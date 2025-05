Συνάντηση Χούπη – Γκιουράκ στις Βρυξέλλες – Τι συζήτησαν οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Ελλάδας – Τουρκίας

Συνάντηση με τον τούρκο ομόλογο του Μετίν Γκιουράκ είχε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

▪ #NATO Military Committee in Chiefs of Defence Session (MCCS), Brussels

On the sidelines of the MCCS, the Chief of the 🇬🇷 Hellenic National Defence General Staff General Dimitrios CHOUPIS met with his 🇹🇷 counterpart General Metin GÜRAK#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ#NATOMC #NATOCHoDs… pic.twitter.com/uzsPqKojn8

— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) May 14, 2025