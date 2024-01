Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ – Ο Δημήτρης Χούπης νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ο Αντιστράτηγος Δημήτρης Χούπης, Διοικητής Ειδικού Πολέμου, είναι ο νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε το πρωί της Παρασκευής (12/1) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Δημήτρης Χούπης, διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος συμπληρώνει τον τέταρτο χρόνο του στο «τιμόνι» των Ενόπλων Δυνάμεων και αποστρατεύεται.

Επίσης, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αναλαμβάνει ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ο Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) ο Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας.

Στον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και στους απερχόμενους Αρχηγούς του ΓΕΑ, του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΑ, Αρχηγού ΓΕΣ και Αρχηγού ΓΕΝ αντίστοιχα.

«Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Κωνσταντίνο Φλώρο που ολοκληρώνει τον κύκλο του: «Η τετραετής θητεία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου ως Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων. Αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας.

Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση της καθοριστικής συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων

Ο Στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της Εθνικής Άμυνας, ύστερα από χρόνια αδράνειας. Προώθησε τη διακλαδική συνεργασία. Τον ενισχυμένο ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων. Και τη συνεργασία με τους συμμάχους μας.

Πρωτοστάτησε στη στρατηγική μας συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες. Ενώ εργάστηκε μεθοδικά για την στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης

Τέλος έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση της καθοριστικής συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων. Ως αληθινός Αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα.

Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία, που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και περήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημο στα πολλά που συνοδεύουν το στήθος σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες».

Ποιος είναι ο Δημήτρης Χούπης

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, γεννήθηκε το 1965 στα Νέα Κερδύλλια Σερρών. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων. Ως τεταρτοετής Εύελπις (1986-1987) διετέλεσε Αρχηγός Αρχιλοχίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, επί διετία στη ΣΤΗΑΔ (Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄) καθώς και στη Σχολή Πολέμου με διακεκριμένη φοίτηση. Εκπαιδεύτηκε σε Σχολεία Εξειδίκευσης του Όπλου και Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και στα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ-Γερμανία (Περιπόλων Μακράς Ακτίνας Δράσης, Επικοινωνιών-Κρυπτογραφίας, Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων). Είναι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσης. Το 2012 επελέγη και φοίτησε στην Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College) (SC-121).

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του μέχρι και ανώτερος Αξιωματικός, υπηρέτησε σε Μονάδες Διαβιβάσεων, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Ηλεκτρονικής Επιτήρησης και Ειδικών Δυνάμεων. Υπηρέτησε επί τριετία ως Ομαδάρχης του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ). Ως επιτελής υπηρέτησε σε επιτελεία Σχηματισμών, Μειζόνων Σχηματισμών και στο ΓΕΣ. Ως Διοικητής υπηρέτησε επί διετία στο Λόχο ΗΠ του Δ΄ΣΣ (Ξάνθη), Διοικητής στο Λόχο ΔΒ της ΕΛΔΥΚ, Διοικητής ΔΒ της II Μ/Κ ΜΠ (Έδεσσα) και Διοικητής Μονάδας στο 472 Τάγμα Επιτήρησης-Πληροφοριών της ΑΣΔΕΝ (Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα). Έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (2006-2009) ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν (ISAF) μετά την επιτυχή πιστοποίηση του ως Διαχειριστής Έργων ( Project Manager Practitioner) από το NATO, ως Επιτελάρχης της 80 ΑΔΤΕ (Κώς) (2013-2014), Τμηματάρχης Τρεχουσών Επιχειρήσεων (ΓΕΣ/Α1) του ΓΕΣ (2014-2015) και ως Διευθυντής στο Επιτελικό Γραφείο του Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ (Επιχειρήσεις-Αμυντική Σχεδίαση-Εκπαίδευση) (2015-2016).

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2016 τοποθετήθηκε ως Δντης της Δνσεως Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ (2016-2017), Διοικητής Ταξιαρχίας της 80 ΑΔΤΕ (Κως) (2017-2018), Υποδιοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2018-2019) μέχρι και της προαγωγής του σε Υποστράτηγο. Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 2020 ως Διοικητής Μεραρχίας της 95 ΑΔΤΕ(Διαγοριδών) και το 2021 ως Διευθυντής Ε’ Κλάδου (Στρατιωτικών Πληροφοριών – Ασφαλείας) του ΓΕΕΘΑ.

Την 09 Μαρτίου 2022 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΑΣΔΕΝ.

Την 17 Ιανουαρίου 2023, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις καθώς και με τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστών 5 χωρών του ΝΑΤΟ.

