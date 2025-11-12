Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν γλίτωσε την ανατροπή από τη Μονακό και πήρε τη νίκη με 78-76, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι με ελληνικό στοιχείο και από τις δύο πλευρές, καθώς στην ομάδα του Βελιγραδίου αγωνίζεται ο Νικ Καλάθης, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης προπονεί τους Μονεγάσκους.

Μάλιστα, οι δύο τους πρωταγωνίστησαν και σε ένα στιγμιότυπο του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος και σκόραρε τρίποντο για να διαμορφώσει το 42-34 και μόλις σκόραρε, γύρισε άμεσα και κοίταξε έντονα τον προπονητή της Μονακό και της Εθνικής ομάδας, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς από πίσω του.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος, ο Καλάθης αγωνιζόταν στη Μονακό υπό τις οδηγίες του Σπανούλη, ωστόσο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Όσον αφορά τα στατιστικά του παιχνιδιού, ο 36χρονος είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28 λεπτά, στη νίκη της Παρτιζάν επί της πρώην ομάδας του.

Δείτε το στιγμιότυπο στα 3:52 του βίντεο