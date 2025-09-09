magazin
09.09.2025 | 14:43
Φωτιά στην Αρκαδία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Art 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Τρέισι Έμιν θα εγκαινιάσει την μεγαλύτερη έκθεση της μέχρι σήμερα στην Tate Modern την επόμενη άνοιξη, παρουσιάζοντας τα καλύτερα έργα της από μια καριέρα 40 ετών.

Η έκθεση «A Second Life» θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο διάσημα έργα της Βρετανίδας εικαστικού, όπως το «My Bed» του 1998, που έκανε αίσθηση και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Turner, καθώς και έργα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν.

«Μια πραγματική γιορτή της ζωής»

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα εκθέσω στο Tate Modern», δήλωσε η Έμιν. «Για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή μουσεία σύγχρονης τέχνης στον κόσμο και βρίσκεται εδώ, στο Λονδίνο. Νιώθω ότι αυτή η έκθεση θα αποτελέσει ορόσημο για μένα. Μια στιγμή στη ζωή μου που θα κοιτάξω πίσω και θα προχωρήσω μπροστά. Μια πραγματική γιορτή της ζωής».

Η Έμιν, πιο γνωστή για τα έργα Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 -The Tent (Όλοι όσοι έχω κοιμηθεί μαζί τους – Η Τέντα) και My Bed (Το Κρεβάτι μου), άνοιξε τη δική της σχολή τέχνης και ξεκίνησε μια νέα σειρά έργων από τότε που διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από πέντε χρόνια.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν πέθανα και που είμαι εδώ για να δω αυτή την έκθεση», δήλωσε η Έμιν νωρίτερα φέτος

To My Bed (Το Κρεβάτι μου) είναι ένα από τα περισσότερα έργα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση / Flickr

Μίλησε για τον καρκίνο ανοιχτά

Η έκθεση θα παρουσιάσει το έργο της Έμιν από την «πρώτη ζωή» της μέχρι τη «δεύτερη», μετά την ασθένεια και τη χειρουργική επέμβαση. Η ειλικρινής εικαστική καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της με τον καρκίνο, τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε και το γεγονός ότι τώρα έχει στομία (ένα άνοιγμα στην κοιλιά της) και χρησιμοποιεί ουροστομία για τη συλλογή των ούρων της.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν πέθανα και που είμαι εδώ για να δω αυτή την έκθεση», δήλωσε η Έμιν νωρίτερα φέτος. «Ήμουν εκεί στην έναρξη της Tate Modern το 2000 – και τότε μου φάνηκε το πιο συναρπαστικό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στο Λονδίνο. Κρίνεις μια πόλη από την τέχνη της», πρόσθεσε γιορτάζοντας τα 25α γενέθλια της γκαλερί.

Η αναδρομική έκθεση θα συγκεντρώσει περισσότερα από 90 έργα, συμπεριλαμβανομένων ζωγραφικής, βίντεο, υφασμάτων, νέον, γλυπτικής και εγκαταστάσεων, παρουσιάζοντας την «αδιαπραγμάτευτη εξομολογητική προσέγγιση της Έμιν στο να μοιράζεται εμπειρίες αγάπης, τραύματος και προσωπικής ανάπτυξης».

«Η αφοσίωση της Έμιν στην ανεπιφύλακτη αυτοέκφραση έχει μεταμορφώσει την αντίληψή μας για το τι μπορεί να είναι η τέχνη και συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη τέχνη σήμερα, χρησιμοποιώντας το γυναικείο σώμα για να εξερευνήσει το πάθος, τον πόνο και τη θεραπεία»

Τι είναι τέχνη;

Η Tate Modern δήλωσε: «Η αφοσίωση της Έμιν στην ανεπιφύλακτη αυτοέκφραση έχει μεταμορφώσει την αντίληψή μας για το τι μπορεί να είναι η τέχνη και συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη τέχνη σήμερα, χρησιμοποιώντας το γυναικείο σώμα για να εξερευνήσει το πάθος, τον πόνο και τη θεραπεία.

»Καλύπτοντας την εξαιρετική 40ετή καριέρα της – από τις πρωτοποριακές εγκαταστάσεις που δημιούργησε τη δεκαετία του 1990 έως τα πρόσφατα έργα ζωγραφικής και τα χάλκινα γλυπτά που εκτίθενται για πρώτη φορά – η έκθεση A Second Life αποτελεί την πιο σημαντική έκθεση στην καριέρα της Έμνιν, ανατρέχοντας στα βασικά γεγονότα της ζωής της που διαμόρφωσαν την πορεία και τη μεταμόρφωσή της».

«Γιατί δεν έγινα ποτέ χορεύτρια»

Η έκθεση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση έργων από την πρώτη ατομική έκθεση της Έμιν στο White Cube, με μια σειρά από μικροσκοπικές φωτογραφίες των ζωγραφικών έργων της από τη σχολή καλών τεχνών της δεκαετίας του 1980, τα οποία κατέστρεψε μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Θα περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ Why I Never Became a Dancer (Γιατί δεν έγινα ποτέ χορεύτρια) για τα εφηβικά της χρόνια στο Margate και άλλα έργα που έχουν ως θέμα την παραθαλάσσια πόλη όπου η Έμιν προσφέρει τώρα δωρεάν χώρο για στούντιο σε φοιτητές καλών τεχνών.

Η Έμιν, η οποία ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου πέρυσι για τις υπηρεσίες της στην τέχνη, είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της Βρετανίας, μέλος του κινήματος Young British Artists της δεκαετίας του 1980

Photo: YouTube

Ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου

Η έκθεση θα ασχοληθεί επίσης με τις εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης και άμβλωσης της Έμιν. Το κάλυμμα The Last of the Gold του 2002, που εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, είναι διακοσμημένο με ένα «Από το Α έως το Ω της άμβλωσης», παρέχοντας συμβουλές σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, σύμφωνα με την Tate Modern.

Δύο σημαντικές εγκαταστάσεις – το Exorcism of the Last Painting I Ever Made (Εξορκισμός του Τελευταίου Πίνακα που θα κάνω) και το My Bed (Το Κρεβάτι μου) – θα παρουσιαστούν επίσης πριν η έκθεση εξερευνήσει την εμπειρία της Έμιν από τον καρκίνο, τη χειρουργική επέμβαση και την αναπηρία με το χάλκινο γλυπτό Ascension (Ανάληψη) του 2024 και φωτογραφίες από ένα νέο ντοκιμαντέρ που δείχνει τη στομία με την οποία ζει.

Η Έμιν, η οποία ανακηρύχθηκε damehood στην τιμητική λίστα γενεθλίων του βασιλιά Κάρολου πέρυσι για τις υπηρεσίες της στην τέχνη, είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της Βρετανίας, μέλος του κινήματος Young British Artists της δεκαετίας του 1980, υποψήφια για το βραβείο Turner και μέλος της Royal Academy of Arts.

*Η έκθεση Tracey Emin: A Second Life θα πραγματοποιηθεί στο Tate Modern του Λονδίνου, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 30 Αυγούστου 2026.

*Με στοιχεία από theguardian.com

World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

inTown
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
