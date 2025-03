Μπαλντόνι εναντίον New York Times σημειώσατε 2

Ο αρμόδιος δικαστής για την υπόθεση της μήνυσης 400 εκατ. δολαρίων που αξιώνει ο Τζάστιν Μπαλντόνι και από τους New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση είναι κοντά στην απόρριψη της αναφέρει το Reuters.

O ηθοποιός, συμπαραγωγός και σκηνοθέτης Τζάστιν Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι η εφημερίδα συνεννοήθηκε με την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι σε συντονισμένη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμης στο πρόσωπο του μετά τις κατηγορίες της ηθοποιού για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Λιούις Λίμαν στο Μανχάταν είπε ότι to αίτημα των Times της 28ης Φεβρουαρίου να απαλλαγούν από την υπόθεση είναι «ισχυρό και έχει ουσιώδεις λόγους προς απόρριψη της κίνησης του Μπαλντόνι εναντίον της εφημερίδας».

Ο δικαστής ενημέρωσε τους αντίδικους ότι το αίτημα των ΝΥΤ είναι πιθανό να «ευδοκιμήσει επί της ουσίας».

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες της Λάιβλι.

View this post on Instagram A post shared by No Filter with Zack Peter (@nofilterwithzack)

Αυτός και η Λάιβλι έχουν υποβάλει ανταγωνιστικές αστικές αγωγές στο δικαστικό δράμα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο μετά από μήνυση της Λάιβλι εναντίον του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας του 2024, It Ends With Us, την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Μπαλντόνι.

Ο σύζυγος της Λάιβλι, Ράιαν Ρέινολντς, είναι επίσης κατηγορούμενος στην αγωγή του Μπαλντόνι.

Οι δικηγόροι του Μπαλντόνι και της εταιρείας παραγωγής του Wayfarer Studios δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό, το ίδιο και η νομική ομάδα εκπροσώπησης της Λάιβλι.

Ο Μπαλντόνι κατηγόρησε τους Times ότι συνωμότησε εναντίον του με τη Λάιβλι σε μια ψεύτικη και κακόβουλη παράθεση γεγονότων και ότι η εφημερίδα έγινε «Δούρειος Ίππος για την εκδίκησή της» μετά από το άρθρο της 21ης ​​Δεκεμβρίου 2024 με τίτλο We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine.

Στην πρόταση απόρριψής τους, οι Times ανέφεραν ότι απλά έκαναν μια παράθεση των γεγονότωνκαι δεν είχαν λειτούργησαν με δόλο.

Η εφημερίδα είπε επίσης ότι η μόνη φερόμενη δυσφημιστική δήλωση στο άρθρο – ότι οι ενάγοντες ενορχήστρωσαν μια «εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης» ως αντίποινα για τη Λάιβλι που παραπονέθηκε για σεξουαλική παρενόχληση – ήταν παρατεθειμένη γνώμη.

«Εκτιμούμε τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αναγνωρίζει τις σημαντικές αξίες της Πρώτης Τροποποίησης που διακυβεύονται», δήλωσε η εκπρόσωπος των Times, Ντανιέλ Ρόουντς σε δήλωση στο Reuters.

«Το δικαστήριο εμπόδισε τον κ. Τζάστιν Μπαλντόνι να επιβαρύνει τους Times με αιτήματα σε μια υπόθεση που δεν έπρεπε ποτέ να ασκηθεί».