Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Αττική με την καταρρακτώδη βροχή να δημιουργεί αρκετά προβλήματα ενώ λόγω της έντονη κεραυνικής δραστηριότητας σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές.

Live η εξέλιξη του καιρού

Έσπασαν φρεάτια

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ και πάλι αρκετά φρεάτια δεν άντεξαν τον όγκο του νερού με συνέπεια να σπάσουν δημιουργώντας μικρά σιντριβάνια.

<br />

Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στην οδό Αναξάρχου στο Παγκράτι όπου κλήθηκε η Πυροσβεστική λόγω υπερχείλισης φρεατίων με συνέπεια να κολλήσουν αυτοκίνητα.

Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων και στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια όπως Άλιμο, Άγιο Δημήτριο, Ηλιούπολη και Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική περίπου μέχρι τις 5 το απόγευμα το κέντρο επιχειρήσεων είχε δεχθεί πάνω από 40 κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων.

«Λίμνη» η Κωνσταντινουπόλεως

<br />

Διακοπές ρεύματος

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια προκαλώντας πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως Παγκράτι, Γκύζη, Βύρωνα και Παιανία.

<br />

Μεγάλα ύψη βροχής

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας σημειώθηκε στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Ισχυρή βροχόπτωση