Τιτανικός: Η σπαρακτική, αληθινή ιστορία αγάπης μόλις έκανε ρεκόρ – «Μαζί στο θάνατο»

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης 18 καρατίων, το οποίο ανήκε στον Ίζιντορ Στράους, συνεταίρο των πολυκαταστημάτων Macy’s, πουλήθηκε έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας το ακριβότερο αντικείμενο που έχει πωληθεί ποτέ από τον Τιτανικό.

Το ρολόι, μάρκας Jules Jurgensen 18 καρατίων, το οποίο είχε χαραγμένη αφιέρωση, δόθηκε στον Ίζιντορ Στράους ως δώρο για τα 43α γενέθλιά του το 1888.

Ο Στράους, 67 ετών, και η σύζυγός του, Άιντα, ήταν μεταξύ των περισσότερων από 1.500 επιβατών που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο βυθίστηκε το 1912, και δύο από τους σχετικά λίγους επιβάτες πρώτης θέσης που πέθαναν στην τραγωδία.

Η τιμή πώλησης των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του 2024, όταν ένα άλλο χρυσό ρολόι τσέπης, που δόθηκε στον καπετάνιο του πλοίου που διέσωσε περισσότερους από 700 επιβάτες του Τιτανικού, είχε πουληθεί για 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο

Ο Ίζιντορ Στράους, ο οποίος γεννήθηκε στη Βαυαρία το 1845 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1854, ήταν ένας επιφανής επιχειρηματίας, καθώς έγινε συνεταίρος στη ναυαρχίδα των πολυκαταστημάτων της Νέας Υόρκης, Macy’s. Η ιστορία του ίδιου και της συζύγου του Άιντα είναι από τις πιο συγκινητικές της τραγωδίας.

Όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, το ζευγάρι οδηγήθηκε στις σωσίβιες λέμβους. Τους προσφέρθηκαν θέσεις λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, αλλά ο Ίζιντορ Στράους αρνήθηκε να πάρει θέση πριν από άλλους άνδρες.

Η Άιντα, από την πλευρά της, αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει, δηλώνοντας ότι θα έμενε στο πλευρό του συζύγου της. Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανό καθισμένο σε ξαπλώστρες στο κατάστρωμα, αντιμετωπίζοντας τη μοίρα μαζί.

Η ιστορία της αφοσίωσής τους αποτυπώθηκε και στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον το 1997, Τιτανικός, όπου παρουσιάστηκαν αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι τους καθώς η καμπίνα τους γέμιζε νερό. Το ρολόι του Στράους ανασύρθηκε αργότερα από το ναυάγιο και επιστράφηκε στην οικογένειά του.

Μυθική δημοπρασία

Το ρολόι του Στράους ήταν ένα από τα πολλά αντικείμενα που σχετίζονταν με τον Τιτανικό και πωλήθηκαν από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son στο Ντεβίζ, Γουίλτσαϊρ, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Άλλα αντικείμενα που βγήκαν στο «σφυρί» περιελάμβαναν μια επιστολή που είχε γράψει η Άιντα Στράους σε χαρτί αλληλογραφίας του Τιτανικού, η οποία πουλήθηκε για 116.000 ευρώ, μια λίστα επιβατών του πλοίου που αγοράστηκε για 120.600 ευρώ, και ένα χρυσό μετάλλιο που απονεμήθηκε στο πλήρωμα του RMS Carpathia από διασωθέντες, το οποίο πωλήθηκε για 100.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της δημοπρασίας για τα αναμνηστικά του Τιτανικού έφτασε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Η τιμή-παγκόσμιο ρεκόρ αποδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού. Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί, επιβάτης ή μέλος του πληρώματος, είχε μια ιστορία να πει, και αυτές αφηγούνται 113 χρόνια αργότερα μέσω των αναμνηστικών» είπε ο υπεύθυνος του οίκου Άντριου Όλντριτζ ενώ αναφέρθηκε στην ιστορία των Στράους.

«Είναι«η απόλυτη ιστορία αγάπης, με την Άιντα να αρνείται να εγκαταλείψει τον σύζυγό της 41 ετών καθώς βυθιζόταν ο Τιτανικός, και αυτή η τιμή-παγκόσμιο ρεκόρ αποτελεί απόδειξη του σεβασμού που τους αποδίδεται» σχολίασε.