Λουίτζι Μαντζιόνε: «Έχει γυρίσει τουλάχιστον 20 sex tapes» – «Δώστε links!!!!»

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, φερόμενος δολοφόνος του CEO της United Healthcare, είναι ξανά viral.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε υποτίθεται ότι έχει κινηματογραφήσει τουλάχιστον 20 sex tapes σύμφωνα με το -αμφιλεγόμενης εγκυρότητας- tabloid RadarOnline.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές ο Μαντζιόνε λέγεται ότι κινηματογράφησε τον εαυτό του σε ερωτικές ταινίες πριν από τη σύλληψή του για τον υποτιθέμενο θανατηφόρο πυροβολισμό του CEO της ασφαλιστικής United Healthcare, Τόμσον, στη Νέα Υόρκη.

Ο απόφοιτος της Ivy League, Λουίτζι Μαντζιόνε, 26, έχει γίνει viral για τη φερόμενη δράση του ως «τιμωρός του διεφθαρμένου ασφαλιστικού συστήματος των ΗΠΑ» αλλά και για τη δημόσια εικόνα του.

Οι θαυμαστές του, κυρίως γυναίκες, στέλνουν ερωτικές επιστολές και φωτογραφίες στον Μαντζιόνε που είναι προφυλακισμένος.

«Νάρκισσος, playboy, έστηνε την ιδιωτική του πορνό αυτοκρατορία»

Τώρα, νέο δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ο Μαντζιόνε είχε μια τάση να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του κατά τη διάρκεια προσωπικών στιγμών.

«Δεν είναι θολές, ερασιτεχνικές λήψεις. Ο Μαντζιόνε κινηματογράφησε τουλάχιστον 20 ερωτικές ταινίες με υψηλή ποιότητα παραγωγής, κινηματογραφικό φωτισμό και καλές κάμερες» λέει η πηγή.

Εικάζεται επίσης ότι είχε πολλές σχέσεις με διασημότητες, δημιουργούς περιεχομένου, και είχε τη φήμη του playboy.

«Δεν ήταν απλώς μια τυχαία διαδικασία. Ο Μαντζιόνε απολάμβανε να τον παρακολουθούν να κάνει σεξ. Ως νάρκισσος, ήθελε να προκαλεί, του αρέσει η προσοχή» συνεχίζει η πηγή.

EXCLUSIVE first look of Luigi Mangione sex tape courtesy of infamous celebrity «fixer.» https://t.co/YJC0gCcxDi pic.twitter.com/pdRXDFUCfa — Rover (@RoverRadio) February 14, 2025

«Πολλά από τα κορίτσια φοβούνται να μιλήσουν δημόσια ή να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη των sex tapes μήπως τιμωρηθούν» προσθέτει.

«Ο Μαντζιόνε γύριζε τα πάντα σαν να πρωταγωνιστούσε στη δική του ιδιωτική αυτοκρατορία πορνό», είπε η πηγή στο Radar. «Έστηνε την ηδονιστική παράσταση του. Και τώρα, η παράσταση τελείωσε».

Ανάμεσα σε άλλα ο άνδρας που μίλησε στο RadarOnline, ισχυρίστηκε ότι ο Μαντζιόνε ήταν διάσημος για τα όργια που διοργάνωνε.

Συκοφαντία οι μεν, δώστε τα links οι δε

Οι αντιδράσεις από τους χρήστες είναι πολλές -και είναι διχασμένες.

Πολλοί καταγγέλουν το δημοσίευμα ως μια προσπάθεια να αμαυρωθεί το προφίλ του Μαντζιόνε και υποστηρίζουν ότι η είδηση των sex tapes είναι μέρος συντονισμένης προσπάθειας συκοφαντικής δυσφήμισης στο πρόσωπο του.

Άλλοι χρήστες θέλουν απλά να δημοσιευτούν οι σύνδεσμοι και να δουν τον Μαντζιόνε να κάνει σεξ.

me searching for the Luigi Mangione sex tapes pic.twitter.com/n9irdPyvTL — samantha jones stan (@marcoslabrador_) March 4, 2025

me searching for the Luigi Mangione sex tapes pic.twitter.com/xDdWGmd0yx — Christian Snow (@CGSnow_) March 4, 2025

The concept of 20+ professionally shot Luigi Mangione sex tapes being real…..SHOW ME TO ME RACHEL pic.twitter.com/bYQ9IQi7vn — Ryan ✌ (@RyanS_UK) March 4, 2025

Me when I heard Luigi Mangione’s sex tapes dropped pic.twitter.com/fLiV0Ha1ij — Haight Hero (@HaightHero) March 5, 2025

Πριν τη φήμη των πορνό

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη σύλληψή του Μαντζιόνε δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες για τη σεξουαλική ζωή και τα προβλήματα υγείας του Μαντζιόνε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μαντζιόνε είχε τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και δεν μπορούσε να κάνει σεξ, είχε πει πρώην συγκάτοικος του φερόμενου δολοφόνου.

View this post on Instagram A post shared by MSNBC (@msnbc)

Ο RJ Martin, πρώην συγκάτοικος του Μαντζιόνε που είχε ζήσει με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τόμσον επί έξι μήνες σε έναν κοινόβιο στη Χαβάη είπε:

«Ήξερε ότι δεν ήταν δυνατό να βγει ραντεβού και να έχει σωματική επαφή με την κατάσταση της πλάτης του. Τον θυμάμαι να μου το λέει αυτό και η καρδιά μου ραγίζει».

Ο Martin είχε πει ότι ο Μαντζιόνε έπασχε από σπονδυλολίσθηση και η πάθηση του επιδεινώθηκε από ένα ατύχημα στο σερφ.

«Η σπονδυλική του στήλη δεν ήταν ευθυγραμμισμένη. Μου είχε πει ότι οι κάτω σπόνδυλοι του επηρέαζαν ένα νεύρο και ζούσε με αφόρητους πόνους».