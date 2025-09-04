Γεωργία – Τουρκία 2-3: Πρεμιέρα με νίκη για την ομάδα του Μοντέλα – Δείτε τα γκολ (vid)

Ιδανική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντιάλ για την Τουρκία που επικράτησε με 3-2 της Γεωργίας στο «Boris Paichadze Dinamo Arena» της Τιφλίδας για τον πέμπτο όμιλο. Ανώτερη η ομάδα του Μοντέλα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αγχώθηκε στο φινάλε, αλλά κράτησε το τρίποντο.

Μόλις στο 3′ ο Μούλντουρ με κεφαλιά από κόρνερ έκανε το 0-1 και στο 41′ ο Ακτούρκογλου έγραψε το 0-2 μετά από φάση διαρκείας. Μετά από λάθος της άμυνας ο ίδιος παίκτης έκανε και το 0-3 στο 50.

Στο 63′ o Μεκβαμπισβίλι είχε δοκάρι και στην επαναφορά ο Νταβιτασβίλι με σουτ μείωσε σε 1-3 ενώ στο 69′ ο Γιλμάζ, που μόλις είχε μπει στο ματς, αποβλήθηκε για εγκληματικό μαρκάρισμα στον Κοτσορασβίλι. Στο 90+8′ ο Κβαρατσχέλια μείωσε σε 2-3 για τη Γεωργία, αλλά δεν υπήρχε χρόνος για κάτι περισσότερο.

Γεωργία: Μαμαρντασβίλι, Κακαμπάντζε (85’ Γκοτσολεϊσβίλι), Γκογκλιτσίντζε, Λοτσοσβίλι (69’ Αζάροβ), Τσιταϊσβίλι (46’ Γκαγκνίντζε), Κοτσορασβίλι, Μεκβαμπισβίλι (81’ Γκουλιασβίλι) Νταβιτασβίλι, Μικαουτάντζε, Κβαρατσχέλια

Τουρκία: Τσακίρ, Ελκμαλί, Μπαρντακτσί, Ντεμιράλ, Μούλντουρ, Γιουκσέκ (46’ Κιοκτσού), Τσαλχάνογλου, Ακγκούν (66’ Αϊντίν), Γκιουλέρ (86’ Καχβετσί), Γιλντίζ (79’ Καντίογλου), Ακτούρκογλου (66’ Αλπέρ Γιλμάζ)

Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια… σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Γκινέιτις. Η Μάλτα είχε προηγηθεί με γκολ του Σαταριάνο στο 83′.

Λιθουανία: Γκερτμόνας, Ούπστας (68’ Καλινάουσκας), Γκιρντβάινις, Ούτκους, Τουτισκονας, Βορομπιόβας (76’ Γιανσόνας), Σιργκέντας (68’ Γκολουμπίτσκας), Λασίτσκας, Γκινέιτις, Ντολζνίκοβ (46’ Γιανκάουσκας), Παουλάουσκας.

Μάλτα: Μπονέλο, Μπέιρμαν (46’ Κορμπολάν), Πέπε, Σο, Μούσκατ, Πάιμπερ (64’ Γκρεχ), Σαταρινάνο, Π.Εμπόνγκ (74’ Τζόουνς), Εμπόνγκ (74’ Όβερεντ), Καρντόνα (86’ Ατσοπάρντι), Χουαρέφ.

