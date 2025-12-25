Κοντά σε Χουγκάζ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για την απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ (25 χρόνων, 2.08 μέτρα), ο οποίος ανήκει στην Τσεντεβίτα Ολίμπια
Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Τέλης Μυστακίδης ανέλαβε την ΚΑΕ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις μεταγραφές, ντύνοντας στα ασπρόμαυρα τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και τον Πάτρικ Μπέβερλι.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχει κυκλώσει ακόμη ένα όνομα. Εκείνο του Νίκου Χουγκάζ (25 χρόνων, 2.08 μέτρα). Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίζεται φέτος στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, η οποία δεν θα ήθελε να τον χάσει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σούπερ πρόταση για να τον κάνει δικό του και να τον επαναφέρει στην Ελλάδα.
Όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Τσεντεβίτα 200.000 ευρώ για το buy-out και έτσι από το νέο έτος αναμένεται να έχει στο ρόστερ του και τον Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ αγωνίζεται από το 2024 στο εξωτερικό, αρχικά στην Ισπανία για την Ανδόρα και στη συνέχεια στη Σλοβενία για την Τσεβτεβίτα Ολίμπια.
Φέτος, σε 6 ματς στην ABA League, μετράει 8.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο Eurocup σε 5 αγώνες έχει 6.2 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο. Στην καριέρα του στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε Πανιώνιο, Ιωνικό, Παναθηναϊκό και Περιστέρι. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.
Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στην Καρδίτσα
«Στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα, για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL (28/12, 13:00), έβαλαν το Υφυπουργείο Αθλητισμού και η Ελληνική Αστυνομία.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, και, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κι ασφάλειας».
