Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Για ένα χρόνο, από τις 30 Σεπτεμβρίου 1978, ο Τέτσινγκ Χσι (Tehching Hsieh) έζησε σε ένα ξύλινο κλουβί διαστάσεων 3,5 x 2,7 μέτρων. Δεν του επιτρεπόταν να μιλάει, να διαβάζει ή να καταναλώνει οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, αλλά κάθε μέρα ένας φίλος τον επισκεπτόταν με φαγητό και για να απομακρύνει τα απορρίμματά του.

Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η φυλάκιση ήταν εθελοντική: ο Τέτσινγκ Χσι είναι ένας ταϊβανέζος-αμερικανός καλλιτέχνης που έχει επιλέξει ως πρακτική του την περφόρμανς τέχνη, αναλαμβάνοντας «δράσεις» μεγάλης διάρκειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς τον έχει αποκαλέσει «μαέστρο» της μορφής. Το 1980, επτά μήνες μετά το τέλος του Cage Piece, ο Χσι ξεκίνησε ένα άλλο έργο διάρκειας ενός έτους, το Time Clock Piece, το οποίο απαιτούσε από αυτόν να χτυπάει μια μηχανή χρονομέτρησης τύπου εργοστασίου στο στούντιό του, κάθε ώρα κάθε μέρα, για 365 ημέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Factinate.com (@factinate)

Ο Χσι έμαθε να βασίζεται στον εαυτό του, να είναι ο δικός του επιμελητής, με το κλουβί και τον δρόμο ως γκαλερί του. Αναφέρει το έργο του Κάφκα «Ο Πύργος», στο οποίο ένας άνδρας αγωνίζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο κόσμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aruna D’Souza (@invisible.flaneuse)

Όλοι απλά περνάμε τον χρόνο μας

Το έργο του Χσι προκαλεί άλλοτε θαυμασμό, άλλοτε δυσπιστία. Γιατί κάποιος να θέλει να υποβάλει τον εαυτό του σε τέτοια πειθαρχία και επανάληψη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;

«Το είδος της τέχνης που δημιουργώ αφορά τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ τον κόσμο», λέει ο Χσι στον Guardian. «Είναι ο τρόπος με τον οποίο σηματοδοτώ το πέρασμα του χρόνου. Αυτό είναι όλη η ζωή, και είναι το μόνο πράγμα που μας κάνει όλους ίσους. Δεν έχει σημασία αν είσαι τεμπέλης ή εργατικός, φτωχός ή πλούσιος, όλοι απλά περνάμε τον χρόνο μας».

Ο Χσι μιλάει στον Guardian στο Dia Beacon – το μουσείο της Dia Art Foundation – στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου σε τρεις μέρες θα εγκαινιαστεί μια μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο Lifeworks: 1978-1999.

Προς τη Νέα Υόρκη

Γεννημένος το 1950 ως ένα από τα 15 παιδιά της οικογένειας στο Νανζού της Ταϊβάν, ο Χσι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του. Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας του στις αρχές της δεκαετίας του 1970, άρχισε να ζωγραφίζει, αλλά σύντομα άρχισε να ενδιαφέρεται για τις περφόρμανς.

Η πρώτη του performance, με τίτλο Jump, πραγματοποιήθηκε το 1973 και περιλάμβανε ένα άλμα από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου (σπάζοντας και τους δύο αστραγάλους του). Η Ταϊβάν ήταν μια συντηρητική κοινωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες του φαινόταν ως το ιδανικό μέρος για να συνεχίσει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Το 1974, αφού εργάστηκε ως καθαριστής σε ένα πετρελαιοφόρο, ο Χσι εγκατέλειψε το πλοίο στη Φιλαδέλφεια και κατευθύνθηκε προς τη Νέα Υόρκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The New Yorker (@newyorkermag)

Ο Κάφκα, ο Ντοστογιέφσκι, ο υπαρξισμός…

Ως μετανάστης χωρίς χαρτιά και χωρίς γνώση της αγγλικής γλώσσας, δούλευε ως καθαριστής και σε κουζίνες. Ήταν ένας ξένος σε πολλά μέτωπα, αλλά δεν πιστεύει ότι αυτό επηρέασε την κλίση του προς την τέχνη του περφόρμανς.

«Με επηρέασαν η λογοτεχνία και η φιλοσοφία – ο Κάφκα, ο Ντοστογιέφσκι, ο υπαρξισμός… αλλά δεν είχα διαβατήριο ούτε αριθμό κοινωνικής ασφάλισης στην Αμερική. Έτσι, δεν μπορούσα να υποβάλω αίτηση για επιχορηγήσεις και έπρεπε να χρησιμοποιώ τα δικά μου χρήματα.

