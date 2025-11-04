Επίσημο: Στο τιμόνι της Εθνικής μέχρι το 2027 ο Σπανούλης

Είναι πλέον επίσημο: Ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, με ορίζοντα το Mundobasket του 2027.

Ομοσπονδία και Σπανούλης έφτασαν σε συμφωνία, με την Μονακό να δίνει και αυτή από τη μεριά της το «οκ» και έτσι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας του περασμένου καλοκαιριού, με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, μετά από 16 χρόνια, συνεχίζει στο τιμόνι της «επίσημης αγαπημένης».

«Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Με τον κόουτς Σπανούλη η Εθνική πορεύεται από το 2023, έχοντας συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στο Eurobasket 2025.

Ο Σπανούλης παραμένει στην Εθνική – Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών».