θαυμαστές.

Η Μουρ και η Σουίντον γελούσαν καθώς προσπαθούσαν να υπολογίσουν πότε ακριβώς θα έπρεπε να βρουν τρόπο να αποδράσουν από το θέατρο.

Το χειροκρότημα για το «The Room Next Door» έχει μέχρι στιγμής επισκιάσει τα άλλα μεγάλα standing ovations του φεστιβάλ: το «The Brutalist» (12 λεπτά) του Brady Corbet, το «Maria» (οκτώ λεπτά) του Pablo Larrain με την Αντζελίνα Τζολί στον ρόλο της διάσημης τραγουδίστριας της όπερας Μαρίας Κάλλας και το «The Order» (επτά λεπτά) του Justin Kurzel, ένα αστυνομικό θρίλερ της δεκαετίας του 1980 με πρωταγωνιστή τον Τζουν Λο.

Έκανε το Μανχάταν Μαδρίτη

Το «The Room Next Door» είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Αλμοδόβαρ και έκανε το ντεμπούτο της εκείνη τη νύχτα στη Βενετία όπου ξέσπασε για λίγες ώρες ένα αφόρητο κύμα καύσωνα, το οποίο καθόρισε τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις. Η Μουρ και η Σουίντον κρατήθηκαν χέρι-χέρι στο ελαφρύ ψιλόβροχο στο κόκκινο χαλί, ποζάροντας για φωτογραφίες καθώς οι παπαράτσι φώναζαν τα ονόματά τους.

Στο «The Room Next Door» πρωταγωνιστούν οι δύο βραβευμένες με Όσκαρ στους ρόλους της Ίνγκριντ (Μουρ) και της Μάρθα (Σουίντον), φίλες κάποτε που εργάστηκαν στο ίδιο περιοδικό της Νέας Υόρκης στις αρχές της καριέρας τους. Η Ίνγκριντ, που τώρα είναι συγγραφέας μπεστ-σέλερ, επανασυνδέεται με τη Μάρθα καθώς εκείνη αντιμετωπίζει τα τελευταία στάδια του καρκίνου.

Η ταινία διαθέτει τις χαρακτηριστικές ανατροπές της πλοκής του Αλμοδόβαρ ακόμη και σε μια νέα πόλη (αν και τα έντονα χρωματιστά, τέλεια φωτισμένα διαμερίσματα αυτών των δύο γυναικών μοιάζουν περισσότερο σαν να ζουν στη Μαδρίτη, όχι στο Μανχάταν).

Δύο μεγάλες κυρίες της υποκριτικής

Η Μουρ έχει καθιερωθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας όλα αυτά τα χρόνια, καθώς έχει συμμετάσχει στο παρελθόν για το δράμα «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν το 1993, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου συνόλου στο φεστιβάλ, την ταινία «Far From Heaven» του Τοντ Χέιν το 2002, για την οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στη Βενετία, την ταινία «A Single Man» του 2009, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σχεδιαστή μόδας Τομ Φορντ, τη σκηνοθετική προσπάθεια του Τζορτζ Κλούνεϊ, «Suburbicon», το 2017 και ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής το 2022.

Η Σουίντον είναι επίσης νικήτρια καλύτερης ηθοποιού στη Βενετία, αφού κέρδισε το 1991 για την ερμηνεία της στην ταινία «Edward II». Ήταν επίσης στο φεστιβάλ μαζί με τη Μουρ το 2009, όταν έκανε πρεμιέρα το ρομαντικό δράμα «I Am Love» του Luca Guadagnino. Το 2020, η Σουίντον έλαβε τον Χρυσό Λέοντα του φεστιβάλ για το έργο ζωής της.

Μετά το «Parallel Mothers» του 2021

Το «The Room Next Door» είναι η συνέχεια του Αλμοδόβαρ στο «Parallel Mothers» του 2021, το οποίο επίσης έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και απέσπασε το βραβείο Volpi καλύτερης ηθοποιού του φεστιβάλ για την ερμηνεία της Πενέλοπε Κρουζ.

Τα προηγούμενα έργα του Αλμοδόβαρ που έκαναν πρεμιέρα στη Βενετία περιλαμβάνουν επίσης το «Dark Habits» του 1983, το «Women on the Verge of a Nervous Breakdown» του 1988, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου, και την ταινία μικρού μήκους «The Human Voice» του 2020 με πρωταγωνίστρια τη Σουίντον. Το 2019 έλαβε το «βραβείο ζωής» του φεστιβάλ.

Μετά την πρεμιέρα του στη Βενετία, το «The Room Next Door» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου από τη Sony Pictures Classics.

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική φωτό: REUTERS