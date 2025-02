Δαβίδ και Γολιάθ: Η Μπλέικ Λάιβλι επιτίθεται στο The Hollywood Reporter για τον Μπαλντόνι

Ο πόλεμος ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι ίσως είναι ένας πόλεμος κουλτούρας υποστηρίζει σε άρθρο του το The Hollywood Reporter.

Το έγκριτο περιοδικό επέλεξε να εικονογραφήσει τους Λάιβλι και Μπαλντόνι εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής τους μάχης ως άλλους Δαβίδ και Γολιάθ μέσα σε ένα εμπόλεμο Χόλιγουντ.

Το εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζει τη Λάιβλι να βάζει ένα τηλέφωνο με μια σφεντόνα που στοχεύει τον Μπαλντόνι που κρατά στα χέρια του ένα αντίτυπο του βιβλίου It Ends With Us της Colleen Hoover.

Εκπρόσωπος της ηθοποιού του Gossip Girl επιτέθηκε στην επιλογή του εικαστικού με δήλωση της στη Daily Mail.

«Το Hollywood Reporter θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», δήλωσε η πλευρά της Λάιβλι την Παρασκευή.

«Η εικονογράφιση είναι εξωφρενικά προσβλητική καθώς αναπαράγει κάθε σεξιστικό αφήγημα για τις γυναίκες που τολμούν να υποβάλουν καταγγελία στο χώρο εργασίας, μετατρέποντάς τις σε επιτιθέμενους και υποδεικνύοντας ότι αξίζουν τα αντίποινα που έρχονται στο δρόμο τους» προσθέτει.

«Επιπλέον, το άρθρο είναι εξαιρετικά προσβλητικό καθώς φαίνεται να δικαιολογεί τεκμηριωμένα παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης και αντιποίνων αποκαλώντας τα ‘πολιτιστικές παρεξηγήσεις’» συνεχίζει.

Η εικονογράφηση της έκδοσης είχε σκοπό να παρουσιάσει τη βιβλική ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ.

Blake Lively vs. Justin Baldoni An exclusive look behind the battle lines of the #ItEndsWithUs uncivil war: https://t.co/UryXmLrDcT pic.twitter.com/r8VI1SOcNf — The Hollywood Reporter (@THR) February 21, 2025

Το περιοδικό δεν απάντησε στις αντιδράσεις της Λάιβλι καθώς η διαμάχη μεταξύ της ηθοποιού και του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομώνυμου βιβλίου συνεχίζεται από τον Δεκέμβριο του 2024.

Την περασμένη εβδομάδα η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε επίσης από τις αρχές «πρόσθετα μέτρα προστασίας» καθώς υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές από θαυμαστές του Τζάστιν Μπαλντόνι.

Με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε εντολή προστασίας (PO), οι δικηγόροι της 37χρονης ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, υπέβαλαν επιστολή στον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, ζητώντας μια αυστηρότερη εντολή από το «τυπικό» μοντέλο του δικαστηρίου.

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι και του Ρέινολντς ισχυρίστηκαν ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να υιοθετήσει το Δικαστήριο την προτεινόμενη εντολή προστασίας», επικαλούμενοι τη νέα τροποποιημένη αγωγή της ηθοποιού εναντίον του 41χρονου Μπαλντόνι.

«Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Τροποποιημένη Αγωγή της κας Μπλέικ Λάιβλι, η ίδια, η οικογένειά της, άλλα μέλη του καστ, διάφοροι μάρτυρες και άτομα που τη στήριξαν δημόσια έχουν δεχθεί βίαια, χυδαία, σεξιστικά και απειλητικά μηνύματα», αναφέρει η επιστολή.

Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι απάντησε στις 21 Φεβρουαρίου δηλώνοντας: «Δεν υποστηρίζουμε επικίνδυνη ρητορική εναντίον οποιουδήποτε, ανεξάρτητα από την κατάσταση» και πρόσθεσε ότι και εκείνοι έχουν δεχθεί απειλές.

Η Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Μπαλντόνι, τον παραγωγό Heath, την Wayfarer Studios και τον συνιδρυτή της Steve Sarowitz, τη δημοσιογράφο του Μπαλντόνι, Jennifer Abel, την ειδικό σε θέματα κρίσεων Melissa Nathan και την εταιρεία της, καθώς και τον Jed Wallace και τη δική του εταιρεία διαχείρισης κρίσεων, κατηγορώντας τους για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητική δυσφήμιση, κάτι που όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται.

Περνώντας στην αντεπίθεση ο Μπαλντόνι και άλλοι κατέθεσαν μήνυση εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του Ρέινολντς, της δημοσιογράφου τους Leslie Sloane, της εταιρείας της, καθώς και των The New York Times, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό.

Η Λάιβλι και ο Ρέινολντς δέχτηκαν ακόμη ένα χτύπημα όταν η Sloane ζήτησε να αποσυρθεί από τη νομική διαμάχη, με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι «παρασύρθηκε» σε αυτήν, ως μέρος μιας «παραπλανητικής τακτικής για να αποσπαστεί η προσοχή από τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι».

Η 163 σελίδων τροποποιημένη αγωγή της ηθοποιού που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα ακολουθεί την αρχική της μήνυση εναντίον του που κατατέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.