Γερμανία-Ιαπωνία συμμαχία στη διαιτησία!

Συμμαχία στη διαιτησία ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ιαπωνία. Κακά τα ψέματα, λόγω διαφοράς επιπέδου, η Γερμανία θα έχει το πάνω χέρι και όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Ιάπωνες διαιτητές θα οριστούν σε αγώνες στην 3η κατηγορία της Γερμανίας και στην Περιφερειακή Λίγκα της Βαυαρίας.

«Αυτή η ανταλλαγή αποτελεί μέρος της συνεργασίας διαιτητών μεταξύ Ιαπωνίας και Γερμανίας, με στόχο την προώθηση των «πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών», αναφέρει η Γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Ο Γερμανός αρχιδιαιτητής Κνουτ Κίρχερ μίλησε για τη διαιτητική συνεργασία Γερμανίας-Ιαπωνίας: «Ελπίζουμε ότι μέσω αυτού του προγράμματος, οι διαιτητές και από τις δύο χώρες να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να εξελιχθούν μέσω διεθνών εμπειριών. Η διεξαγωγή αγώνων από όλο τον κόσμο συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στις προσωπικές ικανότητες των διαιτητών αλλά και στην ανάπτυξη του χαρακτήρα τους».

Δυο Ιάπωνες διεθνείς διαιτητές, μαζί με έναν συμπατριώτη τους εκπαιδευτή διαιτησίας βρέθηκαν στη Γερμανία. Οι τρεις έφτασαν στη Φρανκφούρτη τ στις 27/7 και παίρνουν μέρος σε ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό camp. Θα παραμείνουν εκεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, χρησιμοποιώντας τη Φρανκφούρτη ως βάση, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζονται διάφορα προγράμματα στη Γερμανία.

Όπως έχει προγραμματιστεί οι δυο ρέφερι, ο Οχάσι και Ναγκαμίνε, θα διαιτητεύσουν από δύο αγώνες ο καθένας στην 3η Λίγκα και στην Βαυαρική Περιφερειακή Λίγκα, συνολικά οκτώ αγώνες, οι οποίοι αντιστοιχούν στον 2ο και 3ο γύρο της σεζόν 2025-2026. Όλη η επικοινωνία με τους παίκτες θα γίνεται στα αγγλικά.

Η ΠΟ Γερμανίας πρόσθεσε ότι «αυτή η ανταλλαγή (διαιτητών) υπερβαίνει την απλή πρακτική αγώνων. Στόχος του πρόγραμματος είναι η Ιαπωνία να βιώσει και να μοιραστεί το ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας των διαιτητών, τα πρότυπα αποφάσεων και το πλαίσιο του VAR».

Η ΠΟ Γερμανίας εξήγησε ότι «οι δύο χώρες διατηρούν μια σχέση συνεργασίας από το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η ΠΟ Γερμανίας έχει στείλει εκπαιδευτές προπονητών στην Ιαπωνία και Ιάπωνες προπονητές έχουν συμμετάσχει σε διεθνή εκπαίδευση προπονητών της DFB στη Γερμανία. Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας διεξάγει επίσης τακτικά προπονητικά καμπ στη Γερμανία».