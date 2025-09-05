newspaper
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είχε κερδίσει η εσπευσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση κάνει άλματα στην διεθνοποίησή της. Αυτό αποτυπώνει η ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο που ανακοινώθηκε επίσημα, με τις Κυπριακές αρχές, σύσσωμες να χαιρετίζουν αυτό το βήμα εμβάθυνσης των εθνικών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.

Άλλωστε, το ΕΚΠΑ έχει από την ίδρυση του το 1837 ακατάλυτους και άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών. Υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη νοτιοανατολική Ευρώπη και επί έναν αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό πυλώνα εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων.

Λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο και συνέβαλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου έχουν αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ.

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

H Κυπριακή κοινωνία σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO στην Κύπρο, έχει πολύ  θετική γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο σε ποσοστό 87% των ερωτηθέντων πολιτών της Κύπρου. Επιπλέον, το 85% αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου και το 72% ποιότητα σπουδών, χαρακτηριστικά που επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ). Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παρακάτω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr

Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης: «Σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο.

Η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα, και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ.»

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος : «Ήρθε η ώρα να αποδώσουμε ευγνωμοσύνη»

Ολόκληρη η δήλωση:

Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο.

Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του. Αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα Αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας.
Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο.

Υπουργός Παιδείας Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη: «Ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις 2 χώρες»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

Η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις 2 χώρες. Είναι ένα εγχείρημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση των δύο χωρών μας. Σχέση που έχει βαθιές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινό όραμα για την εκπαίδευση. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδος και Κύπρου. Συγχρόνως μας συγκινεί καθώς χιλιάδες Κύπριοι έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια και δη στο ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανοίγει πλέον τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα και το κύρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου στο υπουργείο παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους καθώς και όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την στήριξη του εγχειρήματος.

Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου: «Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της»

Ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Παιδείας της Κύπρου Αθηνάς Μιχαηλίδου:

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της. Παράλληλα, θεμελιώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους ακατάλυτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα οικοδομούμε ένα κοινό μέλλον βασισμένο στη γνώση, στη συνεργασία και στην αριστεία. Ως Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ανώτερη εκπαίδευση και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, με όραμα η Κύπρος να αναδειχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης και καινοτομίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο».

Πρύτανης ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος: «Το πανεπιστήμιο Αθηνών γράφει ιστορία»

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος έκανε την ακόλουθη δήλωση

«Η ίδρυση Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει περαιτέρω τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του πρώτου, ιστορικότερου και κορυφαίου διεθνώς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Συνδεόμενο με ισχυρότατους δεσμούς δύο αιώνων με την Κύπρο στο τομέα της εκπαίδευσης, καθώς στα έδρανά του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν φοιτήσει δεκάδες χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την καθολική αποδοχή του Παραρτήματος από σχεδόν το 90% των Κυπρίων αλλά και από δεκάδες φορείς της Κύπρου, οι οποίοι συμμετείχαν ένθερμα στη στήριξη του εγχειρήματος. Η εμπιστοσύνη μας προς την Κυπριακή πολιτεία και τον Κυπριακό λαό είναι δεδομένη και αδιαμφησβήτητη και η επιτυχής εγκατάσταση και λειτουργία του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας αποτελεί πράξη αξιοπιστίας στον τομέα παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Καθοριστικής σημασίας είναι η στήριξη του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ανήγαγαν σε θέμα μείζονος σημασίας την εγκατάσταση στην Κύπρο του Πανεπιστημίου το οποίο επί δύο αιώνες αποτελεί την πρώτη επιλογή των Κύπριων φοιτητών και φοιτητριών. Επίσης, πολύ σημαντική ήταν η συνδρομή του Δημάρχου Λευκωσίας όπου θα εγκατασταθεί η έδρα του Παραρτήματος, του Δημάρχου Λάρνακας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και όλων των θεσμικών και επιστημονικών φορέων της Μεγαλονήσου. Καταλυτική, επίσης, ήταν η στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο στηρίζοντας με κάθε τρόπο τις ενέργειες διεθνοποίησης των δημόσιων Πανεπιστημίων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την Υπουργό κα Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και τους προηγούμενους Υπουργούς κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και κα Νίκη Κεραμέως, οι οποίοι διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων των Ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων εκτός Ελλάδας, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Με έδρα και με χώρους διδασκαλίας εμβληματικά ανακαινισμένα κτήρια εντός των τειχών της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, καθώς και νεόδμητα κτήρια στη Λάρνακα, δεσμευόμαστε  να συνεχίσουμε την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών και εντός Κυπριακού εδάφους.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Χαράλαμπος Προύντζος, Δήμαρχος της Λευκωσίας: «Η Λευκωσία αλλάζει, Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει το Ακαδημαϊκό Οικοσύστημα της Λευκωσίας»

Ολόκληρη η δήλωση του Χαράλαμπου Προύντζου, Δημάρχου της Λευκωσίας:

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει το Ακαδημαϊκό Οικοσύστημα της Λευκωσίας

Η έγκριση της αίτησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για ίδρυση παραρτήματος στη Λευκωσία, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την πόλη μας και ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού της χαρακτήρα.
Η παρουσία του κορυφαίου πανεπιστημίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Κύπρου είναι μια ποιοτική προσθήκη με πολυεπίπεδα οφέλη:
  • ενισχύει την ανώτατη εκπαίδευση
  • αναβαθμίζει την ιατρική έρευνα και επιστήμη
  • συμβάλλει στην αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου
  • φέρνει ζωή, ενέργεια και προοπτικές για τους νέους μας
Το παράρτημα θα στεγαστεί εντός των τειχών, αξιοποιώντας ιστορικά κτίρια όπως η Στοά Ταρσή, το κτίριο του ΕΚΑΤΕ, και άλλους χώρους στην καρδιά της πόλης. Την ίδια ώρα, οι φοιτητικές εστίες του Δήμου είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές, μαζί με νέες εστίες που έχουν ολοκληρωθεί ή αναπτύσσονται από ιδιώτες και φορείς.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης και μεθοδικής προσπάθειας του Δήμου Λευκωσίας, σε άριστη συνεργασία με το ΕΚΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους. Οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά και την Κυβέρνηση, για τη σημαντική συμβολή τους.
Η Λευκωσία αλλάζει!»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντινος Λετυμπιώτης: «Έναρξη μιας νέας εποχής για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας»

Ολόκληρη η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη:

«Η έγκριση της πιστοποίησης των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο. Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με ιστορία από το 1837, έλαβε την πιστοποίηση λειτουργίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγκαινιάζοντας μια εξέλιξη με θεσμικό, πολιτικό και αναπτυξιακό βάρος αλλά και με ιδιαίτερη αξία για τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα.

Πρόκειται για το πρώτο παράρτημα Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει στη χώρα μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και εδραιώνοντας τη στρατηγική που έχουμε εκπονήσει ως Κυβέρνηση για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Κυβέρνηση, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης, κατέστησε εφικτή μια εξέλιξη που δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά τη θεμελίωση ενός νέου κεφαλαίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική πραγματικότητα της χώρας. Η στρατηγική μας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποκτά πλέον χειροπιαστή μορφή, με την Κύπρο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και να καθίσταται πόλος έλξης για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενός εμβληματικού και κορυφαίου Πανεπιστημίου στο οποίο επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται μέχρι σήμερα χιλιάδες κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες, δεν είναι μόνο το πρώτο βήμα αλλά και το συμβολικό ξεκίνημα ενός νέου θεσμικού πλαισίου που δημιουργεί προοπτικές για την έλευση και άλλων παραρτημάτων Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη ορόσημο στην περαιτέρω μετεξέλιξη της χώρας μας σε περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή μας εικόνα.

Είναι επίσης μία ακόμα απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς εκτός των πολύ καλών Πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν, αποτελούμε πλέον πόλο έλξης για κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι σαφές ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την κυπριακή κοινωνία».

Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση
Κρήτη 05.09.25

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Fizz 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Αδιανόητο» 05.09.25

«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το δυστύχημα με τον Προαστιακό, όταν συρμός παρέσυσε άνδρα που επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζουν τα κόμματα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
