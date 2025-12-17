Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, εντός με τη Σάσαρι το Περιστέρι
ΠΑΟΚ και Περιστέρι κοντράρονται με Σπόρτινγκ και Ντιναμό Σάσαρι και θέλουν να κάνουν το 2/2 στο FIBA Europe Cup.
Μετά την εντός έδρας νίκη του στην πρεμιέρα της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup με 101-70 επί της σλοβακικής Πριέβιντζα, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Πορτογαλία απέναντι στη Σπόρτινγκ (17/12, 21:30), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 13ου ομίλου. Η αντίπαλός του είχε ηττηθεί με 94-79 από την Μπιλμπάο στην Ισπανία για την 1η αγωνιστική.
H αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (μέσω Κωνσταντινούπολης) για τη Λισαβόνα και στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς βρίσκεται η ίδια ακριβώς εξάδα ξένων που αγωνίστηκε και στο Μαρούσι. Ο Μπράουν συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις και δεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ, αφού κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας του. Ο Μπέβερλι ταξίδεψε για πρώτη φορά με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί στο παιχνίδι και θα είναι στη διάθεση του Ζντοβτς από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Το Περιστέρι υποδέχεται την ιταλική Ντιναμό Σάσαρι (17/12, 20:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 14ου ομίλου του Top-16 στο FIBA Europe Cup. Οι «κυανοκίτρινοι» είχαν ξεκινήσει με σημαντική νίκη (92-80) επί της Σαραγόσα στην Ισπανία, τη φάση των «16» και τώρα θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο, με επικράτηση επί της ομάδας της Ιταλίας στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Η Ντιναμό είχε ηττηθεί στο Σάσαρι από την τουρκική Αλιάγκα Πετκίμσπορ, με 76-72 στην πρεμιέρα της φάσης των «16».
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του 13ου και 14ου ομίλου, στους οποίους μετέχουν ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι, για τη φάση των «16» του Europe Cup
13ος ΌΜΙΛΟΣ
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)-ΠΑΟΚ 21:30
Πριέβιντζα (Σλοβακία)-Μπιλμπάο (Ισπανία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΟΚ 1-0
Μπιλμπάο 1-0
Σπόρτινγκ 0-1
Πριέβιντζα 0-1
14ος ΌΜΙΛΟΣ
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου
Περιστέρι-Ντιναμό Σάσαρι (Ιταλία) 20:00
Αλιάγκα Πετκίμσπορ (Τουρκία)-Σαραγόσα (Ισπανία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Περιστέρι 1-0
Αλιάγκα Πετκίμσπορ 1-0
Σαραγόσα 0-1
Ντιναμό Σάσαρι 0-1
