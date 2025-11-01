magazin
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Art 01 Νοεμβρίου 2025 | 15:10

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Spotlight

Όλα ξεκίνησαν σε αυτό το απομακρυσμένο νησί στη δυτική Ιαπωνία, όπου για πολλούς, οι κολοκύθες με τις βούλες της Γιαγιόι Κουσάμα είναι το κύριο αξιοθέατο. Μια στρογγυλή κόκκινη κολοκύθα καλωσορίζει τα φέρι που φτάνουν στο δυτικό λιμάνι της Ναοσίμα, ένα μαγνήτη για τους τουρίστες που αναζητούν πολιτισμό και επισκέπτονται τα μουσεία και τις εγκαταστάσεις σύγχρονης τέχνης. Τα σουβενίρ με κολοκύθες γεμίζουν τα καταστήματα με είδη δώρων. Τα τοπικά λεωφορεία είναι καλυμμένα με τις χαρακτηριστικές βούλες της Κουσάμα, με εικόνες της αγαπημένης κολοκύθας κολλημένες στα πλαϊνά τους.

Στη νότια ακτή του νησιού, μια κίτρινη κολοκύθα επιβλέπει την ήσυχη θάλασσα, περικυκλωμένη από επισκέπτες με iPhone σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας.

«Τρία ταξίδια, τέσσερις τεράστιες κολοκύθες. Χμ…»

«Οι κολοκύθες έχουν γίνει τόσο αναπόσπαστο μέρος του τοπίου της Ναοσίμα, που όταν έφυγα με μόνο μια τυχαία φωτογραφία της κίτρινης, που τράβηξα ενώ έτρεχα ένα πρωί, ένιωσα σχεδόν ιεροσυλία» γράφει η Κέλσι Άμπλες στην Washington Post συνεχίζοντας:

«Στην αρχή ήμουν αδιάφορη. Είχα πάρει αεροπλάνο, αυτοκίνητο, δύο τρένα και πλοίο για να φτάσω εκεί -σίγουρα υπήρχαν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να δω από ένα γιγάντιο φρούτο που θα έβγαινε ωραία στο Instagram. Αλλά οι κολοκύθες δεν είχαν τελειώσει μαζί μου.

»Μια εβδομάδα αργότερα, επέστρεψα στη Νότια Κορέα, όπου ζούσα εκείνη την εποχή, για να επισκεφτώ ένα άλλο νησιωτικό προορισμό. Στο Μουσείο Bonte του Jeju, μια κολοκύθα δεσπόζει πάνω από την ουρά για να μπει κανείς σε ένα από τα δωμάτια του άπειρου της Κουσάμα, τους καθολικούς καθρέφτες για τους οποίους είναι γνωστή η Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα.

»Πέρασαν εβδομάδες — και είχα σχεδόν ξεχάσει τις κολοκύθες — όταν μπήκα στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στο Μελβούρνη και βρήκα μια τεράστια κολοκύθα στην είσοδο με απλωμένα πόδια σαν αράχνη ή χταπόδι και την έκαναν να μοιάζει σαν να χορεύει. Τρία ταξίδια, τέσσερις τεράστιες κολοκύθες. Χμ…» σχολιάζει η Κέλσι Άμπλες μεταφέροντας την εμπειρία της στην Washington Post.

Infinity Rooms / Photo: Wikimedia Commons

Ζούμε μέσα στην κολοκύθα της Κουσάμα

«Στη συνέχεια, ενώ σχεδίαζα μια επίσκεψη στην πατρίδα μου, έμαθα ότι η κολοκύθα της Κουσάμα που συνήθως βρίσκεται στο Μουσείο και τον Κήπο Γλυπτών Hirshhorn θα ταξίδευε επίσης στο Μπάφαλο, για μια έκθεση που θα άνοιγε στο Μουσείο Τέχνης AKG λίγο πριν την άφιξή μου. Με ακολουθούσαν οι κολοκύθες; Ή μήπως εγώ τις ακολουθούσα;» αναρωτιέται η Άμπλες.

«Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο -είναι η κολοκύθα της Κουσάμα κι εμείς απλά ζούμε μέσα σε αυτήν. Τα δημιουργήματα της καλλιτέχνιδας έχουν εξαπλωθεί παντού εδώ και χρόνια, χωρίς να φαίνεται να επιβραδύνεται η πορεία τους.

