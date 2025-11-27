Ελλάδα – Ρουμανία 91-64: Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η Ελλάδα επιβλήθηκε άνετα της Ρουμανίας στο «Nick Galis Hall» με 91-64 και ξεκίνησε με νίκη τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ το 2027.

Η Εθνική είχε σε πολύ καλή μέρα αρκετούς παίκτες, με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Νίκο Περσίδη να ξεχωρίζουν με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, με τον Έλληνα φόργουορντ ωστόσο να είναι άχαστος! Είχε 7/7 εντός πεδιάς με 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 1/1 βολή σε 13.26′.

Πολύ εύστοχη από νωρίς η Εθνική

Η Εθνική μας ομάδα έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο παιχνίδι με τους Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκη να παίρνουν τις πρώτες κατοχές της ομάδας, με τον Σαμοντούροφ να πετυχαίνει 5 σερί προσωπικούς πόντους να κάνει το 17-4 στο 5’. Η Ρουμανία με δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε στους 9 και σκορ 21-12 στο 7’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με καλάθι του Τσαλμπούρη λίγο πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης, με την Εθνική να είναι μπροστά με +14 και σκορ 26-12.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα εκπληκτικό τρίποντο του Τολιόπουλου από τη γωνία με ταμπλό, εκτός ισορροπίας, με το οποίο έκανε το 29-12. Η Ρουμανία έτρεξε ένα επιμέρους 6-0 και με τρίποντο του Νικολέσκου μείωσε σε 29-18 στο 13’. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο έδωσε αέρα 15 πόντων στην Εθνική μας ομάδας και σκορ 35-20, φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους στο 15’. Ο Σαμοντούροφ με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 45-26 για την Εθνική μας ομάδα, με τους Ρουμάνους να μειώνουν με τρίποντο του Γκράσου σε 45-29 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Εκτοξεύθηκε η διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ελλάδα στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ήταν ορμητική και με τον Λαρεντζάκη και τον Σαμοντούροφ να βάζουν συνεχόμενα σουτ τριών πόντων έστειλαν τη διαφορά στην μέγιστη τιμή της μέχρι εκείνο το σημείο, στο +24 και σκορ 56-32 στο 23’. Η Εθνική ομάδα συνέχισε να είναι πολύ καλή με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Περσίδη να δίνουν «αέρα» 30 πόντων στην Ελλάδα και σκορ 66-36. Η Ρουμανία έτρεξε ένα επιμέρους και μείωσε σε 68-44 το οποίο ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, παρά το γεγονός πως το ματς είχε κριθεί, η Εθνική μας ομάδα δεν έριξε ταχύτητα και συνέχισε να ανεβάζει προοδευτικά την διαφορά. Πρωταγωνιστής στο σημείο αυτό ήταν ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος έκανε ασύλληπτα πράγματα βάζοντας 13 πόντους, με την διαφορά για την Ελλάδα να φτάνει μέχρι και το +36 (81-45) και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει τελικά το ροζ φύλλο αγώνα με 91-64.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Τζέικομπς, Πρπα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4/7 τρίποντα, 6 ασίστ), Π. Καλαϊτζάκης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1/4 τρίποντα), Μωραΐτης 7 (1), Χαραλαμπόπουλος (0/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 16 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τσαλμπούρης 2, Κακλαμανάκης, Φλιώνης, 3 (1), Καραγιαννίδης 2 (6 ριμπάουντ), Ε. Μήτρου-Λονγκ 13 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ)