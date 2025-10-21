Ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για τον δήμο Ζακύνθου
Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπέγραψε ο Δήμος Ζακύνθου.
Τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλώρο, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Γιώργος Στασινόπουλος, στο Δημαρχείο Ζακύνθου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Ζακύνθου και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ).
Η επίσκεψη και η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την πορεία των Μνημονίων Συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ των παραπάνω φορέων, με επίκεντρο τις δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης που υλοποιούνται και σχεδιάζονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Προγράμματα επιμόρφωσης
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις νέες τεχνολογίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και οι επόμενες δράσεις που προγραμματίζονται για την περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων του Δήμου.
«Η συνεργασία μας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου Ζακύνθου. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στους εργαζομένους του Δήμου, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη γνώση και τη συνεχή επιμόρφωση μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους δημότες.
Πρόκειται για μια προσπάθεια που δίνει νέα δυναμική στον οργανισμό του Δήμου και ανοίγει τον δρόμο για μια διοίκηση πιο αποτελεσματική, πιο διαφανή και πιο κοντά στον πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρύτανη κ. Φλώρο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη διάθεση συνεργασίας και τη στήριξή τους.
Η Ζάκυνθος μπορεί και πρέπει να αξιοποιεί τη γνώση και την επιστημονική εμπειρία των Πανεπιστημίων μας για να κάνει σταθερά βήματα προόδου και ανάπτυξης. Η σημερινή συνεργασία είναι μόνο η αρχή μιας μακρόπνοης πορείας» δήλωσε ο Δήμαρχος Ζακύνθου.
