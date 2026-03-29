Ένα νέο στοιχείο προστίθεται στη νομική διαμάχη δύο δεκαετιών μεταξύ της Κιμ Καρντάσιαν και του Ρέι Τζέι: μια φερόμενη συμφωνία διακανονισμού ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων για να μην συζητήσουν ποτέ δημοσίως για το sex tape του 2003 — και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχετικά έγγραφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Την Παρασκευή, το TMZ δημοσίευσε μια «εμπιστευτική συμφωνία διακανονισμού» εννέα σελίδων που φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Ρέι Τζέι, τη μητέρα του Σόνια Νοργουντ, την Καρντάσιαν, τη μητέρα της Κρις Τζένερ και την Kris Jenner Productions.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, όλα τα μέρη συμφώνησαν να μην «υποτιμούν ή αμφισβητούν τον χαρακτήρα, τη φήμη, την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή τις επιχειρηματικές πρακτικές» του άλλου.

View this post on Instagram A post shared by Top 10 Beyond The Screen (@top10beyondthescreen)

Η συμφωνία διακανονισμού υποβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει αγωγής για δυσφήμιση που κατέθεσαν οι Καρντάσιαν εναντίον του Ρέι Τζέι, ο οποίος απάντησε με ανταγωγή.

«Νέα, ψεύτικη διαμάχη γύρω από το βίντεο»

Όπως ανέφερε το Entertainment Weekly, ο ίδιος υπέβαλε ανταγωγή εναντίον των δύο γυναικών τον Νοέμβριο του 2025, ισχυριζόμενος παραβίαση σύμβασης σχετικά με μια προϋπάρχουσα συμφωνία να μην αναφέρονται δημοσίως στην ερωτική τους ταινία.

Kim Kardashian & Ray J: Read The Secret $6 Million Sex Tape Settlement https://t.co/X4I8qaMiGN pic.twitter.com/4KfoukOsO9 — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

Η ανταγωγή του Ρέι Τζέι σχυρίζεται ότι η Καρντάσιαν δημιούργησε μια «νέα, ψεύτικη διαμάχη γύρω από το βίντεο» για να προωθήσει το The Kardashians στο Hulu το 2021, στο οποίο η σταρ των ριάλιτι σόου ισχυρίστηκε ότι ο Τζέι την κακοποίησε σεξουαλικά και έδωσε ένα διαφορετικό σεξ βίντεο στον «πρώην μάνατζέρ» του.

Μετά την έναρξη της διαμεσολάβησης, ισχυρίζεται, η Καρντάσιαν συμφώνησε να πληρώσει 6 εκατομμύρια δολάρια, και υποστηρίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν να «απέχουν» από «οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια αναφορά στο sex tape», το οποίο περιλαμβανόταν στο The Kardashians.

«Αηδιαστικές»

Τον Μάρτιο του 2026, η Καρντάσιαν και η Τζένερ απάντησαν στους ισχυρισμούς του Ρέι Τζέι ότι διέρρευσαν σκόπιμα το sex tape το 2007.

«Ο ισχυρισμός του ότι είχα ένα σχέδιο με τη μητέρα μου και άλλους να κυκλοφορήσουμε ένα sex tape, για να εξαπατήσουμε το κοινό και να υποβάλουμε μια ‘ψεύτικη’ αγωγή εναντίον της εταιρείας πορνό που το κυκλοφόρησε για να ‘δημιουργήσουμε φασαρία’ είναι ψέμα», δήλωσε η Καρντάσιαν.

Η Τζένερ χαρακτήρισε επίσης τις καταγγελίες του Ρέι Τζέι ως «αηδιαστικές».

«Ως μητέρα, η ιδέα ότι εγώ σκηνοθέτησα ή δημιούργησα ως παραγωγός sex tapes με τη συμμετοχή της κόρης μου, ή ότι εμπλέχθηκα με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία ή τη διανομή οποιωνδήποτε sex tapes, δεν είναι μόνο εντελώς ψευδής, αλλά και βαθιά προσβλητική και κακόβουλη και με στοιχειώνει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε η Τζένερ.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly