Αμάλ Κλούνεϊ: Πόζαρε στο Φεστιβάλ Βενετίας με ένα iconic beauty look με την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννέτου

Η Αμάλ Κλούνεϊ έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας μαζί με τον σύζυγό της Τζορτζ Κλούνεϊ. Περπάτησαν στο κόκκινο χαλί – άκρως εντυπωσιακοί -και όπως ήταν αναμενόμενο τα φλας των φωτογράφων δεν σταμάτησαν να αστράφτουν. Το λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ ξέρει πολύ καλά πώς να κερδίζει τις εντυπώσεις. Δεν σταμάτησαν και οι δύο να χαμογελούν και να ζουν τη στιγμή!

Η Αμάλ Κλούνεϊ για ακόμη μία φορά εμπιστεύτηκε για τα μαλλιά και το μακιγιάζ, τον αγαπημένο Δημήτρη Γιαννέτο, με τον οποίο εκτός από άριστες επαγγελματικές σχέσεις φαίνεται ότι διαθέτει και φιλικές σχέσεις.

Το beauty look της Αμάλ Κλούνεϊ δεν μπορεί να λείπει από τη λίστα με τα ωραιότερα του φεστιβάλ. Τα caramel highlights στα μαλλιά χαρίζουν φως στο πρόσωπό της, ενώ οι χαλαροί κυματισμοί σε συνδυασμό με τη χωρίστρα στο πλάι έκλεψαν τις εντυπώσεις. Αυτό που έκανε τη διαφορά σε αυτό το hair look είναι ο όγκος στα μαλλιά που δίνει μία αίσθηση old glam Hollywood στο look.

Τα nude χρώματα είναι εκείνα που της ταιριάζουν απόλυτα και ο Γιαννέτος χρησιμοποίησε γήινους τόνους τόσο στα μάτια όσο και στα χείλη. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν λαμπερό, θηλυκό και αναδείκνυε μοναδικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

* Πηγή: Grace