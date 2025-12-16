Τo «χρυσό» συμβόλαιο του Μπέβερλι με τον ΠΑΟΚ!
Ο Πάτρικ Μπέβερλι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν – Τα χρήματα που θα πάρει και το παράδοξο με το περσινό μπάτζετ του Δικεφάλου του βορρά.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες από τον Δικέφαλο του βορρά.
Ο Αμερικανός γκαρντ με την πολυετή καριέρα στο NBA, επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό και απομένουν λεπτομέρειες για την επισημοποίηση του deal. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.
Ο Μπέβερλι δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα στη Λισαβόνα αλλά θα είναι εκεί και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που προκαλεί ωστόσο μεγάλη εντύπωση είναι χωρίς αμφιβολία η μεγάλη συμφωνία που «έκλεισε» με τη διοίκηση των ασπρόμαυρων.
Τα χρήματα που θα πάρει ο Μπέβερλι
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδειξε με το «καλημέρα» τις προθέσεις του και έκλεισε τον Μπέβερλι, με ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει 600.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται σε παίκτη από τον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δείγμα και των στόχων του νέου ιδιοκτήτη του Δικεφάλου του βορρά.
Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μπέβερλι που έχει ισχύ για 5-6 μήνες και θα του αποφέρει τις 600.000, «αγγίζει» το περσινό μπάτζετ του ΠΑΟΚ, που έφτασε στον τελικό του FIBA Europe Cup και έχασε από την Μπιλμπάο. Πριν έναν χρόνο ο Δικέφαλος του βορρά είχε συνολικό μπάτζετ που έφτανε στις 700.000 και φέτος θα δώσει για μισή χρονιά ουσιαστικά λίγο πιο κάτω μόνο για τον μισθό του Μπέβερλι.
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- Τρεις παίκτριες της Εθνικής στις υποψήφιες της European Aquatics για την κορυφαία πολίστρια
- Κάραγκερ: «Σαλάχ, σκέψου να είσαι στην Σαουδική Αραβία και η Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League»
- Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
- Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
- ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
- Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ρόμπινσον-Ερλ (vids)
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καβάλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις