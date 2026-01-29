Διασώζουν το Ναυάγιο της Ζακύνθου πριν να είναι αργά

Προς διάσωση και αποκατάσταση οδηγείται το διάσημο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Ειδικότερα, υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερράκακη και του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου με την οποία ανατίθεται στο Δήμο Ζακύνθου η επίβλεψη, η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου».

Ο Δήμος Ζακύνθου, πέραν από την συνολική διαχείριση της περιοχής αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο και στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων στην περιοχή αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου που προσθέτει:

«Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου”, επισφραγίζεται η στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ζακύνθου, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη παρέμβασης, αναλαμβάνει πλέον τον κεντρικό ρόλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, λειτουργώντας ως η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την επίβλεψη, παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών. Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική πράξη, αλλά μια πολιτική επιλογή ενίσχυσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα στρατηγικής σημασίας».

Οι παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί:

Ουσιαστική Αποκέντρωση: Ο Δήμος Ζακύνθου αξιοποιεί την τεχνική του επάρκεια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της “επόμενης μέρας” για το Ναυάγιο.

Πολιτιστική και Οικονομική Θωράκιση: Η παρέμβαση στοχεύει στη διαφύλαξη του διεθνούς τοπόσημου, η οποία αποτελεί τον πυλώνα της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης του νησιού.

Διασφάλιση Πόρων: Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Δικαιούχος της χρηματοδότησης, εγγυάται την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών για την ολοκλήρωση των υποέργων.

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο κρίσιμα υποέργα που βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση του Ε.Μ.Π. και αφορούν στην μετατόπιση της ακτογραμμής και στην αποκατάσταση του πλοίου «Παναγιώτης».

Στην δήλωση του, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η διοικητική και τεχνοκρατική ανασυγκρότηση που πετύχαμε στο Δήμο Ζακύνθου τα τελευταία χρόνια οδηγεί στην ανάληψη εκ μέρους μας και της ευθύνης υλοποίησης μέσω συνδρομής των τεχνικών μας υπηρεσιών μεγάλων αναπτυξιακών έργων για τον τόπο μας, όπως η εκβάθυνση του λιμανιού της πόλης και τώρα η υλοποίηση των έργων συντήρησης και ανάπτυξης του Ναυαγίου.

Ο Δήμος Ζακύνθου έχει επανέλθει ολοκληρωτικά και είναι ισότιμος συνομιλητής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και μπορεί και προσελκύει μεγάλα έργα και να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις».

Η δημοπράτηση των έργων αναμένεται άμεσα από το Υπουργείο με στόχο τη διάσωση, την ανάδειξη και την αναβάθμιση της πολύπαθης περιοχής του Ναυαγίου.