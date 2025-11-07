«Καμιά συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, καθαρές αρχές και αξίες, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία». Αυτή την πρόταση διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο 60 OT FORUM, που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου.

Ο Χ. Δούκας τόνισε ότι ως δήμαρχος της πρωτεύουσας έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να τον εμφανίσει ως «αντιδραστικό» για να έχει άλλοθι να υπερσυγκεντρώνει δράσεις στα χέρια της, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είναι σε εκκρεμότητα στην Αθήνα, από τη Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Αλεξάνδρας αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δήμος χρειάζεται 2-3 μηνιάτικα στο τέλος κάθε χρόνου για να καλύψει μόνο τους μισθούς των υπαλλήλων του, πόσω μάλλον για αναπτυξιακά έργα, τα οποία αναγκάζεται να τα υλοποιεί με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Σε ερώτηση σχετικό με τον πώς υλοποιείται ο στόχος για κλιματικά ουδέτερη Αθήνα, ο δήμαρχος απάντησε ότι απαιτείται ποσό 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο μόνο για αυτό, όταν αυτό το κονδύλι αποτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου, ενώ χρειάζεται άλλο 1 δισ. για τους κλιματικούς στόχους όπως αντιπλημμυρικά έργα π.χ.καθαρισμό φρεατίων σε δρόμους όταν μόλις το 20% αυτών διαθέτουν φρεάτια. Έφερε και παράδειγμα για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων, τονίζοντας πως απαιτούνται κονδύλια 100 εκατ. αλλά ο δήμος έχει διαθέσιμα μόλις 2 εκατ. ευρώ.

«Εκδικητικότητα από κυβέρνηση»

Ο Χ. Δούκας έκανε λόγο για «εκδικητικότητα της κυβέρνησης» απέναντί του και στοχοποίησή του αλλά σχολίασε πως όταν «τιμωρούν εμένα τελικά τιμωρούν τους δημότες που με ψήφισαν». Αναφέρθηκε επίσης στο πώς ο δήμος έχασε τον έλεγχο της Ανάπλασης, το γηροκομείο, τώρα χάνει τις Πολεοδομίες, και τις Σχολικές Επιτροπές ενώ για την ώρα κρατά τον ΟΠΑΝΔΑ. Σχολιάζοντας τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που προβλέπει νικητή από τον πρώτο γύρο, είπε πως αυτό εφαρμόστηκε «μόνο στα νησιά Φίτζι».

Όσα είπε ο Χάρης Δούκας στους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου:

