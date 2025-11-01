Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Όλα ξεκίνησαν σε αυτό το απομακρυσμένο νησί στη δυτική Ιαπωνία, όπου για πολλούς, οι κολοκύθες με τις βούλες της Γιαγιόι Κουσάμα είναι το κύριο αξιοθέατο. Μια στρογγυλή κόκκινη κολοκύθα καλωσορίζει τα φέρι που φτάνουν στο δυτικό λιμάνι της Ναοσίμα, ένα μαγνήτη για τους τουρίστες που αναζητούν πολιτισμό και επισκέπτονται τα μουσεία και τις εγκαταστάσεις σύγχρονης τέχνης. Τα σουβενίρ με κολοκύθες γεμίζουν τα καταστήματα με είδη δώρων. Τα τοπικά λεωφορεία είναι καλυμμένα με τις χαρακτηριστικές βούλες της Κουσάμα, με εικόνες της αγαπημένης κολοκύθας κολλημένες στα πλαϊνά τους.

Στη νότια ακτή του νησιού, μια κίτρινη κολοκύθα επιβλέπει την ήσυχη θάλασσα, περικυκλωμένη από επισκέπτες με iPhone σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας.

«Τρία ταξίδια, τέσσερις τεράστιες κολοκύθες. Χμ…»

«Οι κολοκύθες έχουν γίνει τόσο αναπόσπαστο μέρος του τοπίου της Ναοσίμα, που όταν έφυγα με μόνο μια τυχαία φωτογραφία της κίτρινης, που τράβηξα ενώ έτρεχα ένα πρωί, ένιωσα σχεδόν ιεροσυλία» γράφει η Κέλσι Άμπλες στην Washington Post συνεχίζοντας:

«Στην αρχή ήμουν αδιάφορη. Είχα πάρει αεροπλάνο, αυτοκίνητο, δύο τρένα και πλοίο για να φτάσω εκεί -σίγουρα υπήρχαν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να δω από ένα γιγάντιο φρούτο που θα έβγαινε ωραία στο Instagram. Αλλά οι κολοκύθες δεν είχαν τελειώσει μαζί μου.

»Μια εβδομάδα αργότερα, επέστρεψα στη Νότια Κορέα, όπου ζούσα εκείνη την εποχή, για να επισκεφτώ ένα άλλο νησιωτικό προορισμό. Στο Μουσείο Bonte του Jeju, μια κολοκύθα δεσπόζει πάνω από την ουρά για να μπει κανείς σε ένα από τα δωμάτια του άπειρου της Κουσάμα, τους καθολικούς καθρέφτες για τους οποίους είναι γνωστή η Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα.

»Πέρασαν εβδομάδες — και είχα σχεδόν ξεχάσει τις κολοκύθες — όταν μπήκα στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στο Μελβούρνη και βρήκα μια τεράστια κολοκύθα στην είσοδο με απλωμένα πόδια σαν αράχνη ή χταπόδι και την έκαναν να μοιάζει σαν να χορεύει. Τρία ταξίδια, τέσσερις τεράστιες κολοκύθες. Χμ…» σχολιάζει η Κέλσι Άμπλες μεταφέροντας την εμπειρία της στην Washington Post.

Ζούμε μέσα στην κολοκύθα της Κουσάμα

«Στη συνέχεια, ενώ σχεδίαζα μια επίσκεψη στην πατρίδα μου, έμαθα ότι η κολοκύθα της Κουσάμα που συνήθως βρίσκεται στο Μουσείο και τον Κήπο Γλυπτών Hirshhorn θα ταξίδευε επίσης στο Μπάφαλο, για μια έκθεση που θα άνοιγε στο Μουσείο Τέχνης AKG λίγο πριν την άφιξή μου. Με ακολουθούσαν οι κολοκύθες; Ή μήπως εγώ τις ακολουθούσα;» αναρωτιέται η Άμπλες.

«Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο -είναι η κολοκύθα της Κουσάμα κι εμείς απλά ζούμε μέσα σε αυτήν. Τα δημιουργήματα της καλλιτέχνιδας έχουν εξαπλωθεί παντού εδώ και χρόνια, χωρίς να φαίνεται να επιβραδύνεται η πορεία τους.

