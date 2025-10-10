H Πρόεδρος του Boston University στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: Συνεργασία με ιστορία 151 ετών

Η Πρόεδρος του Boston University, Melissa Gilliam, επισκέφθηκε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου έγινε δεκτή σε θερμό κλίμα από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο. Την κυρία Gilliam συνόδευαν η κ. Gloria Waters (Provost and Chief Academic Officer), ο κ. Tuoyang Mu (Director of International Advancement) και η κ. Κ. Λυκιαρδοπούλου (μέλος του International Advisory Board του BU). Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, καθηγητής Νίκος Θωμαϊδης και τα μέλη του Σ.Δ., καθηγητής Δημήτρης Καινούργιος και καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητής Αριστείδης Παρμακέλης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης ο Διευθυντής του αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής (BAAG), καθηγητής Δημήτριος Πλάντζος.

Ιστορικός δεσμός 151 ετών

Η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Boston University έχει τις ρίζες της ήδη στο 1874, όταν ο πρώτος Πρόεδρος του BU, William F. Warren, απηύθυνε επιστολή προς τον τότε Πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεώργιο Μακκά προτείνοντας την ανταλλαγή φοιτητών, προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημιακών εκδόσεων. Η ανταπόκριση του ΕΚΠΑ υπήρξε άμεση και εγκάρδια, σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες στην ιστορία της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιστολές του 1874–1875, που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτυπώνουν το όραμα αμοιβαίας εκτίμησης και πνευματικής ανταλλαγής, το οποίο συνεχίζεται έως σήμερα με τη νέα συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Βοστόνης

Η συνάντηση εργασίας διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και δημιουργικό κλίμα. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε το όραμα διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, την αναγνώριση που απολαμβάνει στις διεθνείς κατατάξεις, καθώς και τις στρατηγικές κινήσεις εξωστρέφειας, με κορυφαία την ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο. Τόνισε την πρόθεση του Πανεπιστημίου για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας με το Boston University.

Τονίστηκε επίσης ότι ήδη υλοποιούνται διεθνή κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (joint master programs), καθώς και ένα καινοτόμο dual program με το Yale University, με δυνατότητα διαμοιρασμού της φοίτησης μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και έμφαση στη διαπανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Επίσης, παρουσιάστηκε η συνεργασία με το Harvard University και έγινε αναφορά στην υπογραφή διμερών συμφωνιών μα άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) με το Boston University να ανακοινώνει την πρόθεσή του να επενδύσει στρατηγικά στην κατεύθυνση “ΑΙ and Business” και να διερευνά δυνατότητες ακαδημαϊκής συνεργασίας με το ΕΚΠΑ στον τομέα αυτό, κάτι που και η ελληνική πλευρά υποδέχθηκε με έντονο ενδιαφέρον και σύμπλευση στόχων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν και επιμέρους δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, της Φαρμακευτικής ―με αναφορά στο αγγλόφωνο 6ετές πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για διεθνείς φοιτητές και τον σχεδιασμό του αντίστοιχου 5ετούς αγγλόφωνου προγράμματος στη Φαρμακευτική― καθώς επίσης και στη Νομική Επιστήμη, με θεματικές όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα και το Δίκαιο του Διαστήματος.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από την πλευρά του Boston University για την ακαδημαϊκή επένδυση στη Δημοκρατία και τις Αξίες, με ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αυξανόμενου κοινωνικού διχασμού και της πόλωσης.

Η συνάντηση έκλεισε με την αμοιβαία δέσμευση των δύο Ιδρυμάτων να προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), που θα αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη κοινών ακαδημαϊκών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ενισχύοντας περαιτέρω μια συνεργασία που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη.

Φωτογραφίες: Δημήτρης Κωνσταντινίδης