magazin
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Fizz 29 Μαρτίου 2026, 21:00

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Ένα νέο στοιχείο προστίθεται στη νομική διαμάχη δύο δεκαετιών μεταξύ της Κιμ Καρντάσιαν και του Ρέι Τζέι: μια φερόμενη συμφωνία διακανονισμού ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων για να μην συζητήσουν ποτέ δημοσίως για το sex tape του 2003 — και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχετικά έγγραφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Την Παρασκευή, το TMZ δημοσίευσε μια «εμπιστευτική συμφωνία διακανονισμού» εννέα σελίδων που φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Ρέι Τζέι, τη μητέρα του Σόνια Νοργουντ, την Καρντάσιαν, τη μητέρα της Κρις Τζένερ και την Kris Jenner Productions.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, όλα τα μέρη συμφώνησαν να μην «υποτιμούν ή αμφισβητούν τον χαρακτήρα, τη φήμη, την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή τις επιχειρηματικές πρακτικές» του άλλου.

Η συμφωνία διακανονισμού υποβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει αγωγής για δυσφήμιση που κατέθεσαν οι Καρντάσιαν εναντίον του Ρέι Τζέι, ο οποίος απάντησε με ανταγωγή.

«Νέα, ψεύτικη διαμάχη γύρω από το βίντεο»

Όπως ανέφερε το Entertainment Weekly, ο ίδιος υπέβαλε ανταγωγή εναντίον των δύο γυναικών τον Νοέμβριο του 2025, ισχυριζόμενος παραβίαση σύμβασης σχετικά με μια προϋπάρχουσα συμφωνία να μην αναφέρονται δημοσίως στην ερωτική τους ταινία.

Η ανταγωγή του Ρέι Τζέι σχυρίζεται ότι η Καρντάσιαν δημιούργησε μια «νέα, ψεύτικη διαμάχη γύρω από το βίντεο» για να προωθήσει το The Kardashians στο Hulu το 2021, στο οποίο η σταρ των ριάλιτι σόου ισχυρίστηκε ότι ο Τζέι την κακοποίησε σεξουαλικά και έδωσε ένα διαφορετικό σεξ βίντεο στον «πρώην μάνατζέρ» του.

Μετά την έναρξη της διαμεσολάβησης, ισχυρίζεται, η Καρντάσιαν συμφώνησε να πληρώσει 6 εκατομμύρια δολάρια, και υποστηρίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν να «απέχουν» από «οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια αναφορά στο sex tape», το οποίο περιλαμβανόταν στο The Kardashians.

«Αηδιαστικές»

Τον Μάρτιο του 2026, η Καρντάσιαν και η Τζένερ απάντησαν στους ισχυρισμούς του Ρέι Τζέι ότι διέρρευσαν σκόπιμα το sex tape το 2007.

«Ο ισχυρισμός του ότι είχα ένα σχέδιο με τη μητέρα μου και άλλους να κυκλοφορήσουμε ένα sex tape, για να εξαπατήσουμε το κοινό και να υποβάλουμε μια ‘ψεύτικη’ αγωγή εναντίον της εταιρείας πορνό που το κυκλοφόρησε για να ‘δημιουργήσουμε φασαρία’ είναι ψέμα», δήλωσε η Καρντάσιαν.

Η Τζένερ χαρακτήρισε επίσης τις καταγγελίες του Ρέι Τζέι ως «αηδιαστικές».

«Ως μητέρα, η ιδέα ότι εγώ σκηνοθέτησα ή δημιούργησα ως παραγωγός sex tapes με τη συμμετοχή της κόρης μου, ή ότι εμπλέχθηκα με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία ή τη διανομή οποιωνδήποτε sex tapes, δεν είναι μόνο εντελώς ψευδής, αλλά και βαθιά προσβλητική και κακόβουλη και με στοιχειώνει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε η Τζένερ.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

Headlines:
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο