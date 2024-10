Survivor πια! Η Megan Thee Stallion θα πει επιτέλους τη δική της αλήθεια

Επέζησε χλευασμού, κακοποίησης και απόπειρας δολοφονίας εναντίον της και σήμερα η Αμερικανίδα ράπερ Megan Thee Stallion ανακοίνωσε ότι θα πει την ιστορία της ζωής της με δικά της λόγια σε νέο ντοκιμαντέρ.

Το «In Her Own Words» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην πλατφόρμα streaming Amazon Prime Video στις 31 Οκτωβρίου.

Η non fiction ταινία που εξιστορεί την άνοδο της ράπερ στη μουσική βιομηχανία και τη συνεχή της εξέλιξη ως καλλιτέχνιδα ανακοινώθηκε από την ίδια στα κανάλια κοινωνικής της δικτύωσης.

«Η Megan Thee Stallion προασπίζεται όλες τις γυναίκες που αξίζει να ακουστεί η αλήθεια τους»

Είναι εύλογο το γιατί. Αυτή η «άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην πολύπλευρη γυναίκα πίσω από την περσόνα», θα εξιστορήσει τη ζωή της Megan Thee Stallion που είναι γεμάτη δράμα, τραύμα και αργοπορημένες νίκες.

Η φήμη και η θλίψη

«Ακολουθήστε το ταξίδι της γεννημένης στο Χιούστον Megan Thee Stallion στον δρόμο προς την κορυφή» αναφέρει η περίληψη του project.

Στο ντοκιμαντέρ η Stallion «διαχειρίζεται αποφασιστικά τη φήμη, τη θλίψη, την πίεση και την επιτυχία και ξετυλίγει τις πιο ευάλωτες στιγμές της ράπερ με έναν δυνατό τρόπο που επιτρέπει στους θαυμαστές να γνωρίσουν την αληθινή Megan Pete».

Το timing είναι σωστό. Το ντοκιμαντέρ έρχεται προς το τέλος μιας ιδιαίτερα σημαντικής χρονιάς για τη ράπερ που φέτος κυκλοφόρησε το τρίτο της στούντιο άλμπουμ (Megan), έκλεισε μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη με μια συναυλία στο O2 και πιο πρόσφατα ήταν παρουσιάστρια και τραγούδησε στην τελετή απονομής των MTV VMAs.

Μια συμμαχία για όλες

Το ντοκιμαντέρ φέρει την υπογραφή μιας ακόμη γυναίκας δημιουργού που σπάει στερεότυπα. «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που συνεργάζομαι με τα Amazon MGM Studios, Roc Nation και TIME Studios για να μοιραστώ την ιστορία της Μέγκαν», δήλωσε η σκηνοθέτης του «In Her Words» Νέκα Ονουόρα.

Η βραβευμένη με Emmy Νιγηριανοαμερικανίδα σκηνοθέτης, παραγωγός και ακτιβίστρια έχει δεσμευτεί να αφηγείται με το φακό της «τολμηρές ιστορίες που επανεξετάζουν και αναδεικνύουν τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες».

Η νίκη της με το βραβείο Primetime Emmy για «Εξαιρετική σκηνοθεσία σε non-fiction» τo 2022 (Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls του Prime Video) ήταν μια ιστορική στιγμή για τις queer, έγχρωμες γυναίκες σκηνοθέτες στα Emmy.

«Η Megan Thee Stallion προασπίζεται όλες τις γυναίκες που αξίζουν να ακουστεί η αλήθεια τους» σχολίασε για το ντοκιμαντέρ που αναμένεται να πει ξανά από την αρχή την ιστορία της ράπερ.

Κακοποιήθηκε, κατηγορήθηκε, νίκησε

Ήταν 12 Ιουλίου του 2020 όταν η Megan Thee Stallion δέχτηκε πυροβολισμούς σε πάρτι στο Λος Άντζελες από τον ράπερ και μέχρι τότε σύντροφο της φίλο της, Tory Lanez.

Η δολοφονική επίθεση δεν ήταν η μόνη κακοποίηση που δέχτηκε. Τα media κατηγόρησαν τη ράπερ για ψέματα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ενώ έπρεπε να βλέπει τον θύτη της να τη χλευάζει δημοσίως.

Όλα αυτά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και ο Lanez καταδικάστηκε για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο, παράνομη οπλοκατοχή και αμέλεια στη χρήση του όπλου.

Η τραγουδίστρια, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος κατηγόρησε δημοσίως τον Lanez ότι την πυροβόλησε πολλές φορές στα πόδια για πρώτη φορά μέσα από Instagram Live.