»Είτε επισκέπτεστε το Espace Louis Vuitton στην Οσάκα είτε το Fondation Beyeler κοντά στη Βασιλεία της Ελβετίας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε πολύ στον κόσμο της τέχνης χωρίς να συναντήσετε μία -ή δέκα».

Άμεσα ορόσημα

Κάθε καλλιτέχνης έχει τα δικά του μοτίβα: ο Κλοντ Μονέ τα νούφαρά του, η Τζόρτζια Ο’Κιφ τα λουλούδια της. Και οι καλλιτεχνικοί φορείς είχαν πάντα τα δικά τους δημοφιλή έργα, είτε πρόκειται για τις πινελιές του Πόλοκ είτε για τα κινητά γλυπτά του Κάλντερ. Τώρα, οι κολοκύθες φυτρώνουν παντού.

Λειτουργούν ως άμεσα ορόσημα, βάζοντας στο χάρτη ένα απομακρυσμένο νησί, ένα μικρό μουσείο ή ακόμα και έναν εκθεσιακό χώρο σε έναν μεγαλύτερο φορέα. Το Μουσείο Bonte το αναγνωρίζει αυτό στην περιγραφή του για την αγαπημένη του κολοκύθα, γράφοντας ότι το έργο «μπορεί να βρεθεί σε διάσημους πολιτιστικούς χώρους σε όλο τον κόσμο».

Το σπάσιμο των κανόνων

«Ένα μουσείο που διαφημίζει ότι το έργο του έχει ξαδέλφια παντού μπορεί να φαίνεται ασήμαντο στην εποχή του Labubu, ενώ αντιβαίνει στη λογική ότι η αξία ενός έργου τέχνης συνδέεται με τη σπανιότητά του» σχολιάζει η Άμπλες.

«Καθώς οι κολοκύθες πολλαπλασιάζονται — σε γλυπτά και αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα, σε φθηνά μπιχλιμπίδια και πολυτελείς τσάντες — η δύναμη που προσελκύει τους ανθρώπους προς αυτές φαίνεται να ενισχύεται».

Εμπνευσμένη από αυτό που η ίδια αποκαλεί «γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα», η Κουσάμα επέστρεψε επανειλημμένα στο μοτίβο της κολοκύθας, καθιστώντας τις ιδιόμορφες, κουκκιδωτές απεικονίσεις της κολοκύθας άμεσα αναγνωρίσιμες

Kabocha της Γιαγιόι Κουσάμα, κίτρινη κολοκύθα, Ιαπωνία, 2 Απριλίου 2015 / Wikimedia Commons

«Αυτοκαταστροφή»

Γεννημένη στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας το 1929, η Κουσάμα άρχισε να εκθέτει δημόσια τα έργα της από την εφηβεία της, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου της έργου με θέμα την κολοκύθα, μια παραδοσιακή ζωγραφική σε στυλ Nihonga που εξέθεσε το 1946.

Ακολούθησε μια δεκαετία παύσης από το θέμα αυτό, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέπτυξε άλλα οπτικά μοτίβα, όπως τα χαρακτηριστικά της πουά και τα δωμάτια με καθρέφτες, τα οποία γνώρισαν τεράστια δημοτικότητα τη δεκαετία του 2010.

Το έργο της Κουσάμα, που χρησιμοποιεί εκτεταμένη επανάληψη κουκκίδων, επιδιώκει αυτό που η ίδια αποκαλεί «αυτοκαταστροφή». Κατά ειρωνικό τρόπο, η ίδια αυτή διαδικασία έχει τροφοδοτήσει την τρέχουσα πανταχού παρουσία της στα μουσεία τέχνης, καθώς τα εντυπωσιακά — και απίστευτα φωτογενή — σχέδια και μοτίβα της έχουν γίνει διάσημα για την αύξηση της επισκεψιμότητας.

«Γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα»

Εμπνευσμένη από αυτό που η ίδια αποκαλεί «γενναιόδωρη ανεπιτήδευτη απλότητα», η Κουσάμα επέστρεψε επανειλημμένα στο μοτίβο της κολοκύθας, καθιστώντας τις ιδιόμορφες, κουκκιδωτές απεικονίσεις της κολοκύθας άμεσα αναγνωρίσιμες.

