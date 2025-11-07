OT FORUM – Δούκας: «Ναι» σε συγκλίσεις στην Κεντροαριστερά, καμία συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ
«Αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, τότε πρώτη δύναμη πρέπει να βγει το ΠΑΣΟΚ, και να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση», υπογράμμισε στο OT FORUM ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας
«Καμιά συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, καθαρές αρχές και αξίες, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία». Αυτή την πρόταση διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο 60 OT FORUM, που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο, και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου.
Ο Χ. Δούκας τόνισε ότι ως δήμαρχος της πρωτεύουσας έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να τον εμφανίσει ως «αντιδραστικό» για να έχει άλλοθι να υπερσυγκεντρώνει δράσεις στα χέρια της, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είναι σε εκκρεμότητα στην Αθήνα, από τη Βασιλίσσης Όλγας μέχρι τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Αλεξάνδρας αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, ο δήμος χρειάζεται 2-3 μηνιάτικα στο τέλος κάθε χρόνου για να καλύψει μόνο τους μισθούς των υπαλλήλων του, πόσω μάλλον για αναπτυξιακά έργα, τα οποία αναγκάζεται να τα υλοποιεί με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Σε ερώτηση σχετικό με τον πώς υλοποιείται ο στόχος για κλιματικά ουδέτερη Αθήνα, ο δήμαρχος απάντησε ότι απαιτείται ποσό 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο μόνο για αυτό, όταν αυτό το κονδύλι αποτελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου, ενώ χρειάζεται άλλο 1 δισ. για τους κλιματικούς στόχους όπως αντιπλημμυρικά έργα π.χ.καθαρισμό φρεατίων σε δρόμους όταν μόλις το 20% αυτών διαθέτουν φρεάτια. Έφερε και παράδειγμα για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων, τονίζοντας πως απαιτούνται κονδύλια 100 εκατ. αλλά ο δήμος έχει διαθέσιμα μόλις 2 εκατ. ευρώ.
«Εκδικητικότητα από κυβέρνηση»
Ο Χ. Δούκας έκανε λόγο για «εκδικητικότητα της κυβέρνησης» απέναντί του και στοχοποίησή του αλλά σχολίασε πως όταν «τιμωρούν εμένα τελικά τιμωρούν τους δημότες που με ψήφισαν». Αναφέρθηκε επίσης στο πώς ο δήμος έχασε τον έλεγχο της Ανάπλασης, το γηροκομείο, τώρα χάνει τις Πολεοδομίες, και τις Σχολικές Επιτροπές ενώ για την ώρα κρατά τον ΟΠΑΝΔΑ. Σχολιάζοντας τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που προβλέπει νικητή από τον πρώτο γύρο, είπε πως αυτό εφαρμόστηκε «μόνο στα νησιά Φίτζι».
Όσα είπε ο Χάρης Δούκας στους Χρήστο Κολώνα και Ελένη Στεργίου:
Τι συμβαίνει με Βασιλίσσης Όλγας και Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη
Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Β. Όλγας, ο Χ. Δούκας τόνισε ότι ο δρόμος πρέπει να ανοίξει, και ότι η Αθήνα έχει υποστεί έξι χρόνια ταλαιπωρίες για μισό χιλιόμετρο ενώ το εργοτάξιο και ο εργολάβος πληρώνεται κανονικά. Πρόσθεσε ότι το 90% του έργου έχει ολοκληρωθεί και ότι πρέπει άμεσα να παραδοθεί. Σημείωσε ότι οχήματα προβλεπόταν να κυκλοφορούν στην Όλγας από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, αλλά τόνισε ότι αντιτίθεται σε “πριβέ δρόμους” για όσους θα πήγαιναν «για τένις ή για καφέ στο Ζάππειο». «Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη στείλαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αναμένουμε την τελική έγκριση».
Αναφερόμενος στο μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ο δήμαρχος Αθηναίων υπενθύμισε ότι ο καθαρισμός του χώρου ήταν στη δική του δικαιοδοσία χωρίς ποτέ να υπάρξει πρόβλημα. Εξέφρασε δε την έκπληξή του για την αλλαγή καθεστώτος όταν δεν είχε υπάρξει καμιά υπόδειξη στον δήμο να πράξει κάτι που δεν το έπραξε και ότι ο δήμος ακολουθούσε το σχετικό πρωτόκολλο. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση υπέστη επικοινωνιακό πλήγμα με την απεργία πείνας του πατέρα Ρούτσι και τη νίκη του και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει επαφή με τον κόσμο και ότι όποιος αποσπασματικά θυμάται το μνημείο γρήγορα το ξεχνάει.
Συνεργασίες στην Κεντροαριστερά, όχι συγκυβέρνηση με ΝΔ
«Αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, τότε πρώτη δύναμη πρέπει να βγει το ΠΑΣΟΚ, και να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση», τόνισε ο Χ. Δούκας, ο οποίος ωστόσο έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην κάνει συγκυβέρνηση με την ΝΔ όσες εκλογές κι αν γίνουν. Κάλεσε δε σε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, “τώρα σε ουδέτερο χρόνο” ώστε να υπάρξουν συγκλίσεις, μέτωπα και παρεμβάσεις . Μάλιστα τόνισε ότι η απόφαση για “καμιά συγκυβέρνηση με τη ΝΔ” πρέπει να ληφθεί καθαρά στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Σε ερώτηση αναφορικά με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τις προετοιμασίες για νέο κόμμα, ο κ. Δούκας απάντησε ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση, ότι «δε φοβόμαστε τον διάλογο» αρκεί «να έχουμε καθαρές προτάσεις».
Όσον αφορά στη δυσαρέσκεια που δεν καρπώνεται το ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Χ. Δούκας απάντησε ότι «δεν έχουμε κάνει καθαρή πρόταση για ανατροπή» και ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται τρία πράγματα:
1. Συνέδριο με καθαρό πολιτικό λόγο,
2. Τρία-τέσσερα θέματα όπου απαιτούνται τομές και συγκρούσεις με τα κατεστημένα συμφέροντα της ΝΔ,
3. Ξεκάθαρη προσέγγιση για το θέμα της συγκυβέρνησης με ΝΔ «ώστε να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία».