Είναι Διδάκτωρ με άριστα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ στα Συστήματα Μετάδοσης της πληροφορίας. Διαθέτει τίτλους μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα αντικείμενα «Στρατηγική και Διπλωματία», στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό και Διαχείριση Κρίσεων» καθώς και είναι απόφοιτος της 7ης ΕΣ μεταπτυχιακού σεμιναρίου «δια βίου μάθησης» στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων, όπως επίσης έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών, άρθρων, μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε αντικείμενα της διδακτορικής του διατριβής, κρυπτασφάλειας (χαοτική κρυπτογραφία –fractals), στρατηγικής κυβερνοπολέμου και ειδικά θέματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Ομιλεί άριστα την Αγγλική και τη Γαλλική σε επίπεδο εργασίας. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά (μία κόρη Κλινική Διαιτολόγο και δύο γιους Αξιωματικούς των Ειδικών Δυνάμεων).

Ποιος είναι ο Γεώργιος Κωστίδης

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης γεννήθηκε το 1965 στην Καστοριά. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΑΣΠ) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Nottingham Trent University. Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της Σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων και ως Διοικητής υπηρέτησε στην 289 ΙΜΑ (Σαμοθράκη), στην 6η ΕΜΑ (Βυρώνεια), στην 212 ΕΜΑ (Λαγός) και ως Διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Αφγανιστάν).

Έχει υπηρετήσει ως επιτελής στις Επιχειρήσεις ISAF-HQ στο Αφγανιστάν, Διευθυντής 3ου ΕΓ στην 7η Μ/Κ Ταξιαρχίας, Επιτελής Eπιχειρήσεων South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG), Τμηματάρχης J7 NRDC-GR, Διευθυντής Έδρας της Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην ΑΔΙΣΠΟ, Υποδιοικητής της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας καθώς και Διευθυντής ΔΕΠΙΧ της 1ης Στρατιάς.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2017 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ/3/1 Δ.Ε.Μ.

Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΜΕΡΥΠ. Το Μάρτιο του 2020 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής του Δ΄ΣΣ. Την 09 Μαρτίου 2021 τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Την 08 Μαρτίου 2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιους.

Ποιος είναι ο Δημοσθένης Γρηγοριάδης

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης είναι ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εφοδιαστικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων της.

Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών και ελικοπτέρων ειδικών αποστολών και κοινής ωφέλειας (Πυροσβεστικά, Έρευνας & Διάσωσης και Αεροδιακομιδών).

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης, του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους, του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων, του Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέρος, του Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεων, του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16, του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδων, του NATO Staff Officers, του NATO Joint Aviation EW School, του Defense Language Institute, του Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Course, του OSCE Inspector/Escont Course, του Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight Training.

Επίσης, έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο», σεμινάριο του ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors», σεμινάριο του EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security», σεμινάριο του Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting». Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης και έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/D.

Οι προαγωγές του είναι οι εξής:

Ανθυποσμηναγός: 26/05/1987

Υποσμηναγός: 26/07/1990

Σμηναγός: 26/07/1994

Επισμηναγός: 31/05/1999

Αντισμήναρχος: 30/06/2003

Σμήναρχος: 23/03/2011

Ταξίαρχος: 05/03/2019

Υποπτέραρχος: 02/03/2021

Αντιπτέραρχος: 17/01/2023

Έχει τιμηθεί με τα μετάλλια – παράσημα:

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως

Ποιος είναι ο Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ γεννήθηκε στο Βόλο το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσης και υπηρεσίες του ΑΣ ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχ/σεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων, Επιτελής Διοικητού Μοίρας Φρεγατών, Ύπαρχος, Κυβερνήτης (Κανονιοφόρου και Φρεγάτας), Διοικητής Μοίρας Φρεγατών, Διευθυντής Επιχ/κης Αξιολογήσεως (ΑΣ/ΔΕΠΑ, 1), Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών (1) και Υπαρχηγός Στόλου (2*).

Έχει διατελέσει Διευθυντής Διευθύνσεως (Β3) και Τμηματάρχης (σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών/Α4, Σταδιοδρομίας/Β3 και Εξοπλισμών/ ΔΕΞ) στο ΓΕΝ, Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη, Διευθυντής Γ’ Κλάδου στο ΓΕΝ (ΔΚΓ, 1) και Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Την 15η Μαρτίου 2022 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

Ο Υποναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων που προβλέπονται για τον βαθμό και την ειδικότητά του, συμπεριλαμβανομένης της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και της Σχολής Αμύνης ΝΑΤΟ (NATO Defense College). Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το Naval Postgraduate School (NPS, ΗΠΑ), ενώ είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (TEE).

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από τη TRIPOLI της Λιβύης. Είναι παντρεμένος με την Ασπασία Κατσανδρή και πατέρας δύο υιών. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.