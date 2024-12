Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλεσε αηδιαστικό το κοινό του «SNL» επειδή χειροκρότησε τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Ο Πίρς Μόργκαν εξέφρασε τη διαφωνία του για την αντίδραση του κοινού σε ένα αστείο που ακούστηκε για τον Λουίτζι Μαντζιόνε στο σατιρικό πρόγραμμα «Weekend Update».

Κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού προγράμματος «Weekend Update», όταν ο παρουσιαστής Κόλιν Τζοστ ανέφερε τον Μαντζιόνε, τον βασικό ύποπτο που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον, το κοινό ξέσπασε αμέσως σε επευφημίες, γεγονός που ώθησε προσωπικότητες όπως ο Μόργκαν να επικρίνουν την εκπομπή.

So disgusting… and Colin Jost just smirks away as if it’s all one big giggle. Shameful moment for SNL. https://t.co/Ngt5CdxYVK

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 22, 2024