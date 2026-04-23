Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Η ληστεία σε βάρος της Κιμ Καρντάσιαν υπό την απειλή όπλου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 2016 αποτελεί το θέμα μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Kim, the Diamond and the Grandpa Robbers».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «αποκαλύπτει τα παρασκηνιακά γεγονότα μιας από τις πιο τολμηρές ληστείες της δεκαετίας[…]αξιοποιώντας σπάνια και αποκλειστική πρόσβαση σε όσους βρίσκονται στο επίκεντρό της – συμπεριλαμβανομένων των μελών της συμμορίας και των δικηγόρων που τους υπερασπίστηκαν».

Παρότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την προβολή μεγάλου μέρους της ζωής της στην τηλεόραση (η σειρά «Keeping Up With the Kardashians» προβλήθηκε από το 2007 έως το 2021 και σύντομα ακολούθησε η σειρά «The Kardashians»), η Κιμ δεν συμμετέχει σε αυτή τη σειρά, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Δύο κόσμοι σε σύγκρουση

Τη ληστεία, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης στο διαδίκτυο, πραγματοποίησαν πέντε άνδρες που παρίσταναν τους αστυνομικούς, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο. Δραπέτευσαν με κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 20 καρατίων, δώρο του τότε συζύγου της Κάνιε Γουέστ, το οποίο διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες νωρίτερα.

Τελικά, 12 άτομα δικάστηκαν στις αρχές του 2025, με οκτώ κατηγορούμενους να καταδικάζονται και δύο να αθωώνονται. Οι ύποπτοι ονομάστηκαν από τον Τύπο «Grandpa Robbers», καθώς ήταν όλοι ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας «Kim, the Diamond and the Grandpa Robbers», η ιστορία «αποκαλύπτει μια σύγκρουση μεταξύ δύο κόσμων: μιας διάσημης που είναι παγκοσμίως γνωστή και μιας ομάδας βετεράνων εγκληματιών που επιχειρούν μια τελευταία ληστεία».

Όπως επισημαίνουν, το έγκλημα δεν ήταν μια «χαοτική, ευκαιριακή ληστεία, αλλά μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες».

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο λόγω ενός παραδόξου: οι ληστές κατανοούσαν την αξία του διαμαντιού, αλλά δεν μπορούσαν να γνωρίζουν το πόση δημοσιότητα θα λάβει η πράξη τους.

«Στοχεύοντας μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της σύγχρονης κουλτούρας, προκάλεσαν ένα γεγονός που ξεπέρασε το ίδιο το έγκλημα, το οποίο μεγεθύνθηκε, παραμορφώθηκε και καταναλώθηκε σε πραγματικό χρόνο», αναφέρει η περιγραφή.

*Με πληροφορίες από: Variety