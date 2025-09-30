Χούπης και Μπαϊρακτάρογλου: Τι κοινό έχουν οι δύο αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Ελλάδας και Τουρκίας

Στη Ρίγα προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee in Chiefs of Defence Session – MCCS) βρέθηκε από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η ατζέντα της Συνόδου

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, με θεματολογία η οποία περιλάμβανε τα παρακάτω:

● Υλοποίηση της σχεδίασης για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA).

● Τρέχουσες αποστολές και δράσεις της Συμμαχίας

● Διαδικασία Αμυντικής Σχεδίασης του ΝΑΤΟ (NATO Defence Planning).

● Θέματα διαλειτουργικότητας.

Ο Χούπης συναντά τους Αρχηγούς Γαλλίας και Τουρκίας

Πέραν ωστόσο της ατζέντας της συνόδου ο Χούπης κατά την παραμονή του στη Ρίγα και στο περιθώριο της MCCS είχε διμερείς επαφές με τον Γάλλο ομόλογό του Στρατηγό Φαμπιέν Μαντόν, με τον οποίο επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας.

Η συνάντηση όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όπως αναμενόταν και επαναβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών στο αμυντικό πεδίο.

Στη Ρίγα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε και την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Αρχηγό των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μετίν Γκιουράκ. Μία συνάντηση γνωριμίας, που μπορεί να διήρκεσε λίγο αλλά έστειλε τα δικά της μηνύματα. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι οι δύο Αρχηγοί προέρχονται από το όπλο των διαβιβάσεων…