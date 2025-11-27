Στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική ο Σπανούλης ενόψει Ρουμανίας (pics)
Ο Βασίλης Σπανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκε στην Εθνική ομάδα, η οποία προπονήθηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11).
- Ξεκινούν την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
- Φρίκη: Σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και αυτοκτόνησε
- Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις
- Επίδομα παιδιού - Α21: Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα;
Ο Βασίλης Σπανούλης έφυγε άμεσα από το Πριγκιπάτο μετά τη νίκη της Μονακό επί της Εφές, και ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα ενόψει των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία (27/11, 18:30) στο «Αλεξάνδρειο». Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης, βρέθηκε στο γήπεδο και καθοδήγησε την προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.
Vassilis Spanoulis is here 🔵⚪️#FIBAWC #StepItUpHellas#PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/mnoez21CXH
— HellenicBF (@HellenicBF) November 27, 2025
Η 12άδα που επέλεξε ο Σπανούλης για το ματς με τη Ρουμανία
Στη 12αδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.
Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα. Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο θα ενσωματωθούν στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με την Πορτογαλία στο Πόρτο.
- Χωρίς τον καλύτερο παίκτη της η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό
- Euroleague: Κέντρικ Ναν και Σέιβον Σιλντς οι MVP της 13ης αγωνιστικής
- Ο Ελ Κααμπί, o Βαζέχα και ένα σπουδαίο επίτευγμα
- Το… γύρισε ο Βινίσιους: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ
- Έκτακτο ΔΣ στην Παρτίζαν: Προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς
- Στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική ο Σπανούλης ενόψει Ρουμανίας (pics)
- Έπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια του Μυστακίδη κι επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
- Η απίθανη «οβίδα» του Τσικίνιο υποψήφια για γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις