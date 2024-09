Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας με ένα υπέροχο glam makeup look

Η Βίκυ Καγιά τα τελευταία χρόνια μάς χαρίζει υπέροχες εικόνες από τις εμφανίσεις της στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι η επιτομή της «ήσυχης πολυτέλειας» και της κομψότητας τόσο το outfit της όσο και στο beauty look της. Αυτή τη φορά, το μοντέλο και παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ιταλία και μοιράστηκε με το κοινό της στο Instagram μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες που μας χαρίζουν έμπνευση για τη νέα σεζόν.

Η Βίκυ Καγιά παραβρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Battlefield» και για την red carpet εμφάνισή της επέλεξε μία μαύρη ολόσωμη φόρμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της ενώ είχε παγιέτες στο επάνω μέρος. Ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της look με ένα κομψό και λαμπερό makeup look.

Η επιδερμίδα της ήταν λαμπερή με έντονο bronzer στα σημεία- κλειδιά του προσώπου, μία λεπτή γραμμή eyeliner και ένα lip gloss στα χείλη που τα έκαναν διακριτικά πιο juicy.

Η Βίκυ Καγιά λατρεύει το φυσικό μακιγιάζ και έχει εδώ και χρόνια το δικό της signature makeup look. Τονίζει ελαφρώς τα χαρακτηριστικά της δημιουργώντας ένα clean look που αναδεικνύει τέλεια το πρόσωπό της. To «less is more» είναι σίγουρα το μότο της τόσο στο καθημερινό της makeup όσο και στο πιο επίσημο.

Αυτό που λατρέψαμε είναι ότι η ίδια στα 46 της αγκαλιάζει τόσο όμορφα τις ρυτίδες της καθώς όπως έχει δηλώσει και σε συνεντεύξεις της: «Δεν κάνω μπότοξ, μου αρέσουν οι ρυτίδες μου!». Η σταρ υιοθετεί μακιγιάζ που είναι soft και τονίζει όπως πρέπει την επιδερμίδα της, ενώ επιλέγει αποχρώσεις που προσδίδουν κομψότητα στις εμφανίσεις της.