Στη Μπιενάλε της Βενετίας του 1993, όπου επανήλθε στον διεθνή κόσμο της τέχνης μετά από μια κρίση ψυχικής υγείας στη δεκαετία του 1970, η Κουσάμα αγκάλιασε πλήρως την κολοκύθα, παρουσιάζοντας το «Mirror Room Pumpkin», ένα έργο που περιείχε αμέτρητες κολοκύθες που αντηχούσαν σε αντανακλάσεις, και μοίρασε ακόμη και μικρές κολοκύθες στους επισκέπτες.Η κίτρινη κολοκύθα στο Ναοσίμα, που εγκαταστάθηκε το 1994, θεωρείται το πρώτο της μεγάλης κλίμακας γλυπτό κολοκύθας σε εξωτερικό χώρο, ανοίγοντας το δρόμο για μια πληθώρα κολοκύθων που θα ακολουθήσουν.

Κολοκύθες, κολοκύθες, κολοκύθες

Είναι ζαλιστικό να προσπαθήσεις να τις μετρήσεις, και δεν βοηθά το γεγονός ότι πολλές έχουν το ίδιο όνομα («Κολοκύθα»). Η κίτρινη στο Ναοσίμα τελικά πλαισιώθηκε από την κόκκινη γειτόνισσά της, που ολοκληρώθηκε το 2006. Αυτή του Μουσείου Bonte δημιουργήθηκε το 2013 και αυτή του Hirshhorn το 2016.

Η ψηλότερη χάλκινη κολοκύθα της Κουσάμα μέχρι σήμερα αποκαλύφθηκε πέρυσι στους Κήπους του Κένσινγκτον στο Λονδίνο, με ύψος σχεδόν 6 μέτρα. Άλλες πρόσφατες παραλλαγές περιλαμβάνουν το άγαλμα της κολοκύθας με πέντε κεφάλια στο SFMOMA, «Aspiring to Pumpkin’s Love, the Love in My Heart» (2023), και το ατίθασο στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας, «Dancing Pumpkin» (2020).

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Το Μουσείο Τέχνης του Ντάλας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την αίθουσα με τους καθρέφτες γεμάτη κολοκύθες «All the Eternal Love I Have for the Pumpkins» (2016). Πόσες κολοκύθες υπάρχουν εκεί; Αμέτρητες.

«Πολλά έργα σύγχρονης τέχνης απαιτούν κάποια προηγούμενη γνώση ή γνώση της ιστορίας της τέχνης», δήλωσε η Μαίρη Ίτελσον, καθηγήτρια επιχειρήσεων και ιδρύτρια του Art Business Lab στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, «αλλά τις κολοκύθες της Κουσάμα είναι πραγματικά εύκολο να τις κατανοήσει κανείς»

YouTube thumbnail

«Μεγάλη παρηγοριά»

Η 96χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία διαμένει σε ψυχιατρικό ίδρυμα από το 1977, εργάζεται καθημερινά με μια ομάδα βοηθών στο στούντιό της, που βρίσκεται απέναντι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Phillips. Είδε για πρώτη φορά κολοκύθες όταν επισκέφθηκε ένα φυτώριο με τον παππού της κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου και τις αποκαλεί «μεγάλη παρηγοριά για μένα από την παιδική μου ηλικία».

Σε χώρους που συχνά περιέχουν εννοιολογικά έργα που προκαλούν πονοκέφαλο και κείμενα στους τοίχους γεμάτα καλλιτεχνική ορολογία, πολλοί επισκέπτες βρίσκουν την ίδια αίσθηση άνεσης στις αναπαραστάσεις της.

«Πολλά έργα σύγχρονης τέχνης απαιτούν κάποια προηγούμενη γνώση ή γνώση της ιστορίας της τέχνης», δήλωσε η Μαίρη Ίτελσον, καθηγήτρια επιχειρήσεων και ιδρύτρια του Art Business Lab στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, «αλλά τις κολοκύθες της Κουσάμα είναι πραγματικά εύκολο να τις κατανοήσει κανείς».

