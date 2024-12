Οι παρευρισκόμενοι συναυλίας στη Βοστώνη χειροκρότησαν και ζητωκραύγασαν στη θέα μερικών φωτογραφιών του Λουίτζι Μαντζιόνε οι οποίες προβλήθηκαν μέσω γιγαντοοθόνης.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μαντζιόνε είναι κρατούμενος με την κατηγορίας της δολοφονίας του CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthCare, Μπράιαν Τόμσον.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ. Οι φωτογραφίες του Μαντζιόνε έπαιξαν όταν ο DJ έπαιξε το κομμάτι «He Could Be The One» της Miley Cyrus.

Αμέσως το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Λαϊκός ήρωας

Ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε έχει γίνει λαϊκός ήρωας από την ημέρα που συνελήφθη μέσα σε ένα κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων έχει ήδη μαζέψει πάνω από 100.000 δολάρια για να καλυφθούν τα νομικά του έξοδα, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε ότι έχει λάβει προσφορές από ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τα νομικά έξοδα του Μαντζιόνε.

Ο 26χρονος παραμένει φυλακισμένος σε φυλακές της Πενσιλβάνια. Εκεί κατηγορείται για παραβάσεις με όπλο και πλαστογραφία.

Οι εισαγγελείς στο Μανχάταν ζητούν την έκδοση του Μαντζιόνε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για δεύτερου βαθμού ανθρωποκτονία και άλλες σχετικά με τη δολοφονία του Τόμσον.

Ο 50χρονος Τόμσον πυροβολήθηκε το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου ενώ περπατούσε μόνος του προς το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του στο New York Hilton Midtown.

Βίντεο – [Προσοχή σκληρές εικόνες]:

🇺🇸 Momento em que Brian Thompson, director-geral da United Healthcare, a maior seguradora dos EUA é assassinado em Nova Iorque, na quinta-feira. Os detractores acusam a empresa de ser responsável pela morte de mais de 60.000 pessoas por ano ao recusar tratamento médico. pic.twitter.com/Ry8pkR8l7b — geopol•pt (@GeopolPt) December 7, 2024

Ο δικηγόρος του Μαντζιόνε έχει δηλώσει ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες στην Πενσιλβάνια και θα αντιταχθεί στην έκδοσή του στη Νέα Υόρκη.