Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Αττική, με συσσωρεύσεις υδάτων να καταγράφονται σε αρκετά σημεία. Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στις μετακινήσεις των πολιτών.

<br />

<br />

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες για σήμερα Τετάρτη στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

<br />

<br />

Προβλήματα στους δρόμους

Η καταιγίδα έχει προκαλέσει αρκετές δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας. Διακοπή της κυκλοφορίας αυτή την ώρα των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού σε όλο το μήκος από τη συμβολή με την παραλιακή μέχρι και τον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισιάς, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στη Βουλιαγμένης και την Πειραιώς.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15′-20′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία ενώ προς Αεροδρόμιο 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.