»Είτε επισκέπτεστε το Espace Louis Vuitton στην Οσάκα είτε το Fondation Beyeler κοντά στη Βασιλεία της Ελβετίας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε πολύ στον κόσμο της τέχνης χωρίς να συναντήσετε μία -ή δέκα».

Άμεσα ορόσημα

Κάθε καλλιτέχνης έχει τα δικά του μοτίβα: ο Κλοντ Μονέ τα νούφαρά του, η Τζόρτζια Ο’Κιφ τα λουλούδια της. Και οι καλλιτεχνικοί φορείς είχαν πάντα τα δικά τους δημοφιλή έργα, είτε πρόκειται για τις πινελιές του Πόλοκ είτε για τα κινητά γλυπτά του Κάλντερ. Τώρα, οι κολοκύθες φυτρώνουν παντού.

Λειτουργούν ως άμεσα ορόσημα, βάζοντας στο χάρτη ένα απομακρυσμένο νησί, ένα μικρό μουσείο ή ακόμα και έναν εκθεσιακό χώρο σε έναν μεγαλύτερο φορέα. Το Μουσείο Bonte το αναγνωρίζει αυτό στην περιγραφή του για την αγαπημένη του κολοκύθα, γράφοντας ότι το έργο «μπορεί να βρεθεί σε διάσημους πολιτιστικούς χώρους σε όλο τον κόσμο».

Το σπάσιμο των κανόνων

«Ένα μουσείο που διαφημίζει ότι το έργο του έχει ξαδέλφια παντού μπορεί να φαίνεται ασήμαντο στην εποχή του Labubu, ενώ αντιβαίνει στη λογική ότι η αξία ενός έργου τέχνης συνδέεται με τη σπανιότητά του» σχολιάζει η Άμπλες.

«Καθώς οι κολοκύθες πολλαπλασιάζονται — σε γλυπτά και αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, σε φθηνά μπιχλιμπίδια και πολυτελείς τσάντες — η δύναμη που προσελκύει τους ανθρώπους προς αυτές φαίνεται να ενισχύεται».

Εμπνευσμένη από αυτό που η ίδια αποκαλεί «γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα», η Κουσάμα επέστρεψε επανειλημμένα στο μοτίβο της κολοκύθας, καθιστώντας τις ιδιόμορφες, κουκκιδωτές απεικονίσεις της κολοκύθας άμεσα αναγνωρίσιμες

«Αυτοκαταστροφή»

Γεννημένη στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας το 1929, η Κουσάμα άρχισε να εκθέτει δημόσια τα έργα της από την εφηβεία της, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου της έργου με θέμα την κολοκύθα, μια παραδοσιακή ζωγραφική σε στυλ Nihonga που εξέθεσε το 1946.

Ακολούθησε μια δεκαετία παύσης από το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε άλλα οπτικά μοτίβα, όπως τα χαρακτηριστικά της πουά και τα δωμάτια με καθρέφτες, τα οποία γνώρισαν τεράστια δημοτικότητα τη δεκαετία του 2010.

Το έργο της Κουσάμα, που χρησιμοποιεί εκτεταμένη επανάληψη κουκκίδων, επιδιώκει αυτό που η ίδια αποκαλεί «αυτοκαταστροφή». Κατά ειρωνικό τρόπο, η ίδια αυτή διαδικασία έχει τροφοδοτήσει την τρέχουσα πανταχού παρουσία της στα μουσεία τέχνης, καθώς τα εντυπωσιακά — και απίστευτα φωτογενή — σχέδια και μοτίβα της έχουν γίνει διάσημα για την αύξηση της επισκεψιμότητας.

«Γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα»

Εμπνευσμένη από αυτό που η ίδια αποκαλεί «γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα», η Κουσάμα επέστρεψε επανειλημμένα στο μοτίβο της κολοκύθας, καθιστώντας τις ιδιόμορφες, κουκκιδωτές απεικονίσεις της κολοκύθας άμεσα αναγνωρίσιμες.

Στη Μπιενάλε της Βενετίας του 1993, όπου επανήλθε στον διεθνή κόσμο της τέχνης μετά από μια κρίση ψυχικής υγείας στη δεκαετία του 1970, η Κουσάμα αγκάλιασε πλήρως την κολοκύθα, παρουσιάζοντας το «Mirror Room Pumpkin», ένα έργο που περιείχε αμέτρητες κολοκύθες που αντηχούσαν σε αντανακλάσεις, και μοίρασε ακόμη και μικρές κολοκύθες στους επισκέπτες.Η κίτρινη κολοκύθα στο Ναοσίμα, που εγκαταστάθηκε το 1994, θεωρείται το πρώτο της μεγάλης κλίμακας γλυπτό κολοκύθας σε εξωτερικό χώρο, ανοίγοντας το δρόμο για μια πληθώρα κολοκύθων που θα ακολουθήσουν.

Κολοκύθες, κολοκύθες, κολοκύθες

Είναι ζαλιστικό να προσπαθήσεις να τις μετρήσεις, και δεν βοηθά το γεγονός ότι πολλές έχουν το ίδιο όνομα («Κολοκύθα»). Η κίτρινη στο Ναοσίμα τελικά πλαισιώθηκε από την κόκκινη γειτόνισσά της, που ολοκληρώθηκε το 2006. Αυτή του Μουσείου Bonte δημιουργήθηκε το 2013 και αυτή του Hirshhorn το 2016.

Η ψηλότερη χάλκινη κολοκύθα της Κουσάμα μέχρι σήμερα αποκαλύφθηκε πέρυσι στους Κήπους του Κένσινγκτον στο Λονδίνο, με ύψος σχεδόν 6 μέτρα. Άλλες πρόσφατες παραλλαγές περιλαμβάνουν το άγαλμα της κολοκύθας με πέντε κεφάλια στο SFMOMA, «Aspiring to Pumpkin’s Love, the Love in My Heart» (2023), και το ατίθασο στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας, «Dancing Pumpkin» (2020).

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την αίθουσα με τους καθρέφτες γεμάτη κολοκύθες «All the Eternal Love I Have for the Pumpkins» (2016). Πόσες κολοκύθες υπάρχουν εκεί; Αμέτρητες.

«Πολλά έργα σύγχρονης τέχνης απαιτούν κάποια προηγούμενη γνώση ή γνώση της ιστορίας της τέχνης», δήλωσε η Μαίρη Ίτελσον, καθηγήτρια επιχειρήσεων και ιδρύτρια του Art Business Lab στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, «αλλά τις κολοκύθες της Κουσάμα είναι πραγματικά εύκολο να τις κατανοήσει κανείς»

«Μεγάλη παρηγοριά»

Η 96χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία διαμένει σε ψυχιατρικό ίδρυμα από το 1977, εργάζεται καθημερινά με μια ομάδα βοηθών στο στούντιό της, που βρίσκεται απέναντι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Phillips. Είδε για πρώτη φορά κολοκύθες όταν επισκέφθηκε ένα φυτώριο με τον παππού της κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου και τις αποκαλεί «μεγάλη παρηγοριά για μένα από την παιδική μου ηλικία».

Σε χώρους που συχνά περιέχουν εννοιολογικά έργα που προκαλούν πονοκέφαλο και κείμενα στους τοίχους γεμάτα καλλιτεχνική ορολογία, πολλοί επισκέπτες βρίσκουν την ίδια αίσθηση άνεσης στις αναπαραστάσεις της.

«Πολλά έργα σύγχρονης τέχνης απαιτούν κάποια προηγούμενη γνώση ή γνώση της ιστορίας της τέχνης», δήλωσε η Μαίρη Ίτελσον, καθηγήτρια επιχειρήσεων και ιδρύτρια του Art Business Lab στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, «αλλά τις κολοκύθες της Κουσάμα είναι πραγματικά εύκολο να τις κατανοήσει κανείς».

