Κόντρα ΠΑΟΚ και… Σπανούλη για μια θέση στην Ευρωλίγκα
Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ένα κλειστό συμβόλαιο για να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, Μονακό, είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει.
Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μπει σε νέα εποχή, μετά την απόκτηση της ομάδας από τον Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος ήδη με τις κινήσεις του έχει κάνει ξεκάθαρο έναν από τους βασικούς στόχους: Να παίξει ο Δικέφαλος στη Euroleague!
Πώς θα το καταφέρει αυτο; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σερβικού SportKlub, στόχος είναι η εκμετάλλευση της πιθανής αποχώρησης της Βιλερμπάν, ωστόσο, με το NBA Europe να βρίσκεται στην… γωνία, η τιμή εκκίνησης στο κόστος των αδειών φέρεται να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν παίζει μόνος του ο ΠΑΟΚ
Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έχει ανταγωνισμό στην… κούρσα για την «θέση» της Βιλερμπάν, αφού και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την διεκδικεί.
Συγκεκριμένα, οι Μονεγάσκοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για να καλύψουν εκείνοι το «κενό» με πολυετές συμβόλαιο, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το σερβικό Μέσο, ο Δικέφαλος του Βορρά θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να μπει αυτός στη Euroleague.
