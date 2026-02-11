Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.
Αυτοψία στο ρέμα της Πικροδάφνης πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, και η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής, Τζίνα Αδαμοπούλου, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της Περιφέρειας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν επιτόπου ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση και τη θωράκιση της περιοχής, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόληψη φαινομένων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των κατοίκων και τη λειτουργικότητα της περιοχής.
Το ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί έναν σημαντικό φυσικό πνεύμονα για την ευρύτερη περιοχή και η προστασία του απαιτεί διαρκή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνεχή παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση όπου απαιτείται, αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Οι αναγκαίες παρεμβάσεις θωράκισης της περιοχής
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:
«Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Τζίνα Αδαμοπούλου πραγματοποιήσαμε αυτοψία στο ρέμα της Πικροδάφνης, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της Περιφέρειας. Εξετάσαμε ζητήματα που αφορούν τη θωράκιση της περιοχής και τις απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Το ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί έναν σημαντικό πνεύμονα για την πόλη μας και χρειάζεται διαρκή φροντίδα και συνεργασία».
Πηγή αρχικής φωτογραφίας, δήμος Παλαιού Φαλήρου
