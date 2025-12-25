sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Κοντά σε Χουγκάζ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
Κοντά σε Χουγκάζ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης

Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για την απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ (25 χρόνων, 2.08 μέτρα), ο οποίος ανήκει στην Τσεντεβίτα Ολίμπια

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Τέλης Μυστακίδης ανέλαβε την ΚΑΕ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις μεταγραφές, ντύνοντας στα ασπρόμαυρα τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχει κυκλώσει ακόμη ένα όνομα. Εκείνο του Νίκου Χουγκάζ (25 χρόνων, 2.08 μέτρα). Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίζεται φέτος στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, η οποία δεν θα ήθελε να τον χάσει, όμως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σούπερ πρόταση για να τον κάνει δικό του και να τον επαναφέρει στην Ελλάδα.

Όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Τσεντεβίτα 200.000 ευρώ για το buy-out και έτσι από το νέο έτος αναμένεται να έχει στο ρόστερ του και τον Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ αγωνίζεται από το 2024 στο εξωτερικό, αρχικά στην Ισπανία για την Ανδόρα και στη συνέχεια στη Σλοβενία για την Τσεβτεβίτα Ολίμπια.

Φέτος, σε 6 ματς στην ABA League, μετράει 8.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο Eurocup σε 5 αγώνες έχει 6.2 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο. Στην καριέρα του στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε Πανιώνιο, Ιωνικό, Παναθηναϊκό και Περιστέρι. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στην Καρδίτσα

«Στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα, για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL (28/12, 13:00), έβαλαν το Υφυπουργείο Αθλητισμού και η Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, και, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κι ασφάλειας».

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
