Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι κλήσεις του Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική μας ομάδα μπαίνει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ του 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα ξεκινήσει την πορεία της με τις αναμετρήσεις απέναντι σε Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11) και Πορτογαλία εκτός έδρας (30/11). Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις επιλογές του για τις δύο αναμετρήσεις.

Σε αυτές βρίσκονται παίκτες και από τους «αιώνιους», ενώ δεν λείπει ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Κώστας Παπανικολάου. Συνολικά, ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε 18 παίκτες για τα επερχόμενα παιχνίδια. Οι προπονήσεις της ομάδας θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, με τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να εντάσσονται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών».

Η αποστολή της Εθνικής

Όνομα Ημ.Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 172 1139

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 G Ολυμπιακός 92 599

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 G Παναθηναϊκός 48 222

Δημήτρης Κατσίβελης 01/10/1991 1.98 G ΑΕΚ 42 184

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Ολυμπιακός 38 191

Δημήτρης Μωραΐτης 03/03/1999 1.94 PG Ηρακλής 31 124

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 21 86

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 F Παναθηναϊκός 14 63

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 9 23

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 5 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 4 6

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 3 6

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 3 6

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 G Νάπολι 3 24

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης – –

Nίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ – –

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας – –

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι – –