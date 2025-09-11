newspaper
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Την λειτουργία και τις προοπτικές του νέου Παραρτήματος παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στις 11/9/2025 στη Λευκωσία, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η Αντιπρύτανης καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Πανεπιστημίου Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, Πατήρ Κυπριανός Κουντούρης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Αρχιεπισκόπου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος και ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος.

4 Σχολές και 8 Τμήματα – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Σύμφωνα με πανκυπριακή δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, το 87% των πολιτών χαιρετίζει θετικά την ίδρυση του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ, ενώ σε ποσοστά άνω του 70% αναγνωρίζονται το κύρος του Πανεπιστημίου, η ποιότητα σπουδών και η αξία των πτυχίων του.

Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ, όπως αναφέρθηκε, θα αναπτυχθεί σε Λευκωσία και Λάρνακα, αξιοποιώντας τόσο ιστορικά πλήρως ανακαινισμένα κτήρια στην πρωτεύουσα όσο και σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λάρνακα.

Στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ήδη έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα παρακάτω 5 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών για τον Οκτώβριο του 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών:

https://cy.uoa.gr/https://hub.uoa.gr/en/https://en.uoa.gr/

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα emails:

Γεράσιμος Σιάσος (Πρύτανης ΕΚΠΑ): Τα Τμήματα που ξεκινούν θα προσφέρουν προγράμματα σπουδών πολύ υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας την επιστημονική κληρονομιά του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ολόκληρη η δήλωση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου:

«Η δημιουργία του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή που ενσωματώνει το όραμά μας για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Τα Τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, καθώς και όσα ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο, θα προσφέρουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών πολύ υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας την πλούσια παράδοση και την επιστημονική κληρονομιά του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα αποτελεί μια γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες μας σε ακαδημαϊκό και πνευματικό επίπεδο συνεισφέροντας στην εκπαιδευτική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου για τις επόμενες γενιές. Η ακαδημαϊκή αριστεία και η ποιότητα των σπουδών παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας, και για αυτό τον λόγο έχουμε εργαστεί συστηματικά για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα Τμήματα του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσουν με τα υψηλότερα πρότυπα.

 Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στην Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, στις δημοτικές αρχές που υποστήριξαν το εγχείρημα, καθώς και στις υπηρεσίες που εργάστηκαν ασταμάτητα για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Η ενεργός συμπαράστασή τους ήταν καθοριστική για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στο ιστορικό αυτό βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Δημάρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος: Σήμερα υλοποιείται και επίσημα ένα όραμα για το οποίο εργαστήκαμε σκληρά αλλά με υπομονή και επιμονή, τα καταφέραμε σε 12 μόλις μήνες. 

Ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Προύντζου:

«Σήμερα υλοποιείται και επίσημα ένα όραμα για το οποίο εργαστήκαμε σκληρά αλλά με υπομονή και επιμονή, τα καταφέραμε σε 12 μόλις μήνες.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα φέρει νεανικό πληθυσμό στο Κέντρο και θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για να ενισχύσει την οικονομία, τη ζωή και τη γνώση στην πόλη μας, εδραιώνοντας λόγω της αναγνωρισμένης ποιότητας και του κύρους του, τη Λευκωσία ως ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Συμβάλλει καταλυτικά, στην ανάκαμψη που ήδη παρατηρείται στο κέντρο.

Ως Δήμος και Δημοτικό Συμβούλιο συνεργαστήκαμε στενά με την ηγεσία του Πανεπιστημίου, την Πολιτεία, τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με μια και μόνη έγνοια: να δώσουμε νέα πνοή στο κέντρο της πόλης μας.

Καλωσορίζουμε και επίσημα το ΕΚΠΑ στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Λευκωσίας, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας.

Το κορυφαίο πανεπιστήμιο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έχει πλέον παρουσία στην καρδιά της πρωτεύουσας, εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Σχεδίου περιοχής Κέντρου Λευκωσίας, το οποίο ανάμεσα σε άλλα θέτει ως στόχο την προσέλκυση ακαδημαϊκών τμημάτων στο κέντρο της πόλης».

Προέδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος: Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στην Κύπρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή Νικόλαου Αρκαδόπουλου:

«Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η αρχαιότερη και μεγαλύτερη στον ελληνόφωνο χώρο, έχει σχεδόν δύο αιώνες αδιάλειπτης προσφοράς στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική πράξη. Με χιλιάδες αποφοίτους, εξέχουσα παρουσία στον διεθνή επιστημονικό χώρο και ενεργό ρόλο σε διεθνή δίκτυα, η Σχολή συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 100–150 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως, βρίσκεται δηλαδή με μεγάλη διαφορά στην κορυφαία θέση μεταξύ όλων των Ιατρικών Σχολών σε Ελλάδα, Κύπρο και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Παράρτημα Κύπρου, αποτελεί ιστορικό βήμα που ενώνει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης  και της υγείας. Θα προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την ευκαιρία να σπουδάσουν Ιατρική σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, με την εγγύηση του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι το ίδιο με αυτό της μητρικής Σχολής στην Αθήνα, ένα πρόγραμμα που επί δεκαετίες εκπαιδεύει αποφοίτους περιζήτητους σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στην Κύπρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση, προσελκύοντας ελληνόφωνους φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Θα είναι ένας χώρος ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνούς συνεργασίας, που θα ενισχύει τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, δημιουργώντας μια νέα γενιά γιατρών με όραμα και κοινωνική ευθύνη».

Προέδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής καθηγητής Παύλος Μυριανθέας: Το Τμήμα Νοσηλευτικής εγκαθίσταται στην Λευκωσία με σκοπό να αναβαθμίσει τις σπουδές στη Νοσηλευτική επιστήμη

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής καθηγητή Παύλου Μυριανθέα:

«Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστημιακά τμήματα Νοσηλευτικής παγκοσμίως, με ιστορία 45 ετών, διεθνώς καταξιωμένο, με παγκόσμια φήμη αλλά και τοπική αποδοχή και αναγνώριση, που κατατάσσεται στα 40 καλύτερα της Ευρώπης και τα 150 του κόσμου, από το οποίο έχουν αποφοιτήσει δεκάδες κυπρίων, εγκαθίσταται στην Λευκωσία στα πλαίσια της ίδρυσης του παραρτήματος του ΕΚΠΑ με σκοπό να αναβαθμίσει τις σπουδές στη Νοσηλευτική επιστήμη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με πολύ ισχυρά προγράμματα σπουδών και καινοτόμο έρευνα και να προσφέρει προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προσφέροντας έτσι στην κυπριακή πολιτεία και κοινωνία και παράλληλα στην κυπριακή οικονομία αναγνωρίζοντας έμπρακτα τους εθνικούς και ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τους δυο τόπους».

Πρόεδρος του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης: Η συνεργασία του νέου Τμήματος με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου θα ενισχύσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης καθηγητή Θωμά Μπαμπάλη:

«Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ – Παράρτημα Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του στη Λευκωσία με την ακαδημαϊκή εποπτεία και το κύρος του ιστορικού και κορυφαίου στις διεθνείς κατατάξεις Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, το οποίο στα 40 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναδείξει εκατοντάδες Κύπριους αποφοίτους που στελεχώνουν τη Δημοτική Εκπαίδευση και κατέχουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ – Παράρτημα Κύπρου (πανομοιότυπο με το πιστοποιημένο με άριστα Πρόγραμμα στην Αθήνα) θα προσφέρει διά ζώσης υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε όλους και όλες τους/τις ελληνόφωνους/ες φοιτητές/ριες, πλήρη επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Η συνεργασία του νέου Τμήματος με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Κύπρου θα ενισχύσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Το Τμήμα φιλοξενείται στις σύγχρονες αδειοδοτημένες κτηριακές εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, οι οποίες παραχωρήθηκαν με γενναιοδωρία από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, διασφαλίζοντας ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού. Στόχος του Τμήματος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση κριτικών και δημιουργικών ερευνητών, εκπαιδευτικών, επιστημόνων, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις και απαιτήσεις του ραγδαία μεταβαλλόμενου σύγχρονου κόσμου τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθηγητής Γεώργιος Δότσης: Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθηγητή Γεώργιου Δότση:

«Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανακοινώνει με υπερηφάνεια την έναρξη ενός σύγχρονου, τετραετούς προγράμματος σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (BSc in Economics) στο παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Το πρόγραμμα είναι πανομοιότυπο με εκείνο που λειτουργεί στο μητρικό ίδρυμα στην Αθήνα, διασφαλίζοντας την ίδια ποιότητα και ακαδημαϊκή αριστεία που χαρακτηρίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία μας στην Ελλάδα και την κορυφαία αξιολόγηση που λάβαμε από την επιτροπή της ΔΙΠΑΕ, προσφέρουμε ένα πρόγραμμα που έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα τον πλουραλισμό του.

Δηλαδή δίνουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε όλες τις σχολές οικονομικής σκέψης, να εξοικειωθούν με όλες τις εφαρμογές της οικονομικής επιστήμης και να αποκτήσουν μια σφαιρική κατάρτιση μαζί με τα ισχυρά εφόδια που χρειάζονται για μια επιτυχημένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε οικονομολόγους υψηλού επιπέδου, έτοιμους να σταδιοδρομήσουν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμά στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και στη δημιουργία μιας ισχυρής διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πλούσια γκάμα μαθημάτων, που καλύπτει την οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της, τη χρηματοοικονομική και τη λογιστική, καθώς και τις πιο σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους, όπως η μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη στο παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνώς».

Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Οργανισμών προβάλουν την ακαδημαϊκή αριστεία και τη βιωματική μάθηση στη δημιουργία των μελλοντικών ηγετών της οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθηγητή Δημήτριου Θωμάκου:

«Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα αποτελέσει έναν ακαδημαϊκό φάρο αριστείας που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Στηριζόμενοι στην πολυετή παράδοση και την αναγνωρισμένη επιστημονική κληρονομιά του ΕΚΠΑ, οι φοιτητές μας θα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες διοικητικές θεωρίες με βιωματική μάθηση υψηλού επιπέδου. Η στενή σύνδεση με την κυπριακή οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Μεγαλονήσου θα παρέχει στους αποφοίτους μας μοναδικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και άμεση εφαρμογή των γνώσεών τους σε πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Οι απόφοιτοί μας θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στη σύγχρονη οικονομία, ως στελέχη που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή εμβάθυνση με την πρακτική εμπειρία και την καινοτόμο σκέψη.».

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
