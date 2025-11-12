Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!
Η Παρτιζάν γλίτωσε την ανατροπή από τη Μονακό και πήρε τη νίκη με 78-76, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι με ελληνικό στοιχείο και από τις δύο πλευρές, καθώς στην ομάδα του Βελιγραδίου αγωνίζεται ο Νικ Καλάθης, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης προπονεί τους Μονεγάσκους.
Μάλιστα, οι δύο τους πρωταγωνίστησαν και σε ένα στιγμιότυπο του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος και σκόραρε τρίποντο για να διαμορφώσει το 42-34 και μόλις σκόραρε, γύρισε άμεσα και κοίταξε έντονα τον προπονητή της Μονακό και της Εθνικής ομάδας, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς από πίσω του.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος, ο Καλάθης αγωνιζόταν στη Μονακό υπό τις οδηγίες του Σπανούλη, ωστόσο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.
Όσον αφορά τα στατιστικά του παιχνιδιού, ο 36χρονος είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28 λεπτά, στη νίκη της Παρτιζάν επί της πρώην ομάδας του.
Δείτε το στιγμιότυπο στα 3:52 του βίντεο