Μιλώντας το 2022 στην εκπομπή CBS Mornings ανέφερε ότι υπήρχε μια διαφωνία στην παρέα που επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο στο Hollywood Hills. «Τη συγκεκριμένη στιγμή, ο καυγάς δεν είχε καν να κάνει με εμένα, αλλά με τα δύο άτομα στο πίσω κάθισμα».

«Χόρεψε σκύλα»

Μιλώντας στην εκπομπή η Stallion ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ύψωσε τη φωνή της ή πίεσε κανέναν κατά τη διάρκεια του καυγά. Ωστόσο από τη στιγμή που βγήκε από το αυτοκίνητο, έγινε στόχος οργής.

«Το μόνο που άκουγα ήταν αυτόν τον άντρα να μου λέει ουρλιάζοντας “χόρεψε σκύλα” και μετά άρχισε να πυροβολεί. Εγώ ήμουν τρομοκρατημένη γιατί πυροβόλησε δύο φορές. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ, δεν ήθελα καν να κινηθώ ούτε να προσπαθήσω να ξεφύγω. Δεν ήξερα ότι δεν θα με πυροβολήσει κανονικά ή θα με σκοτώσει… ήμουν τρομοκρατημένη γιατί δεν με είχαν πυροβολήσει ποτέ ξανά».

Όπως αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Daystar Peterson, της προσέφερε μετά το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε ένα εκατομμύριο δολάρια για να μη μιλήσει στην αστυνομία.

Μετά τον πυροβολισμό στο πόδι η Αμερικανίδα ράπερ από το Χιούστον είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται και εκτός από τις επιτυχίες στα τσαρτς έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που φωτογραφήθηκε στο εξώφυλλο του Forbes 30 Under 30.

«Δεν είμαι θύμα, είμαι survivor»

«Αρνούμαι να αποκαλέσω τον εαυτό μου θύμα. Είμαι survivor, γιατί πραγματικό επέζησα από κάτι αδιανόητο» είπε σε συνέντευξη της στο περιοδικό Elle.

«Με πυροβόλησε ένας άνθρωπος που θεωρούσα δικό μου άνθρωπο και τον εμπιστευόμουν και μετά έπρεπε να υποστώ έναν δημόσιο διασυρμό. Οι γονείς μου με είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι το καλό μου, αλλά μία πλευρά του εαυτού μου ήθελε πάντα να δίνει ευκαιρίες στους άλλους. Χρειάστηκε να ζήσω μία τρομακτική εμπειρία για να αλλάξει η συμπεριφορά μου» είπε.

«Κάποιοι πίστευαν ότι δεν τραυματίστηκα επειδή συνέχιζα να χαμογελώ, να χορεύω, να ερμηνεύω και να ποστάρω πράγματα στα social media. Η αλήθεια όμως είναι ότι έπεσα σε κατάθλιψη, έκλαιγα συνέχεια και έπρεπε να ξεχάσω για λίγο τη Megan Pete (το πραγματικό της όνομα) για να ξαναβρώ τη Megan Thee Stallion» πρόσθεσε η ράπερ.

Η σιωπή και το χρέος

Στη συνέντευξη της, η Megan Thee Stallion απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν. «Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μιλούν. Ακόμα κι όταν έχουν στήριξη, επηρεάζονται από τα αρνητικά σχόλια και το bullying».

«Το παλεύω να βάζω όρια, να λέω όχι όταν δεν θέλω να κάνω κάτι και ξέρω τι δεν ανέχομαι. Αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλώ για το συμβάν γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να το αναβιώσω ξανά και ξανά» πρόσθεσε.

«Για όλους εσάς που επιβιώσατε, να ξέρετε ότι τα συναισθήματά σας έχουν αξία, το φταίξιμο δεν είναι δικό σας» είπε η Megan Thee Stallion στο περιοδικό.

«Είστε σημαντικοί και δεν σας καθορίζει το τραύμα σας. Η αξία μας δεν καθορίζεται από τις απόψεις των άλλων. Όσο αντέχετε και υποστηρίζετε την αλήθεια σας, κανείς δεν μπορεί να πάρει τη δύναμή σας. Ως κοινωνία, πρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλέστερο περιβάλλον για τις γυναίκες ώστε να επανέλθουν από αυτές τις φρικτές τραγωδίες. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να λέμε απλά το όνομά τους».

Με πληροφορίες από Deadline, Sky News, Αssociated Press, Reuters και Elle.