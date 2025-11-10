Μονακό: Απαγόρευση μεταγραφών από την Euroleague στην ομάδα του Σπανούλη – Ποιος είναι ο λόγος
Με επίσημη ανακοίνωσή της η Euroleague έκανε γνωστό πως απαγορεύει στη Μονακό τις μεταγραφές, λόγω οικονομικών παραβάσεων.
Τιμωρία της Euroleague στη Μονακό με προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών λόγω οικονομικών παραβάσεων.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ληφθεί τελεσίδικη απόφαση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές παικτών και προπονητών.
Η ανακοίνωση της Euroleague για τη Μονακό
«Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.
Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στην AS Monaco να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ», αναφέρει η ανακοίνωση.
