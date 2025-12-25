Με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικολάου Π. Παπαευσταθίου, ο δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετικό αίτημα του δήμου, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2025.

Μεγάλα ύψη βροχής σε όλη την Αττική την παραμονή των Χριστουγέννων

Η απόφαση (Αρ. Πρωτ. Α5387) ισχύει για τρεις (3) μήνες, έως και τις 24 Μαρτίου 2026, και αφορά την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η ενέργεια αυτή σημαίνει επιτάχυνση διαδικασιών για έργα πολιτικής προστασίας.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών

Ήδη έχει προηγηθεί στενή συνεργασία του δήμου με την Περιφέρεια Αττικής και τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα σημεία που επλήγησαν, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Ο δήμος παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη Δάφνη Αττικής

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης την Αττική.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος, υπόγεια γεμάτα λάσπες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η νεροποντή.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής (μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας) να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.