Απολιτίκ κολοκύθες

Καθώς τα μουσεία αντιμετωπίζουν ένα όλο και πιο δύσκολο χρηματοδοτικό περιβάλλον, η προσέλκυση ενός ευρέος κοινού είναι ζωτικής σημασίας. Η Κουσάμα, της οποίας το έργο έχει έναν παράγοντα έκπληξης και θεωρείται ως επί το πλείστον απολιτίκ, έχει γίνει μια φυσική επιλογή.

«Υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση» λέει η Ίτελσον. « Αν μπορείς να παρουσιάσεις έναν καλλιτέχνη που έχει αυτή την καθολική απήχηση σε όλες τις ηλικίες, χωρίς αντιπαραθέσεις, και που εξακολουθεί να έχει πραγματικές καλλιτεχνικές ικανότητες και πραγματικό βάθος, είναι μια κατάσταση που ωφελεί όλους».

Μια κολοκύθα της Κουσάμα θύμα του τυφώνα

YouTube thumbnail

Το «φαινόμενο Μπιλμπάο»

Η Ίτελσον λέει ότι η ελπίδα με την απόκτηση αυτών των γλυπτών κολοκύθας είναι να αναδημιουργηθεί μια παραλλαγή του γνωστού «φαινομένου Μπιλμπάο», που αναφέρεται στο Guggenheim Bilbao του Φρανκ Γκέρι και περιγράφει ένα φαινόμενο στο οποίο οι πολιτιστικές επενδύσεις οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ίδιο το έργο τέχνης ή το αρχιτεκτονικό έργο γίνεται ο προορισμός.

Σε ορισμένα μέρη, η Κουσάμα το έχει ήδη καταφέρει. Η έκθεση των έργων της αυτό το καλοκαίρι στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας ήταν η έκθεση με τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του ιδρύματος. Μια παρόμοια ιστορία εκτυλίχθηκε στο Hirshhorn το 2017, όταν μια επιτυχημένη έκθεση της Κουσάμα βοήθησε να σπάσει το ρεκόρ επισκεψιμότητας του μουσείου και το ίδρυμα είδε τα μέλη του να αυξάνονται κατά 6.566 τοις εκατό.

Οι κολοκύθες αποτελούν μια σημαντική επένδυση. Η Κουσάμα έχει καταταχθεί ως η καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο για δύο συνεχόμενα χρόνια, και από τα 25 πιο ακριβά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν μετά το 2000 και πωλήθηκαν πέρυσι, τα τρία ήταν γλυπτά κολοκύθας, συμπεριλαμβανομένου ενός που πωλήθηκε για 5,6 εκατομμύρια δολάρια στο Christie’s -τρία έργα της Κουσάμα με κολοκύθες εμφανίστηκαν επίσης στη λίστα του προηγούμενου έτους.

Μια νέα γλώσσα

Κοιτάζοντας όλες αυτές τις κολοκύθες, είναι εύκολο να ανησυχήσει κανείς ότι τα μουσεία γίνονται όλο και πιο ομοιογενή, όπως οι αλυσίδες εστιατορίων με το ίδιο μενού. Ωστόσο, η επιτυχία της Κουσάμα έρχεται μετά από δεκαετίες αποτυχιών, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας που την απομάκρυναν από τη σκηνή του κόσμου της τέχνης και των χρόνων που πέρασε στην σκιά των ανδρών συγχρόνων της στη Νέα Υόρκη.

Για την Γκλόρια Σάτον, ιστορικό σύγχρονης τέχνης με ειδίκευση στην τέχνη, την τεχνολογία και τον φεμινισμό στο Northeastern University, η τελευταία πρόκληση κάνει την τρέχουσα κυριαρχία της ακόμα πιο συναρπαστική.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πανταχού παρουσία του έργου, γιατί όταν το δημιούργησε για πρώτη φορά, το απέκλεισε συνειδητά» λέει η Σάτον. «… η ιδέα να καταλαμβάνει τόσο πολύ χώρο, να τραβάει την προσοχή και να μεταφράζεται σε μια γλώσσα που μπορεί να μεταδοθεί παγκοσμίως είναι εξαιρετική».

«Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κουκκίδα στην κολοκύθα που βλέπετε τώρα συνδέεται με εκείνη την κουκκίδα που ήταν επίσης ζωγραφισμένη με το χέρι σε γυμνά σώματα που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ»

YouTube thumbnail

Στις συλλογές του 1%

Κατά κάποιον τρόπο, η εμπορική της επιτυχία είναι ο απόλυτος δείκτης επιτυχίας για μια καλλιτέχνιδα που συναγωνίστηκε τον Άντι Γουόρχολ στην εποχή του και είναι βαθιά αφοσιωμένη στην ποπ αρτ. «Είναι μια από τις λίγες καλλιτέχνιδες που είναι τόσο δημοφιλείς, όσο και παρούσες στις συλλογές του 1%» λέει η Σάτον.

Παρά την ευχάριστη εξωτερική της εμφάνιση, η τέχνη της Κουσάμα φέρει επίσης βαθύτερα ερωτήματα και πιο σκοτεινές ανησυχίες. Για τη Σάτον οι κολοκύθες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την ευρύτερη πρακτική της με τα πουά, η οποία έχει τις ρίζες της στις παραισθήσεις της παιδικής της ηλικίας. «Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κουκκίδα στην κολοκύθα που βλέπετε τώρα συνδέεται με εκείνη την κουκκίδα που ήταν επίσης ζωγραφισμένη με το χέρι σε γυμνά σώματα που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ» σχολιάζει η Σάτον.

Ένας είδος αυτοπροσωπογραφίας

Αν και το έργο της έχει σήμερα μεγάλη απήχηση, γεννήθηκε στα περιθώριο, εξηγεί η Μιντόρι Γιαμαμούρα, συγγραφέας του «Yayoi Kusama: Inventing the Singular» και ειδική στην Κουσάμα.

«Δεν δημιουργεί αυτά τα έργα τέχνης επειδή είναι πολύ ευτυχισμένη, αλλά περισσότερο επειδή προέρχεται από τον περιθωριοποιημένο κόσμο και αντιλαμβάνεται την επικρατούσα τάση» λέει η Γιαμαμούρα, επισημαίνοντας πόσο δυσκίνητες και βαριές μπορούν να είναι οι κολοκύθες.

Λειτουργεί ως ένα είδος αυτοπροσωπογραφίας, είπε, «αντιπροσωπεύοντας πραγματικά την αδυναμία της καλλιτέχνιδας να συμμορφωθεί με τα κοινωνικά πρότυπα».

Σε αυτή την αμηχανία, υπάρχει κάτι γοητευτικό, ακόμη και οικείο.

Πίσω στην παιδική ηλικία

Όταν η κολοκύθα της Κουσάμα τοποθετήθηκε στο Naoshima, οι νησιώτες άρχισαν σύντομα να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές και να τις τοποθετούν στις πύλες τους, θυμήθηκε η Γιαμαμούρα. «Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είχαν δει ποτέ σύγχρονα έργα τέχνης και άρχισαν να τα συμπαθούν τόσο πολύ που έγιναν η ταυτότητά τους», είπε.

«Είναι ένα θέμα που είναι πολύ προσιτό σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα».

Το «προσιτό» μπορεί να είναι λίγο μπροστά στο πώς ένιωσε ο Μάικλ Μαραριάν, ένας καλλιτέχνης από το Μπάφαλο, βλέποντας την κολοκύθα της Κουσάμα στο Μουσείο AKG αυτό το μήνα.

Περιγράφοντας το έργο ως «μεγαλύτερο από τη ζωή», είπε ότι τον έφερε πίσω στην παιδική του ηλικία και στο βιβλίο «Ο Τζακ και η φασολιά». Η παρόρμηση που του προκάλεσε ήταν εξίσου αυθόρμητη και παιδική. «Θέλεις πραγματικά να τα αγγίξεις, να τα τρίψεις με τα χέρια σου», είπε. «Ακόμα και να τα αγκαλιάσεις».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης Betsson προσκάλεσε στο Αλεξάνδρειο τον γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη Μήγιο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι με τον Δικέφαλο.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ γυναικών 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ Γυναικών. Τηλεοπτικά από MEGA News

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη για την 8η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο