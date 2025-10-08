Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναγορευθεί ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 7μμ. Παρών στην εκδήλωση θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τον Χούπη θα προσφωνήσει ο Σιάσος
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η εκδήλωση θα ξεκινήσει με προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.
Θα γίνει παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.
Η αναγόρευση Χούπη
Κατά την αναγόρευση του τιμωμένου θα γίνουν επίσης:
− Ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.
− Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.
Επίδοση τιμητικής πλακέτας στον τιμώμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη από τον Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.
Ομιλία του τιμωμένου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τίτλο: «Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χούπης έχει το προφίλ του στρατιωτικού καριέρας που επενδύει στην διαρκή μόρφωση και κατάρτιση, χωρίς εξάρσεις, υπερβολές και κορώνες και αποτελεί έναν από τους λίγους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ που παίρνει διδακτορικό. Μία νέα εικόνα για το στράτευμα η οποία ταιριάζει απόλυτα και στις προσπάθειες που γίνονται για αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με διεύρυνση των οριζόντων των στελεχών και πέρα από το στενό και περιορισμένο πλαίσιο που είχαμε μέχρι σήμερα για το Στρατό.
