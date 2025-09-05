Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είχε κερδίσει η εσπευσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση κάνει άλματα στην διεθνοποίησή της. Αυτό αποτυπώνει η ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο που ανακοινώθηκε επίσημα, με τις Κυπριακές αρχές, σύσσωμες να χαιρετίζουν αυτό το βήμα εμβάθυνσης των εθνικών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.

Άλλωστε, το ΕΚΠΑ έχει από την ίδρυση του το 1837 ακατάλυτους και άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών. Υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη νοτιοανατολική Ευρώπη και επί έναν αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό πυλώνα εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων.

Λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο και συνέβαλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου έχουν αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ.

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

H Κυπριακή κοινωνία σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO στην Κύπρο, έχει πολύ θετική γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο σε ποσοστό 87% των ερωτηθέντων πολιτών της Κύπρου. Επιπλέον, το 85% αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου και το 72% ποιότητα σπουδών, χαρακτηριστικά που επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ). Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παρακάτω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr

Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης: «Σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο.

Η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα, και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ.»

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος : «Ήρθε η ώρα να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη»

Ολόκληρη η δήλωση:

Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο.

Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του. Αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα Αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας.

Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο.

Υπουργός Παιδείας Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη: «Ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις 2 χώρες»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

Η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις 2 χώρες. Είναι ένα εγχείρημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση των δύο χωρών μας. Σχέση που έχει βαθιές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινό όραμα για την εκπαίδευση. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδος και Κύπρου. Συγχρόνως μας συγκινεί καθώς χιλιάδες Κύπριοι έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια και δη στο ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανοίγει πλέον τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα και το κύρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου στο υπουργείο παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους καθώς και όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την στήριξη του εγχειρήματος.

Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου: «Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της»

Ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Παιδείας της Κύπρου Αθηνάς Μιχαηλίδου:

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της. Παράλληλα, θεμελιώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους ακατάλυτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα οικοδομούμε ένα κοινό μέλλον βασισμένο στη γνώση, στη συνεργασία και στην αριστεία. Ως Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ανώτερη εκπαίδευση και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, με όραμα η Κύπρος να αναδειχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης και καινοτομίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο».

Πρύτανης ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος: «Το πανεπιστήμιο Αθηνών γράφει ιστορία»

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος έκανε την ακόλουθη δήλωση

«Η ίδρυση Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει περαιτέρω τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του πρώτου, ιστορικότερου και κορυφαίου διεθνώς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Συνδεόμενο με ισχυρότατους δεσμούς δύο αιώνων με την Κύπρο στο τομέα της εκπαίδευσης, καθώς στα έδρανά του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν φοιτήσει δεκάδες χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την καθολική αποδοχή του Παραρτήματος από σχεδόν το 90% των Κυπρίων αλλά και από δεκάδες φορείς της Κύπρου, οι οποίοι συμμετείχαν ένθερμα στη στήριξη του εγχειρήματος. Η εμπιστοσύνη μας προς την Κυπριακή πολιτεία και τον Κυπριακό λαό είναι δεδομένη και αδιαμφησβήτητη και η επιτυχής εγκατάσταση και λειτουργία του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας αποτελεί πράξη αξιοπιστίας στον τομέα παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Καθοριστικής σημασίας είναι η στήριξη του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ανήγαγαν σε θέμα μείζονος σημασίας την εγκατάσταση στην Κύπρο του Πανεπιστημίου το οποίο επί δύο αιώνες αποτελεί την πρώτη επιλογή των Κύπριων φοιτητών και φοιτητριών. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν η συνδρομή του Δημάρχου Λευκωσίας όπου θα εγκατασταθεί η έδρα του Παραρτήματος, του Δημάρχου Λάρνακας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και όλων των θεσμικών και επιστημονικών φορέων της Μεγαλονήσου. Καταλυτική, επίσης, ήταν η στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο στηρίζοντας με κάθε τρόπο τις ενέργειες διεθνοποίησης των δημόσιων Πανεπιστημίων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την Υπουργό κα Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και τους προηγούμενους Υπουργούς κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και κα Νίκη Κεραμέως, οι οποίοι διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων των Ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων εκτός Ελλάδας, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Με έδρα και με χώρους διδασκαλίας εμβληματικά ανακαινισμένα κτήρια εντός των τειχών της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, καθώς και νεόδμητα κτήρια στη Λάρνακα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών και εντός Κυπριακού εδάφους.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος της Λευκωσίας: «Η Λευκωσία αλλάζει, Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει το Ακαδημαϊκό Οικοσύστημα της Λευκωσίας»

Ολόκληρη η δήλωση του Χαράλαμπου Προύντζου, Δημάρχου της Λευκωσίας:

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει το Ακαδημαϊκό Οικοσύστημα της Λευκωσίας

Η έγκριση της αίτησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για ίδρυση παραρτήματος στη Λευκωσία, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την πόλη μας και ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού της χαρακτήρα.

Η παρουσία του κορυφαίου πανεπιστημίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Κύπρου είναι μια ποιοτική προσθήκη με πολυεπίπεδα οφέλη:

ενισχύει την ανώτατη εκπαίδευση

αναβαθμίζει την ιατρική έρευνα και επιστήμη

συμβάλλει στην αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου

φέρνει ζωή, ενέργεια και προοπτικές για τους νέους μας

Το παράρτημα θα στεγαστεί εντός των τειχών, αξιοποιώντας ιστορικά κτίρια όπως η Στοά Ταρσή, το κτίριο του ΕΚΑΤΕ, και άλλους χώρους στην καρδιά της πόλης. Την ίδια ώρα, οι φοιτητικές εστίες του Δήμου είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές, μαζί με νέες εστίες που έχουν ολοκληρωθεί ή αναπτύσσονται από ιδιώτες και φορείς.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης και μεθοδικής προσπάθειας του Δήμου Λευκωσίας, σε άριστη συνεργασία με το ΕΚΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά και την Κυβέρνηση, για τη σημαντική συμβολή τους.

Η Λευκωσία αλλάζει!»