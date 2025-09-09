Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

Η Τρέισι Έμιν θα εγκαινιάσει την μεγαλύτερη έκθεση της μέχρι σήμερα στην Tate Modern την επόμενη άνοιξη, παρουσιάζοντας τα καλύτερα έργα της από μια καριέρα 40 ετών.

Η έκθεση «A Second Life» θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο διάσημα έργα της Βρετανίδας εικαστικού, όπως το «My Bed» του 1998, που έκανε αίσθηση και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Turner, καθώς και έργα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν.

«Μια πραγματική γιορτή της ζωής»

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα εκθέσω στο Tate Modern», δήλωσε η Έμιν. «Για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή μουσεία σύγχρονης τέχνης στον κόσμο και βρίσκεται εδώ, στο Λονδίνο. Νιώθω ότι αυτή η έκθεση θα αποτελέσει ορόσημο για μένα. Μια στιγμή στη ζωή μου που θα κοιτάξω πίσω και θα προχωρήσω μπροστά. Μια πραγματική γιορτή της ζωής».

Η Έμιν, πιο γνωστή για τα έργα Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 -The Tent (Όλοι όσοι έχω κοιμηθεί μαζί τους – Η Τέντα) και My Bed (Το Κρεβάτι μου), άνοιξε τη δική της σχολή τέχνης και ξεκίνησε μια νέα σειρά έργων από τότε που διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από πέντε χρόνια.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν πέθανα και που είμαι εδώ για να δω αυτή την έκθεση», δήλωσε η Έμιν νωρίτερα φέτος

Μίλησε για τον καρκίνο ανοιχτά

Η έκθεση θα παρουσιάσει το έργο της Έμιν από την «πρώτη ζωή» της μέχρι τη «δεύτερη», μετά την ασθένεια και τη χειρουργική επέμβαση. Η ειλικρινής εικαστική καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της με τον καρκίνο, τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε και το γεγονός ότι τώρα έχει στομία (ένα άνοιγμα στην κοιλιά της) και χρησιμοποιεί ουροστομία για τη συλλογή των ούρων της.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν πέθανα και που είμαι εδώ για να δω αυτή την έκθεση», δήλωσε η Έμιν νωρίτερα φέτος. «Ήμουν εκεί στην έναρξη της Tate Modern το 2000 – και τότε μου φάνηκε το πιο συναρπαστικό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στο Λονδίνο. Κρίνεις μια πόλη από την τέχνη της», πρόσθεσε γιορτάζοντας τα 25α γενέθλια της γκαλερί.

Η αναδρομική έκθεση θα συγκεντρώσει περισσότερα από 90 έργα, συμπεριλαμβανομένων ζωγραφικής, βίντεο, υφασμάτων, νέον, γλυπτικής και εγκαταστάσεων, παρουσιάζοντας την «αδιαπραγμάτευτη εξομολογητική προσέγγιση της Έμιν στο να μοιράζεται εμπειρίες αγάπης, τραύματος και προσωπικής ανάπτυξης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη White Cube (@whitecube)

«Η αφοσίωση της Έμιν στην ανεπιφύλακτη αυτοέκφραση έχει μεταμορφώσει την αντίληψή μας για το τι μπορεί να είναι η τέχνη και συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη τέχνη σήμερα, χρησιμοποιώντας το γυναικείο σώμα για να εξερευνήσει το πάθος, τον πόνο και τη θεραπεία»

Τι είναι τέχνη;

Η Tate Modern δήλωσε: «Η αφοσίωση της Έμιν στην ανεπιφύλακτη αυτοέκφραση έχει μεταμορφώσει την αντίληψή μας για το τι μπορεί να είναι η τέχνη και συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη τέχνη σήμερα, χρησιμοποιώντας το γυναικείο σώμα για να εξερευνήσει το πάθος, τον πόνο και τη θεραπεία.

»Καλύπτοντας την εξαιρετική 40ετή καριέρα της – από τις πρωτοποριακές εγκαταστάσεις που δημιούργησε τη δεκαετία του 1990 έως τα πρόσφατα έργα ζωγραφικής και τα χάλκινα γλυπτά που εκτίθενται για πρώτη φορά – η έκθεση A Second Life αποτελεί την πιο σημαντική έκθεση στην καριέρα της Έμνιν, ανατρέχοντας στα βασικά γεγονότα της ζωής της που διαμόρφωσαν την πορεία και τη μεταμόρφωσή της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HypeArt (@hypeart)

«Γιατί δεν έγινα ποτέ χορεύτρια»

Η έκθεση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση έργων από την πρώτη ατομική έκθεση της Έμιν στο White Cube, με μια σειρά από μικροσκοπικές φωτογραφίες των ζωγραφικών έργων της από τη σχολή καλών τεχνών της δεκαετίας του 1980, τα οποία κατέστρεψε μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Θα περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ Why I Never Became a Dancer (Γιατί δεν έγινα ποτέ χορεύτρια) για τα εφηβικά της χρόνια στο Margate και άλλα έργα που έχουν ως θέμα την παραθαλάσσια πόλη όπου η Έμιν προσφέρει τώρα δωρεάν χώρο για στούντιο σε φοιτητές καλών τεχνών.

Η Έμιν, η οποία ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου πέρυσι για τις υπηρεσίες της στην τέχνη, είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της Βρετανίας, μέλος του κινήματος Young British Artists της δεκαετίας του 1980

Ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου

Η έκθεση θα ασχοληθεί επίσης με τις εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και άμβλωσης της Έμιν. Το κάλυμμα The Last of the Gold του 2002, που εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, είναι διακοσμημένο με ένα «Από το Α έως το Ω της άμβλωσης», παρέχοντας συμβουλές σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, σύμφωνα με την Tate Modern.

Δύο σημαντικές εγκαταστάσεις – το Exorcism of the Last Painting I Ever Made (Εξορκισμός του Τελευταίου Πίνακα που θα κάνω) και το My Bed (Το Κρεβάτι μου) – θα παρουσιαστούν επίσης πριν η έκθεση εξερευνήσει την εμπειρία της Έμιν από τον καρκίνο, τη χειρουργική επέμβαση και την αναπηρία με το χάλκινο γλυπτό Ascension (Ανάληψη) του 2024 και φωτογραφίες από ένα νέο ντοκιμαντέρ που δείχνει τη στομία με την οποία ζει.

Η Έμιν, η οποία ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου πέρυσι για τις υπηρεσίες της στην τέχνη, είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της Βρετανίας, μέλος του κινήματος Young British Artists της δεκαετίας του 1980, υποψήφια για το βραβείο Turner και μέλος της Royal Academy of Arts.

*Η έκθεση Tracey Emin: A Second Life θα πραγματοποιηθεί στο Tate Modern του Λονδίνου, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 30 Αυγούστου 2026.

*Με στοιχεία από theguardian.com