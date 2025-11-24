Διαδικτυακή σύσκεψη Δούκα με 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Στο επίκεντρο η πλατφόρμα των «6 σημείων» ενόψει συνεδρίου

Διαδικτυακή σύσκεψη με περισσότερα από 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ο Χάρης Δούκας, με βασικό αντικείμενο την πορεία του κόμματος ενόψει του συνεδρίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών από όλη την Ελλάδα, μέσω Zoom.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η πλατφόρμα των «έξι σημείων» που εισηγείται ο δήμαρχος Αθηναίων για το μέλλον της παράταξης.

Η πλατφόρμα των «6 σημείων»

1. Προοδευτική διακυβέρνηση

Το πρώτο σημείο αφορά το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Ορίζει συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, τη δημοκρατία και την ολιγαρχία, τη δικαιοσύνη και τις ανισότητες, στη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ενώ δίνει έμφαση στο φορολογικό και τα εργασιακά.

2. Στροφή στην κοινωνία

Δεύτερο στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία, με στόχο το κόμμα να αφουγκραστεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με τα κινήματα.

3. Απόλυτη άρνηση κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ

Ο κ. Δούκας επαναλαμβάνει ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, θέση η οποία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και κατά τη συνεδριακή διαδικασία.

4. Διάλογος με τα προοδευτικά κόμματα

Το τέταρτο σημείο αφορά τη στρατηγική επιλογή διαλόγου με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Ο Δήμαρχος έχει επισημάνει ότι «αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση», ενώ έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η στρατηγική του προοδευτικού διαλόγου δεν αντιστρατεύεται την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

5. Έμφαση στον πατριωτικό λόγο

Στο πέμπτο σημείο δίνεται έμφαση στον πατριωτικό λόγο και στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

6. Ενότητα και ομοψυχία

Στο έκτο σημείο ο κ. Δούκας μιλά για ένα «ΠΑΣΟΚ με ομοψυχία και χωρίς διαχωρισμούς», τονίζοντας την ανάγκη για ένα συνέδριο «ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής» με στόχο την πολιτική αλλαγή.