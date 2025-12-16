Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες από τον Δικέφαλο του βορρά.

Ο Αμερικανός γκαρντ με την πολυετή καριέρα στο NBA, επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό και απομένουν λεπτομέρειες για την επισημοποίηση του deal. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.

Ο Μπέβερλι δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα στη Λισαβόνα αλλά θα είναι εκεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που προκαλεί ωστόσο μεγάλη εντύπωση είναι χωρίς αμφιβολία η μεγάλη συμφωνία που «έκλεισε» με τη διοίκηση των ασπρόμαυρων.

Τα χρήματα που θα πάρει ο Μπέβερλι

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδειξε με το «καλημέρα» τις προθέσεις του και έκλεισε τον Μπέβερλι, με ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει 600.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται σε παίκτη από τον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δείγμα και των στόχων του νέου ιδιοκτήτη του Δικεφάλου του βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μπέβερλι που έχει ισχύ για 5-6 μήνες και θα του αποφέρει τις 600.000, «αγγίζει» το περσινό μπάτζετ του ΠΑΟΚ, που έφτασε στον τελικό του FIBA Europe Cup και έχασε από την Μπιλμπάο. Πριν έναν χρόνο ο Δικέφαλος του βορρά είχε συνολικό μπάτζετ που έφτανε στις 700.000 και φέτος θα δώσει για μισή χρονιά ουσιαστικά λίγο πιο κάτω μόνο για τον μισθό του Μπέβερλι.