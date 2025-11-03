newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
03 Νοεμβρίου 2025 | 19:06

ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με «έξι καθαρές προτάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ» πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση του Χάρη Δούκα στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Ο δήμαρχος Αθηναίων, με επιστολή που κατέθεσε -συμμετέχει ως ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή και δεν μπορούσε να παραστεί- σχολίασε την εκλογική ετοιμότητα που βρίσκεται το κόμμα σημειώνοντας πως «είναι χρήσιμη για τη συσπείρωσή μας» αλλά φρόντισε να τονίσει πως «πρέπει να συνοδευτεί με σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στο επικείμενο Συνέδριο μας».

Η επιστολή Δούκα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση τη «θεσμική λειτουργία του κόμματός μας» και τη «συνεχής και ουσιαστική λειτουργία των οργάνων» και επεσήμανε έξι βασικά σημεία – προτάσεις που, κατά τη γνώμη του, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά.

Οι προτάσεις

«1. Στο προσκήνιο το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης

Οι διαχωριστικές γραμμές «Πρόοδος – Συντήρηση», «Δημοκρατία – Ολιγαρχία», «Δικαιοσύνη – Ανισότητες» δεν αμβλύνονται, ούτε υποκαθίστανται από διορθωτικές παρεμβάσεις ή διαχειριστικά ημίμετρα και μάχες οπισθοφυλακών. Μια νικηφόρα στρατηγική είναι εκείνη που στέκεται απέναντι στις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης.

Έχουμε ένα αναλυτικό και σοβαρό πρόγραμμα. Πράγματι. Όμως ακόμη έχουμε δρόμο για να γίνει κτήμα και θέμα συζήτησης από τους ίδιους τους πολίτες.

Γι’ αυτό θα βοηθούσε να επιλέξουμε από αυτό το πρόγραμμα και να αναδείξουμε κρίσιμα και σύγχρονα θέματα με τομές και συγκρούσεις. Απέναντι σε όλες τις νέες προκλήσεις των καιρών. Δεν χαϊδεύουμε κανένα αυτί. Σύγκρουση με ό,τι κρατά τη χώρα καθηλωμένη, ό,τι δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών. Με μεγάλα, αλλά και μικρά συμφέροντα που δημιουργούν προβλήματα. Με πρώτο την ακρίβεια.

Σύγκρουση με ό,τι επιτρέπει τη μεγάλη και μικρή διαφθορά, ή παρεμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης. Χωρίς συμβιβασμούς. Απαντώντας στο ερώτημα «με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε».

Να φέρω δυο παραδείγματα:

Το πρώτο είναι το φορολογικό. Δεν μπορεί να επιβαρύνονται μονόπλευρα οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και οι φοροαπαλλαγές των πιο ισχυρών να είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Να πάρουμε πρωτοβουλία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Ένα θέμα που είναι στο προσκήνιο σε όλη την ΕΕ.

Δεύτερον: Η κυβέρνηση φέρνει την 13ωρη εργασία. Ορθά την καταψηφίσαμε. Ας τολμήσουμε όμως την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μιλήσουμε για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Για να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων, αλλά και να μην υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

2. Χρειάζεται να αφουγκραζόμαστε αποτελεσματικά την κοινωνία, τους πολίτες

Όχι με εύκολα και μη ρεαλιστικά λόγια, αλλά επιλέγοντας να βρεθούμε κοντά τους, να τους ακούσουμε και να τους νιώσουμε, να αναδειχθούμε ως εκφραστές μιας νέας κοινωνικής δυναμικής. Έτσι θα πετύχουμε τη διεύρυνση, οικοδομώντας την πλειοψηφία για τη νίκη μας.

Παλιά κινήματα καρκινοβατούν και νέα αναδεικνύονται. Σε αυτά πρέπει να δώσουμε βάρος. Όχι μόνο μέσω εκπροσώπων, αλλά στους χώρους εργασίας, στο χωράφι, στη διαδήλωση, πλάι στον απλό πολίτη. Πλάι στους εκτός των τειχών, στους ξεχασμένους από την πολιτεία Έλληνες.

Πήγαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Σωστά πράξαμε. Αναρωτιέμαι όμως μήπως έπρεπε να το κάνουμε καιρό πριν, αφού όλοι γνωρίζαμε που θα οδηγήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί και το πότε έχει τη σημασία του.

3. Θεωρώ αναγκαία τη στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία

Δεν αμφισβητώ προθέσεις της ηγεσίας, το έχω πολλές φορές τονίσει. Όμως επιβάλλεται να υπάρξει μια σαφής πολιτική διαχωριστική γραμμή. Είμαστε διαφορετικοί πολιτικά από την ηγεσία και τις επιλογές της ΝΔ.

Με συνείδηση των αρχών και των αξιών της προοδευτικής παράταξης.

Η — αναγκαία λόγω της κρίσης την περασμένη δεκαετία — συνύπαρξη στην κυβέρνηση με τη ΝΔ, έχει δημιουργήσει φαινόμενα αποϊδεολογικοποίησης και σύγχυσης.

Στο επικείμενο Συνέδριο, θα πρέπει συλλογικά να αποφασίσουμε και να επικυρώσουμε ότι αποκλείουμε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Φυσικά και απευθυνόμαστε στους απλούς ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει ΝΔ, αλλά τώρα αποστρέφονται τη διαφθορά και την εγκατάλειψή τους από την πολιτεία.

Ας καταστήσουμε σαφές ότι για το ΠΑΣΟΚ η απαραίτητη Πολιτική Σταθερότητα προϋποθέτει σήμερα Πολιτική Αλλαγή. Με μια κυβέρνηση που θα έχει τη στήριξη της κοινωνίας.

4. Ο διάλογος με τα άλλα προοδευτικά κόμματα ήταν πάντα στρατηγική επιλογή μας

Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αυτό δεν αντιστρατεύεται την αυτόνομη κάθοδό μας στις εκλογές.

Γιατί αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει και απομόνωση.

Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην κοινωνία και στη Βουλή θα βοηθήσει την προσπάθειά μας:

Γιατί ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσής μας κατά των συντηρητικών πολιτικών και της διαφθοράς.

Γιατί προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης από τώρα κοινών τόπων και προγραμματικών συγκλίσεων, για μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση με κύριο άξονα το ΠΑΣΟΚ.

Διάλογος που μπορεί να επεκταθεί και στο μείζον ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αφού βέβαια διαμορφώσουμε την βάση των προτάσεων μας.

5. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα βαθιά πατριωτικό κόμμα

Προτείνω να αφιερώσουμε μια ειδική συνεδρίαση στα εθνικά μας θέματα και σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Μη μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις. Πώς αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα τις όλο και περισσότερες συμφωνίες εξοπλισμών ή συνεργασιών σε αμυντικά συστήματα, ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία;

Πώς αντιμετωπίζουμε τον κυβερνητικό (και όχι μόνο) σχεδιασμό για μια άρον-άρον συνδιάσκεψη χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που ενέχει κινδύνους;

Χρειάζεται να συνδέσουμε την Εθνική Γραμμή με πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Πάντα πιστοί στις βασικές αρχές μας.

Επισημαίνω ότι σοβαρά θέματα, όπως η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο για άρση του veto στα  θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται στα συλλογικά όργανα. Η αποχή που τελικά αποφασίστηκε, δεν μπορεί να είναι λύση.

6. ΠΑΣΟΚ με ομοψυχία, χωρίς διαχωρισμούς

Η μεγάλη προσπάθειά μας θα πετύχει μόνο με την ολόψυχη στράτευση των στελεχών μας. Προϋπόθεση η συμμετοχή όλων στα όργανα, στα κλιμάκια, στις περιοδείες, στην πολιτική μάχη μέσα στην κοινωνία. Η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και πρέπει με διάλογο να συντίθεται, και όχι να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.

Ας ξεκινήσουμε προγραμματίζοντας και ένα ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό Συνέδριο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

Με πολιτικό διάλογο σε κάθε γωνιά της χώρας και με ελεύθερη από όλους αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του κόμματος. Με ανάδειξη κάθε πρότασης που κατατίθεται.

Με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε κάθε πολίτη.

Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες.

Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών.

Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή».

Economy
ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