Απολιτίκ κολοκύθες

Καθώς τα μουσεία αντιμετωπίζουν ένα όλο και πιο δύσκολο χρηματοδοτικό περιβάλλον, η προσέλκυση ενός ευρέος κοινού είναι ζωτικής σημασίας. Η Κουσάμα, της οποίας το έργο έχει έναν παράγοντα έκπληξης και θεωρείται ως επί το πλείστον απολιτίκ, έχει γίνει μια φυσική επιλογή.

«Υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση» λέει η Ίτελσον. « Αν μπορείς να παρουσιάσεις έναν καλλιτέχνη που έχει αυτή την καθολική απήχηση σε όλες τις ηλικίες, χωρίς αντιπαραθέσεις, και που εξακολουθεί να έχει πραγματικές καλλιτεχνικές ικανότητες και πραγματικό βάθος, είναι μια κατάσταση που ωφελεί όλους».

Μια κολοκύθα της Κουσάμα θύμα του τυφώνα

Το «φαινόμενο Μπιλμπάο»

Η Ίτελσον λέει ότι η ελπίδα με την απόκτηση αυτών των γλυπτών κολοκύθας είναι να αναδημιουργηθεί μια παραλλαγή του γνωστού «φαινομένου Μπιλμπάο», που αναφέρεται στο Guggenheim Bilbao του Φρανκ Γκέρι και περιγράφει ένα φαινόμενο στο οποίο οι πολιτιστικές επενδύσεις οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ίδιο το έργο τέχνης ή το αρχιτεκτονικό έργο γίνεται ο προορισμός.

Σε ορισμένα μέρη, η Κουσάμα το έχει ήδη καταφέρει. Η έκθεση των έργων της αυτό το καλοκαίρι στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας ήταν η έκθεση με τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του ιδρύματος. Μια παρόμοια ιστορία εκτυλίχθηκε στο Hirshhorn το 2017, όταν μια επιτυχημένη έκθεση της Κουσάμα βοήθησε να σπάσει το ρεκόρ επισκεψιμότητας του μουσείου και το ίδρυμα είδε τα μέλη του να αυξάνονται κατά 6.566 τοις εκατό.

Οι κολοκύθες αποτελούν μια σημαντική επένδυση. Η Κουσάμα έχει καταταχθεί ως η καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο για δύο συνεχόμενα χρόνια, και από τα 25 πιο ακριβά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν μετά το 2000 και πωλήθηκαν πέρυσι, τα τρία ήταν γλυπτά κολοκύθας, συμπεριλαμβανομένου ενός που πωλήθηκε για 5,6 εκατομμύρια δολάρια στο Christie’s -τρία έργα της Κουσάμα με κολοκύθες εμφανίστηκαν επίσης στη λίστα του προηγούμενου έτους.

Μια νέα γλώσσα

Κοιτάζοντας όλες αυτές τις κολοκύθες, είναι εύκολο να ανησυχήσει κανείς ότι τα μουσεία γίνονται όλο και πιο ομοιογενή, όπως οι αλυσίδες εστιατορίων με το ίδιο μενού. Ωστόσο, η επιτυχία της Κουσάμα έρχεται μετά από δεκαετίες αποτυχιών, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας που την απομάκρυναν από τη σκηνή του κόσμου της τέχνης και των χρόνων που πέρασε στην σκιά των ανδρών συγχρόνων της στη Νέα Υόρκη.

Για την Γκλόρια Σάτον, ιστορικό σύγχρονης τέχνης με ειδίκευση στην τέχνη, την τεχνολογία και τον φεμινισμό στο Northeastern University, η τελευταία πρόκληση κάνει την τρέχουσα κυριαρχία της ακόμα πιο συναρπαστική.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πανταχού παρουσία του έργου, γιατί όταν το δημιούργησε για πρώτη φορά, το απέκλεισε συνειδητά» λέει η Σάτον. «… η ιδέα να καταλαμβάνει τόσο πολύ χώρο, να τραβάει την προσοχή και να μεταφράζεται σε μια γλώσσα που μπορεί να μεταδοθεί παγκοσμίως είναι εξαιρετική».

«Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κουκκίδα στην κολοκύθα που βλέπετε τώρα συνδέεται με εκείνη την κουκκίδα που ήταν επίσης ζωγραφισμένη με το χέρι σε γυμνά σώματα που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ»

Στις συλλογές του 1%

Κατά κάποιον τρόπο, η εμπορική της επιτυχία είναι ο απόλυτος δείκτης επιτυχίας για μια καλλιτέχνιδα που συναγωνίστηκε τον Άντι Γουόρχολ στην εποχή του και είναι βαθιά αφοσιωμένη στην ποπ αρτ. «Είναι μια από τις λίγες καλλιτέχνιδες που είναι τόσο δημοφιλείς, όσο και παρούσες στις συλλογές του 1%» λέει η Σάτον.

Παρά την ευχάριστη εξωτερική της εμφάνιση, η τέχνη της Κουσάμα φέρει επίσης βαθύτερα ερωτήματα και πιο σκοτεινές ανησυχίες. Για τη Σάτον οι κολοκύθες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την ευρύτερη πρακτική της με τα πουά, η οποία έχει τις ρίζες της στις παραισθήσεις της παιδικής της ηλικίας. «Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κουκκίδα στην κολοκύθα που βλέπετε τώρα συνδέεται με εκείνη την κουκκίδα που ήταν επίσης ζωγραφισμένη με το χέρι σε γυμνά σώματα που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ» σχολιάζει η Σάτον.

Ένας είδος αυτοπροσωπογραφίας

Αν και το έργο της έχει σήμερα μεγάλη απήχηση, γεννήθηκε στα περιθώριο, εξηγεί η Μιντόρι Γιαμαμούρα, συγγραφέας του «Yayoi Kusama: Inventing the Singular» και ειδική στην Κουσάμα.

«Δεν δημιουργεί αυτά τα έργα τέχνης επειδή είναι πολύ ευτυχισμένη, αλλά περισσότερο επειδή προέρχεται από τον περιθωριοποιημένο κόσμο και αντιλαμβάνεται την επικρατούσα τάση» λέει η Γιαμαμούρα, επισημαίνοντας πόσο δυσκίνητες και βαριές μπορούν να είναι οι κολοκύθες.

Λειτουργεί ως ένα είδος αυτοπροσωπογραφίας, είπε, «αντιπροσωπεύοντας πραγματικά την αδυναμία της καλλιτέχνιδας να συμμορφωθεί με τα κοινωνικά πρότυπα».

Σε αυτή την αμηχανία, υπάρχει κάτι γοητευτικό, ακόμη και οικείο.

Πίσω στην παιδική ηλικία

Όταν η κολοκύθα της Κουσάμα τοποθετήθηκε στο Naoshima, οι νησιώτες άρχισαν σύντομα να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές και να τις τοποθετούν στις πύλες τους, θυμήθηκε η Γιαμαμούρα. «Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είχαν δει ποτέ σύγχρονα έργα τέχνης και άρχισαν να τα συμπαθούν τόσο πολύ που έγιναν η ταυτότητά τους», είπε.

«Είναι ένα θέμα που είναι πολύ προσιτό σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα».

Το «προσιτό» μπορεί να είναι λίγο μπροστά στο πώς ένιωσε ο Μάικλ Μαραριάν, ένας καλλιτέχνης από το Μπάφαλο, βλέποντας την κολοκύθα της Κουσάμα στο Μουσείο AKG αυτό το μήνα.

Περιγράφοντας το έργο ως «μεγαλύτερο από τη ζωή», είπε ότι τον έφερε πίσω στην παιδική του ηλικία και στο βιβλίο «Ο Τζακ και η φασολιά». Η παρόρμηση που του προκάλεσε ήταν εξίσου αυθόρμητη και παιδική. «Θέλεις πραγματικά να τα αγγίξεις, να τα τρίψεις με τα χέρια σου», είπε. «Ακόμα και να τα αγκαλιάσεις».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com