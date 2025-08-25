Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Ο Τιτανικός συνεχίζει να αποπλανεί. Τώρα μια νέα έκθεση στο Λονδίνο καλείς όλους όσοι μαγεύονται από την τραγική ιστορία του πλοίου να ζήσουν την εμπειρία σε νέα, βιωματική έκθεση που καλεί τον επισκέπτη να βιώσει το τρομακτικό ταξίδι μέσα από την οπτική γωνία των επιβατών.

Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και προσεκτικών αναπαραστάσεων, η έκθεση The Legend of the Titanic (Ο Θρύλος του Τιτανικού) μεταφέρει τους επισκέπτες στο 1912, σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο ταξίδι από το λιμάνι μέχρι τη μοιραία σύγκρουση.

Η εταιρεία Madrid Artes Digitales φέρνει στο Λονδίνο μια έκθεση που υπόσχεται να αλλάξει όσα ξέραμε για το βιωματικό μουσείο.

Απλωμένη σε μια έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων, ο χώρος του Dock X μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό που μας μεταφέρει πίσω στις μοιραίες στιγμές του 1912, σε μια καθηλωτική εμπειρία 90 έως 120 λεπτών.

Η έκθεση, που αποτελεί έναν συνδυασμό ιστορικής έρευνας και τεχνολογικής πρωτοπορίας, χρησιμοποιεί 360° προβολές και διαδραστικές εγκαταστάσεις για να αναβιώσει τις τελευταίες στιγμές του πλοίου.

Το ταξίδι ξεκινά με μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του λιμανιού του Σαουθάμπτον, όπου οι επισκέπτες παραλαμβάνουν μια κάρτα επιβίβασης και ξεκινούν την περιήγησή τους.

Τιτανικός στο Metaverse

Μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), ο Καπετάνιος Σμιθ γίνεται ο προσωπικός τους οδηγός, ενώ οι ήχοι από τους γλάρους και τις μηχανές ατμού δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι πραγματικά πάνω στο πλοίο.

Προχωρώντας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει τις διαφορετικές πτυχές του πλοίου, από τους διαδρόμους της τρίτης θέσης μέχρι τις πολυτελείς καμπίνες της πρώτης.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια συλλογή αυθεντικών αντικειμένων από πλοία της White Star Line της εποχής, όπως πορσελάνες, ασημικά, προσωπικά είδη και ενδυμασίες, δίνοντας μια σπάνια εικόνα της ζωής εν πλω. Επιπλέον φιλοξενούνται και πρωτότυπα σκηνικά από την ταινία του 1997.

Η πορεία συνεχίζεται στην αίθουσα του παγόβουνου, όπου η τεράστια μάζα πάγου ζωντανεύει, ενώ υπάρχει και ένα αντίγραφο μιας από τις σωσίβιες λέμβους. Από εκεί, η ξενάγηση οδηγεί στο μηχανοστάσιο και στη συνέχεια σε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο με καθηλωτικές προβολές.

Η αμφιλεγόμενη εμπειρία κορυφώνεται με ένα διαδραστικό ταξίδι στο Metaverse, το οποίο ενσωματώνει 5D αισθητηριακά στοιχεία, όπως προσομοίωση οσμών και ρεαλιστικές ανακατασκευές του πλοίου.

Πέρα από την τεχνολογική αρτιότητα, η βραβευμένη έκθεση προσφέρει την ευκαιρία για προβληματισμό πάνω στις ζωές που χάθηκαν και την ανθεκτικότητα όσων επέζησαν.

Μπορεί οι επισκέπτες να βιώνουν τις φρικτές στιγμές με ασφάλεια, ωστόσο η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη των ανθρώπων που έζησαν τη φρικτή τραγωδία.

H έκθεση έχει διχάσει μέρος του Τύπου. «Μετά τι; Έκθεση για την ενδεκάτη του Σεπτέμβρη» σχολιάζουν influencer στο TikTok.

Οι επιμελητές υπερασπίζονται το εγχείρημα υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργήσει «ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την ιστορία, μετατρέποντας μια παθητική επίσκεψη σε ένα βιωματικό ταξίδι».

«Προσφέροντας μια νέα οπτική γωνία, αυτή η έκθεση δεν αποτελεί απλώς έναν φόρο τιμής στο ναυάγιο, αλλά μια συναισθηματική εμπειρία που αναδεικνύει τις προσωπικές ιστορίες και την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τον μύθο. Μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει ότι ο Τιτανικός και η τραγωδία του θα παραμένουν για πάντα ένας ζωντανός θρύλος» καταλήγουν.