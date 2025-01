Έγκλημα, φρενίτιδα και social media έρωτας: Το «φαινόμενο Λουίτζι Μαντζιόνε» δεν είναι το μοναδικό

Το ημερολόγιο γράφει 9 Δεκεμβρίου 2024. Οπλισμένοι άνδρες της αστυνομίας εισβάλλουν σε ένα κατάσταση McDonald’s στην Αλτούνα της Πενσυλβάνιας και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο άνδρα. Είναι ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στη Νέα Υόρκη πέντε ημέρες νωρίτερα. Λίγες ώρες αργότερα κυκλοφορεί η φωτογραφία του από το αστυνομικό τμήμα και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο: ο Λουίτζι Μαντζιόνε μεταμορφώνεται στον ωραίο, λαϊκό και σύγχρονο ήρωα των ΗΠΑ.

Με μια πρώτη σκέψη, το να βρεις το σωστό και το λάθος σε όλο αυτό, είναι πανεύκολο. Ο Λουίτζι Μαντζιόνε είναι ύποπτος για εν ψυχρώ δολοφονία – μόνο και για αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρείται ήρωας. Όσο για το λαϊκός; Ο 26χρονος προέρχεται από μια ευκατάστατη οικογένεια και ποτέ δεν αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα στη ζωή του. Μόνο στο ωραίος θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε.

Και για να μην παρεξηγηθούμε: χωρίς δίκη, κανείς δεν λέει ότι είναι ένοχος. Αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Ωστόσο, αν σκότωσε τον CEO, αυτό τον κάνει ήρωα; Γιατί με αυτό το κριτήριο έχει ηρωποιηθεί. Food for thought και προχωράμε.

Είπαμε, με μια πρώτη ανάγνωση η απάντηση είναι πανεύκολη. Ωστόσο στον κόσμο των social media δεν ισχύει πάντα αυτό. Σε αυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες το κοινό του SNL χειροκρότησε όταν ακούστηκε το όνομά του, σε συναυλία αποθεώθηκε όταν προβλήθηκε η φωτογραφία του και το μπορντό πουλόβερ που φορούσε όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, εξαντλήθηκε από τα καταστήματα μέσα σε μια ημέρα.

Το «φαινόμενο Λουίτζι Μαντζιόνε» έκανε την εμφάνισή του και πολλοί ήταν αυτοί που προβληματίστηκαν, για το πως γίνεται να ωραιοποιείται / ηρωποιείται ένας άνθρωπος κατηγορείται για ένα τέτοιο έγκλημα.

Spoiler alert: μην πέφτετε από τα σύννεφα. Η σύντομη αλλά γεμάτη ιστορία των social media έχει πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις του αντίστοιχου τρίπτυχου: έγκλημα, φωτογραφία, φρενίτιδα.

Από τα κάγκελα της φυλακής, social media icons

Ήταν το 2014 όταν ο Τζέρεμι Μικς, μέλος της συμμορίας Crips στην Καλιφόρνια, έπεφτε στα χέρια των Αρχών για εμπλοκή του σε πυροβολισμούς και ληστείες. Όταν η φωτογραφία του κυκλοφόρησε στα μίντια, άλλαξε η ζωή του – και μάλιστα προς το καλύτερο. Η εμφάνισή του ήταν αρκετή για να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Πλέον στο βιογραφικό του ο Μικς γράφει μοντέλο και ηθοποιός.

Βέβαια, δεν ήταν ο μοναδικός στην κατηγορία «εγκληματίας και σέξι» του 2014. Λίγους μήνες αργότερα θα συλληφθεί ο Σον Κόρι, καθώς το βράδυ του Χάλογουιν θα ξυλοκοπήσει έναν άτυχο άνδρα που είχε ντυθεί παρουσιαστής του Fox News, ουρλιάζοντας «σιχαίνομαι το Fox News». Ο Κόρι δεν θα γίνει μοντέλο ή ηθοποιός, αλλά για λίγους μήνες θα φιγουράρει σε άρθρα των tabloids.

Την ίδια χρονιά, η Άντζελα Κόατς θα συλληφθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Αν και ήδη έκανε τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο, οι προτάσεις θα εκτοξευθούν εκείνη την περίοδο και δεν θα τους γυρίσει την πλάτη. Ωστόσο για καιρό μετά τη σύλληψή της έλεγε ότι είχε μετανιώσει για εκείνη την φωτογραφία της.

Το 2016 ήταν η άτυχη-τυχερή στιγμή για τον Μεκχί Αλάντε Λάκι. Ο νεαρός θα συλληφθεί να οδηγεί κλεμμένο αυτοκίνητο και όταν οι αρχές δημοσιεύσουν τη φωτογραφία του, θα έρθουν τα πάνω κάτω καθώς ο κόσμος του μόντελινγκ άνοιξε μπροστά του.

Καριέρα στον χώρο της μόδας δεν έκανε, αλλά η Σαμάνθα Νεσλέιν έγινε viral για την ομορφιά της το 2020, όταν συνελήφθει για παραβίαση του νόμου περί κατοχής αλκοόλ από ανήλικους, ψεύτικη ταυτότητα και αντίσταση κατά της αρχής.

Last but not least η Άμπι Νιούμαν, που αρχές του 2024 έπεσε στα χέρια των Αρχών για κλοπή σε ένα κατάστημα. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει η φωτογραφία της viral, να έχει περίπου 20.000 likes και να εκτοξεύσει τους followers της στο προφίλ της στο OnlyFans. Η μοναδική που τους ευχαρίστησε με ανάρτησή της στο Instagram.