»Ακόμα και όταν ήταν δύσκολο, συνέχισα να δημιουργώ. Πίστευα ότι έπρεπε να βγω έξω και να βρω ιδέες, αλλά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σώμα μου για να εκφράσω πράγματα, παρόλο που δεν θεωρώ το έργο μου αυτοβιογραφικό».

Το 1974, αφού εργάστηκε ως καθαριστής σε ένα πετρελαιοφόρο, ο Χσι εγκατέλειψε το πλοίο στη Φιλαδέλφεια και κατευθύνθηκε προς τη Νέα Υόρκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dia Art Foundation | Dia Beacon, Dia Chelsea, Dia Bridgehampton (@diaartfoundation)

Η σημαντική διάρκεια του ενός έτους

Η ζωγραφική θα ήταν ένας ευκολότερος δρόμος, αλλά ο Χσι ενδιαφέρθηκε για την εννοιολογική τέχνη και άλλαξε κατεύθυνση. Άρχισε να σχεδιάζει δράσεις για τις οποίες δημιουργούσε ένα concept, σκιαγραφούσε το έργο με μια δήλωση κανόνων και δεσμευόταν να το πραγματοποιήσει.

Τα πρώτα πέντε έργα του πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα ενός έτους. Το πλαίσιο ενός έτους αντανακλά την ιδέα του κύκλου, μιας ζωής που ζει σε διαστήματα ενός έτους γύρω από τον ήλιο.

Η λέξη «διαρκής» έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για να περιγράψει αυτό το είδος μακροχρόνιας τέχνης, αλλά ο Χσι είναι ελαφρώς αντίθετος με τον όρο.

«Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη “διαρκής” για να περιγράψουν αυτό που κάνω, επισημαίνω ότι και τα έξι λεπτά είναι μια διάρκεια. Απλώς με ενδιέφερε η ιδέα ότι το ένα έτος είναι ένας ανθρώπινος υπολογισμός που όλοι αναγνωρίζουμε».

Τον πιο κρύο χειμώνα της Νέας Υόρκης

Το πιο δύσκολο έργο του, το One-Year Performance 1981-1982, περιλάμβανε το να ζει έξω για ένα ολόκληρο έτος. Δεν του επιτρεπόταν να εισέλθει σε κανένα κτίριο, όχημα ή να χρησιμοποιήσει σκηνή.

Την ημέρα που ένας φίλος του τον κινηματογραφούσε, συνελήφθη για αλητεία και στο βίντεο με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, φαίνεται να παλεύει και να φωνάζει: «Δεν μπορώ να μπω μέσα!».

Εκείνος ο χειμώνας ήταν ο πιο κρύος του αιώνα στη Νέα Υόρκη. Στο Dia, ένα βίντεο με αποσπάσματα δείχνει τη σκληρότητα της κατάστασης: πλύσιμο στον ποταμό Χάντσον, ύπνος σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή μεταφορά του σακιδίου του μέσα στη χιονοθύελλα.

Ένας τοίχος της γκαλερί είναι καλυμμένος με εκτυπώσεις του κέντρου του Μανχάταν, που τεκμηριώνουν τις διαδρομές που έκανε, τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, τα σημεία όπου έκανε την ανάγκη του.

Η λέξη που δεν θέλει

Ο Χσι είναι συμπαγής και κομψά ντυμένος. Είναι σχεδόν παθολογικά μετριοπαθής, υποβαθμίζοντας τις δυσκολίες και την αφοσίωση αυτών των ετήσιων έργων. Είναι αυτοσαρκαστικός όσον αφορά τον αντίκτυπο και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του έργου του και αμφίθυμος όσον αφορά τους επαίνους του κόσμου της τέχνης.

«Αυτός ήταν ο τρόπος μου να κάνω τέχνη. Απολάμβανα την ελευθερία – και την ελευθερία σκέψης – που μου πρόσφερε. Δεν είχα καμία επιθυμία να γίνω πλούσιος ή επιτυχημένος. Δεν ένιωθα ότι το χρειαζόμουν. Έτσι, δεν ήμουν ποτέ σε ανταγωνισμό με κανέναν».

Περιστασιακά, ο Χσι βγάζει το κινητό του για να ψάξει κάτι στο Google Translate. Όταν μιλάει για τη δυσκολία των παραστάσεων, ψάχνει μια λέξη με την οποία δεν θα ήθελε ποτέ να τον περιγράψουν. Στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη «μάρτυρας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HUSBAND WIFE (@husband.wife)

«Έπρεπε να επιβιώσω»

Το κύριο ρεύμα της καλλιτεχνικής σκηνής της Νέας Υόρκης εκείνη την εποχή κυριαρχούταν σε μεγάλο βαθμό από λευκούς άνδρες. Όσοι ήταν διαφορετικοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούσαν σωματική performance art, όπως η Αμπράμοβις, η Καρόλι Σνίμαν και ο Χσι, συχνά βρισκόντουσαν εκτός αυτού του κύκλου.

Ο Χσι έμαθε να βασίζεται στον εαυτό του, να είναι ο δικός του επιμελητής, με το κλουβί και τον δρόμο ως γκαλερί του. Αναφέρει το έργο του Κάφκα «Ο Πύργος», στο οποίο ένας άνδρας αγωνίζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο κόσμο.

«Η ζωή δεν είναι ίση για όλους και μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ήμουν πολύ πεισματάρης και έπρεπε να επιβιώσω».

Παρά την ιδιότητά του ως αουτσάιντερ στην αρχή της καριέρας του, ο Χσι δεν θεωρεί ότι οι δράσεις που δημιούργησε ήταν πολιτικές. Τα έργα προέκυψαν από μια προσωπική προοπτική, λέει, ακόμα κι αν άλλοι εντόπισαν υποκείμενα ρεύματα.

Το Outdoor Piece εξερευνούσε θέματα όπως η έλλειψη στέγης, η φυλάκιση, η περιήγηση σε μια πόλη χωρίς μεταφορικά μέσα ή την άνεση ενός σπιτιού για να επιστρέψεις.

«Οι άνθρωποι συχνά μου λένε τι πιστεύουν ότι είναι το έργο ή ποια είναι τα θέματα ή οι ιδέες μου. Ποτέ δεν είχε να κάνει με πολιτική – πάντα είχε να κάνει με το να περνάει ο χρόνος».

Παρά την ιδιότητά του ως αουτσάιντερ στην αρχή της καριέρας του, ο Χσι δεν θεωρεί ότι οι δράσεις που δημιούργησε ήταν πολιτικές. Τα έργα προέκυψαν από μια προσωπική προοπτική, λέει, ακόμα κι αν άλλοι εντόπισαν υποκείμενα ρεύματα

Η υπερσυνδεσιμότητα της σύγχρονης ζωής

«Τα έξι έργα της έκθεσης είναι σαν τα παιδιά μου, οπότε δεν μπορώ να πω ότι το ένα ήταν πιο δύσκολο από το άλλο» λέει ο Χσι στον Guardian. «Αλλά το έργο δεν είναι μαζοχιστικό, δεν έχει να κάνει με τον πόνο, ακόμα κι αν οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι».

Συγκρίνει ορισμένες περφόρμανς με το να ξαπλώνεις πάνω σε ένα καρφί, αλλά θεωρεί τη δική του πιο ομοιόμορφη, σαν ένα κρεβάτι από καρφιά.

Το έργο του Hsieh μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως προφητεία της αδιάκοπης φύσης της ζωής, του πόσο σχεδόν αδύνατο είναι να εξαφανιστείς ή να μην σε δει ή να μην σε εντοπίσει η τεχνολογία.

Αναφέρεται στην υπερσυνδεσιμότητα της σύγχρονης ζωής και του ψηφιακού κόσμου, καθώς και στη συνεχή εγγύτητα μας με τους άλλους. Το 1983, για το τέταρτο ετήσιο πρότζεκτ του, δέθηκε με ένα σχοινί δύο μέτρων με τη συνάδελφό του καλλιτέχνιδα Λίντα Μοντάνο.

Στον πυρήνα της πρώιμης performance art βρίσκεται η παροδικότητα και η εφήμερη φύση της, αλλά ο Χσι ήταν σχολαστικός στην τεκμηρίωση των έργων του. Υπήρχαν καθημερινές φωτογραφίες του Cage Piece και κασέτες με ηχογραφημένες συνομιλίες με τη Μοντάνο, καθώς ήταν δεμένοι μαζί.

Ο Χσι ολοκλήρωσε την τελευταία του 13ετή performance (Thirteen Year Plan) – να δημιουργεί τέχνη χωρίς να την εκθέτει δημόσια – στο Greenwich Village την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999, την ημέρα που έγινε 49 ετών. «Διατήρησα τον εαυτό μου ζωντανό. Πέρασα την 31η Δεκεμβρίου 1999» ανέφερε.

Συχνά τον ρωτούν γιατί σταμάτησε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα ή αν έχει δημιουργήσει κάποιο έργο ενδιάμεσα. Ο ίδιος κάνει μια διάκριση. «Ποτέ δεν τελείωσα ή αποσύρθηκα, απλά δεν το κάνω πια. Πάντα ήθελα να κάνω μόνο αυτό που ήθελα… και το έκανα. Ζω στη Νέα Υόρκη πάνω από 50 χρόνια και νιώθω πολύ άνετα εδώ, αλλά ακόμα δεν την αποκαλώ σπίτι μου».

*Η έκθεση Tehching Hsieh: Lifeworks 1978-1999 βρίσκεται στο Dia Beacon της Νέας Υόρκης.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: courtesy Dia Art Foundation/© Tehching Hsieh and Linda Montano