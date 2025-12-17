Αυτό είναι το νέο ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Η ανακοίνωση του Δικεφάλου του βορρά
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αιρετή διοίκηση, μετά από 20 περίπου χρόνια διοικήσεων Πρωτοδικείου, έχει από σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γεγονός που προέκυψε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε, το πρωί, στο PAOK Sports Arena και είχε μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Στη διαδικασία παρίστατο το 72,35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ (60,84% της μεγαλομετόχου Alpha Sports, συμφερόντων του Αριστοτέλη Μυστακίδη, 10% ΑΣ ΠΑΟΚ και το υπόλοιπο ποσοστό από μικρομετόχους). Επικεφαλής στο νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο θα έχει πενταετή θητεία, είναι ο Νίκος Βεζυρτζής.
Η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:
Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος
Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος
Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος
Δημήτριος Πατρίδας, μέλος
Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος».
